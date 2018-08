Vendula se těšila na nový účes. Proměna byla tak radikální, že se nepoznala

„Už delší dobu toužím po změně, od střední školy jsem pořád stejná. Nemám na sebe moc času a nechci se svěřit jen tak nějaké obyčejné kadeřnici,“ vysvětluje manikérka a pedikérka z Nového Hrozenkova na Valašsku, co ji přivedlo do Hair studia Honzy Kořínka.



Vendula se snaží používat šampony na přírodní bázi a bezoplachové kondicionéry, které nanáší pouze do délek, protože se jí vlasy hodně mastí. Po maskách sahá velmi zřídka. Aby vlasům dodala chybějící objem, jsou součástí její péče i pudry. „Nanáším je ke kořenům vlasů, aby mi je načechraly. Účes také fixuji lakem,“ popisuje mladá žena.

Vlasy má dlouhé po ramena a velmi jemné. Přeje si zachovat délku, barvu nechala zcela na kadeřnici. „Proměna bude výrazná a myslím, že pro Vendulu možná až extravagantní. Osobně bych na Vendule viděla kratší střih, ale ona se toho bojí, tudíž jí zanechám delší vlasy. Radikálnější budu ve změně barvy,“ popisuje kadeřnice Anna Vejvodová.

Postupně se jí Vendula mění pod rukama k nepoznání. Původně hnědé vlasy postupně dostávají jinou barvu až do finálního fialovo-růžového pastelu, který je momentálně hodně trendy. Dále kadeřnice zkracuje délku účesu a sestříhává ofinu, aby zamaskovala Vendulino vysoké čelo.

„To je mazec, to jsem nečekala. Vůbec se nepoznávám. Líbí se mi to moc, jen si na to budu muset zvyknout,“ snaží se Vendula vzpamatovat ze zjevného šoku.