Žena nikdy nebyla u kadeřníka. Podívejte se, jak dopadla první návštěva

Většina z nás si dopřává návštěvu kadeřnického salonu pravidelně, a tak přesně víme, co od toho očekávat. Jsou mezi námi i ženy, které si nikdy profesionální péči neužily. Jednou z nich je Klára Milíčinská z Karlových Varů. Maminka několikaměsíčního miminka pochází z dětského domova a od mala je zvyklá plnit nejrůznější povinnosti. Péči o zevnějšek proto odsunula na druhou kolej. Moc ráda by si konečně vyzkoušela změnu.

„Dělám v automobilovém průmyslu, přítel je na mateřské dovolené. Většinou si vlasy házím do drdolu, ale na kadeřnici jsem zatím neměla čas. Proto jsem se také přihlásila do proměny,“ svěřila se Klára.

Naposledy ji stříhala kamarádka před čtyřmi lety. Jenže se to nepodařilo a mladá žena musela dohola. „Zamotala se mi žvýkačka do vlasů. Poprosila jsem kamarádku, aby mi to ustřihla. Ale vzala to hodně blízko u hlavy a vypadalo to hrozně. Musela mě pak ostříhat úplně dohola. Měla jsem zhruba jeden centimetr,“ popisuje Klára.

Přestože touží po změně, o své pěkné dlouhé vlasy přijít nechce. Ani výraznější barvě či melíru se však nebrání. Kadeřnice Andrea Pavlíčková se proto rozhodla střih zachovat, pouze vlasy zhruba o deset centimetrů zkrátit a vepředu sestříhat, aby se ozdravily.

Do žádné radikální změny se nepouštěla ani v barvě. Vybrala pro Kláru načervenalý módní odstín. „Nejdříve si vlasy prosvětlím a pak je budu tónovat. Pro tónování jsem vybrala přeliv v odstínu rooibos,“ popsala kadeřnice z Hair studia Honzy Kořínka.

A dodala, že Klářiny vlasy pro ni budou velkou výzvou. „Klárka přišla do proměny s nebarvenými vlasy, bez kadeřnického zásahu. Má je zcela přírodní a je to vlastně pole neorané. Udělám proto maximum, aby si to užila,“ popisuje.

Klára pod rukama profesionálů doslova rozkvetla. A na konci proměny nezakrývala překvapení a dojetí. „Vůbec nevím, co mám říci. Je to pro mě strašně velká změna, ale moc se mi to líbí. Je to nádherné. Děkuju,“ reagovala mladá maminka s tím, že si péči moc užila a cítí se spokojeně.

Líbí se vám proměna mladé maminky Kláry?