Nevyhýbejte se hádkám s partnerem. Zlepší vám vztah i zdraví

Dobře se pohádat je zdravé. To alespoň tvrdí odborníci z University of Michigan, kteří se zaměřili na chování žen, jež vstupovaly do nejrůznější forem konfliktů se svými partnery. Zjištění, ke kterým následně dospěli, byla alarmující. Výsledky studie totiž potvrdily, že ženy, které v sobě svůj vztek dusily a nechtěly problémy řešit nahlas, se vystavovaly až čtyřikrát většímu riziku kolapsu či dokonce úmrtí než ty, které se do hádky pustily s plnou vervou.

Umění konfliktu

O tom, že klidné partnerství může být nejen nuda, ale ve své podstatě také nebezpečné, hovoří i doktor Michael Batshaw, odborník na párovou psychologii: "Velká hádka neznamená konec vztahu. Naopak. Pořádnou rozepří se můžete vyhnout konfliktu, který by pro vás mohl znamenat rozchod." Občasné hádky vám tak mohou zachránit nejen zdraví, ale také vztah.

Taková kvalitní hádka však vyžaduje notnou dávku umění. Pohádat se a dobře si zanadávat totiž není jen tak. Doktorka Terri Orbuchová dává několik tipů, jak z konfliktu získat maximum a zařídit tak, aby náš spor byl vztahu prospěšný.

1. Každá "prkotina" má svůj význam

Žádný problém není natolik malý, abychom ho ignorovali. Definice problému je první krok k úspěchu. Jakmile víme, o co přesně se dohadujeme, je pro nás snadnější porozumět perspektivě toho druhého.

2. Sebeovládání až na druhém místě

Návalu vzteku se nebraňme. Je lepší se k problémům postavit hned, než trpělivě vyčkávat až se nahromadí. V opačném případě se totiž potíže na sebe postupně nabalí, a když dojde k hádce, je velmi obtížné říct, co bylo vlastně původem našeho sporu.

3. Konkrétní kritika

V hádce bychom neměli útočit na osobnost toho druhého. Vlastnosti se mění těžko, s chováním už to jde lépe. Při konfliktu tak partnera neobviňujme z toho, jaký je. Kritické upozornění na jeho konkrétní činy, které hádku způsobily, nám při hádce naopak poslouží jako neprůstřelné alibi.

Italské divadlo

Ačkoli rady psychologů mohou náš přístup k hádkám vylepšit, situace se zásadně mění, jakmile se pokusíme jejich tipy uvést v praxi. Emoce totiž dokáží výrazně změnit povahu naši kritiky, která snadno a rychle ztratí svůj konstruktivní náboj. Z míry nás pak mohou vyvést nejen naše rozbouřené city, ale i "vhodně" mířená slova.

Není lepší hádky než té ve dvou

Údajně existují dva způsoby, jak se vyrovnat s problémy. Buď můžeme dopadnout jako nervózní zákazník, který si své komplexy kompenzuje řevem na nebohé prodavače, anebo se staneme tím prodavačem, který den za dnem trpělivě snáší výlevy zákazníků, až mu jednou přeskočí a postřílí všechny lidi v obchodě.

Raději proto k řešení problémů přistupujte s partnerem už od začátku společně. Nejen, že jiskrná hádka osvěží váš vztah, ale také vám poskytne skvělou inspiraci pro následné usmíření.