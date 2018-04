Město, kde noční život končívá v poledne dalšího dne, kde se potkává historie se všemi vymoženostmi moderního života a kde se báječně nakupuje (to v neposlední řadě), rozhodně stojí za návštěvu. Nejznámější místa této metropole často představují pro tu či onu sféru lidské kreativity pomyslný vrchol. Ať už je to Wall Street pro svět finančního businessu, kde miliony a miliardy dolarů protékají stejně samozřejmě jako voda v kohoutku, Broadway, pomyslná Mekka světových muzikálů nebo Madison Square Garden, kde duní mantinely při hokejových zápasech Rangers a padají "trojky" Knicks do bezedných košů.

V New Yorku žije více než osm milionů obyvatel (nic pro samotářské typy). Město se dělí na pět hlavních městských obvodů – Manhattan, Brooklyn, Queens, Staten Island a Bronx. Nejznámější, a z pohledu turisty velmi zajímavou, částí je bezesporu Manhattan, který je zároveň i nejstarší čtvrtí New Yorku. Právě zde se ve dvacátých letech minulého století začaly stavět výškové budovy, které jsou spolu se sochou Svobody symbolem města.

Přímý let z Prahy do New Yorku trvá okolo osmi hodin. Zájezdy do tohoto města pořádá, například cestovní Kancelář FISCHER. Ta kromě ubytování nabízí také různé výlety po městě. Můžete se například vydat po stopách kultovního seriálu Sex ve městě a navštívit místa, kde jeho čtyři hlavní hrdinky bojovaly s každodenními nástrahami života (respektive hledaly své vysněné partnery a pořád dokola o tom mluvily). Před každou zastávkou vám v autobuse pustí ukázku ze seriálu právě z místa, kam se podíváte. Výlet stojí 900 korun na osobu.

Opravdový zážitek nabízí let helikoptérou nad Manhattanem a kolem sochy Svobody.

O dvě stovky méně zaplatíte za "Double Decker Bus Tour", tedy prohlídku New Yorku z otevřeného dvoupatrového autobusu. Během tohoto výletu uvidíte hlavní turistické atrakce New Yorku, mimo jiné Times Square, Harlem Battery Park, Brooklyn, sochu Svobody, Empire State Building Observatory. Lístek do autobusu platí 48 hodin a můžete nastoupit ve více než 50 stanicích na trase tour.

Kolem sochy se létá tak blízko, že má člověk pocit, že by se jí mohl dotknut (doporučuji nezkoušet). V rámci tohoto desetiminutového letu, který stojí 3 000 korun, uvidíte George Washington Bridge, Wall Street, Central Park nebo Ellis Island.

Máte chuť nakupovat? Pak je New York to pravé místo pro vás. Tisíce obchodů uspokojí veškerá přání nákupuchtivých návštěvníků. Známá 5. avenue (Fifth Avenue) je proslulá obchody s módou od návrhářů z celého světa. Velkolepý obchodní dům Macy’s na rohu 34. Street a Broadwaye vás ohromí svojí velikostí (znám lidi, kteří v něm zabloudili, a nedivím se jim). Spoustu obchodů nabízí Times Square, pestrou směsici starožitností a nejnovější módy naleznete v Greenwich Village. V Chelsea zase můžete objevit mnohé kuriozity na bleších trzích. Pro trička, čepice a suvenýry s turistickými motivy je dobré zamířit do Čínské čtvrti (Chinatown).

Z hotelů je možné doporučit například pětihvězdičkový Hotel Westin Times Square přímo v srdci Manhattanu. V jeho blízkosti naleznete spoustu restaurací, kaváren a obchodů. Nachází se jen pár bloků od Central Parku. Zamíříte-li do tohoto hotelu s cestovní kanceláří FISCHER, zaplatíte za sedm nocí zhruba 50 až 68 tisíc. Záleží na konkrétním termínu.

Levněji vyjde čtyřhvězdičkový Hotel Roosevelt, který taktéž najdete v centru Manhattanu. Sedm nocí zde stojí od zhruba 30 do 54 tisíc korun. Ještě levnější "ubytovací" variantu pro toho, kdo si raději schová nějaký ten dolar na nákupy, nabízí Hotel Pennsylvania. Za týdenní ubytování v něm zaplatíte kolem třicet tisíc korun.