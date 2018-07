Roky o vlasy pořádně nepečovala, proto se rozhodla pro radikální změnu

Sympatická Nikola Drobná vyrůstala ve Zlíně a během svého mládí hodně experimentovala s vizáží. Na vlasech měla pestrou škálou barev, která čítala modrou, zelenou, fialovou, nebo třeba růžovou. Momentálně účes fotografky jakoukoliv extravaganci postrádá, do Hair studia Honzy Kořínka přišla v polodlouhém tmavším sestřihu.

„Už dlouho mám pořád stejný účes. Před třemi lety měla máma autonehodu, takže jsem se o ni dlouho starala a hodně se zanedbávala. Teď jsem si našla novou práci a nového muže, proto jsem si řekla, že je čas svěřit se do rukou profesionálů,“ vypráví Nikola, která se přestěhovala do Prahy, kde začala pracovat jako fotografka pro jeden eshop.

O vlasy se stará standardně. Používá pravidelně šampon i kondicionér, občas je doplní výživným olejíčkem. O svém vysněném účesu jasnou představu nemá a těší se, co jí kadeřnice Andrea vymyslí. Jediné, co by si opravdu nepřála, je blonďatá barva. „Je to moje noční můra. Mám takovou přírodní barvu a nelíbí se mi to.“

Nikola si vlasy barvila doma, občas zašla ke kamarádce, která je kadeřnice, takže vlasy potřebují vzpruhu, protože jsou dost unavené. „Mým úkolem bude Nikole vlasy ozdravit a udělat krásný střih,“ říká Andrea Pavlíčková s tím, že účes bude hodně radikální, chystá se vzít i strojek.

„Dalšího zesvětlení bych se bála, protože by to nedopadlo dobře a vlasy by upadly. Použiji proto na vlasy techniku color matchingu, což je barvení tón v tónu a ztmavím je,“ doplňuje.

Nikola si proměnu úžívala a svého nového účesu se nemohla dočkat. Jakmile se na sebe poprvé podívala do zrcadla, skoro překvapením nemohla mluvit. „To snad ani nejsem já, to je někdo jiný. Cítím se super, i když to je radikální. Nikdy předtím jsem neměla vyholené vlasy na tuto stranu a vypadá to fakt dobře,“ pochvaluje si Nikola.