Trpíte nevolnostmi na cestách? Vyzkoušejte rady, jak se jim vyhnout

Hned na úvod je třeba říci, že za nevolnosti, nebo dokonce zvracení v autě, nemůže zkažený žaludek (i když ne že byste si k němu nemohli nevhodným předcestovním menu pomoci). Problémy způsobuje mozek, který se špatně vyrovnává s protichůdnými vjemy z očí a středního ucha. Oči říkají: prakticky se nehýbu (proto nevolnosti zhoršuje například čtení – pohled na statický text), střední ucho ale vnímá otřesy a další pohyby vozu/lodi/letadla.



Tipy, jak předejít kinetóze - Sedejte si tak, aby vliv pohybu na vás byl co nejmenší: ve vlaku seďte po směru pohybu v přední části soupravy a u okénka, v autobuse si najděte místo někde vpředu, v letadle si sedněte k přední hraně křídla a pusťte na sebe proud vzduchu, v lodi volte kajutu v přední nebo střední části lodi poblíž hladiny ponoru, v autě se snažte sednout si na sedadlo spolujezdce (nebo řídit).

- Soustřeďte se pohledem na pevný bod na obzoru, při plavbě lodí třeba na vzdálený ostrov. Rozhodně si nečtěte! - Opřete si hlavu o opěrku sedadla a udržujte ji v klidu. - Dýchejte pomalu, pravidelně a nosem. - Nekuřte ani si nesedejte do blízkosti kuřáka. - Nepijte alkohol. - Nejezte mastná a kořeněná jídla, nepřejídejte se. - Jestliže zvládáte v dopravním prostředku spát, zkuste si naplánovat cestu tak, abyste si mohli zdřímnout. - Mohou vám ulevit medikamenty ze skupiny antihistaminik (Kinedryl, Nokinal, žvýkačka Travel-gum). - Velmi silné nucení na zvracení je možné potlačit i tzv. antiemetiky (Torecan), jejich nasazení ale musí posvětit lékař. - Z přírodních látek proti nevolnosti pomáhá zázvor, ať už samotný nebo v podobě čaje či lízátka. Je možné pořídit si i homeopatika proti kinetóze (Cocculine apod.).

Problémy nicméně může způsobit i opačná situace: když stojíte na mostě (tělo se nehýbe) a pod vámi proudí dravá řeka (oko vidí pohyb). Vysvětlení pochopitelně problémy nevyřeší, i když může pomoci najít recept, jak nevolnost neboli odborně kinetózu zvládnout. Základem totiž je co nejvíce zmenšit rozpor mezi tím, co oči vidí a co ucho cítí.



Cestování vás vytrénuje

Pokud jde o kinetózu, platí více než jinde pravidlo: co tě nezabije, to tě posílí. Poměrně účinným způsobem, jak se kinetózy zbavit, je často cestovat, protože si tělo na tuto situaci zvykne a přestane z ní být tak vykolejené.



Na druhou stranu, do doby, než tento žádoucí stav nastane, můžete zažít celkem krušné časy. Recepty, které mohou od kinetózy ulevit, totiž nejsou stoprocentně spolehlivé – vždy jen jistým způsobem snižují riziko, že nedovezete obsah žaludku až do cíle své cesty.



Prevence jídlem i chováním

Pokud se chcete ochránit před nevolností, musíte začít už před cestou. Místo v letadle, v autobuse i v autě byste měli vybírat s ohledem na své potíže. Nejlépe vám bude tam, kde sebou stroj nejméně hází, a případně odkud se nejlépe prchá – například v autobuse tyto požadavky splňují místa co nejvíce vpředu. Ještě více byste měli myslet na prevenci, pokud vás kinetóza trápí na lodi: je třeba pečlivě volit nejen místo, ale i samo plavidlo.



„Je lépe vybírat plavidlo menších rozměrů, pokud víme, že trpíme mořskou nemocí,“ radí doktorka Alena Lukešová ze Střediska očkování a cestovního lékařství.



Svému žaludku cestování usnadníte, pokud zvolíte přiměřenost v jídle: jezdit nalačno stav zhoršuje, přecpaný žaludek nebo mastný hamburger a hranolky vám ale také dobrou službu neudělají. Nezapomeňte si s sebou zabalit svačinku, nejlépe chladnou vodu či colu a slané sušenky. Pomůže také, když se při cestě nějak zabavíte.



„Vhodné je odvedení pozornosti, například povídání si nebo relaxace při poslechu hudby do sluchátek se zavřenýma očima,“ doporučuje lékařka.



S dětmi musíte být vynalézaví

Pokud cestujete s dětmi, je nejdůležitější odpoutat jejich pozornost od cesty a zabavit je. Když se soustředí na slovní fotbal, zpěv nebo třeba značky projíždějících vozidel, je větší šance, že nebudou myslet na to, že jim začíná být špatně.

Co si pamatovat • Pokud přes všechna opatření trpíte nevolností, pokuste se co nejdříve zastavit (pokud to jde), nadýchat se čerstvého vzduchu, sednout si nebo lehnout na zem.

• Pokud nemůžete vystoupit, zkuste si sednout se zakloněnou hlavou pevně opřenou, nebo – pokud to jde – si lehnout. • Několikrát se nadýchněte ústy a zhluboka. • Ulevit může i chladný obklad na čelo. • Napijte se vody a dejte si nějakou svačinku, ideálně slané krekry. • Od uší zalehlých při vzletu či přistávání letadla uleví cucavý bonbon, žvýkačka nebo popíjení syceného nápoje. • Ujistěte se, že pro případ nejhoršího máte po ruce sáček.

Velmi dobrým spojencem v boji s kinetózou je také spánek. Pokud můžete, cestujte s dětmi na noc nebo v době jejich odpoledního usínání.



Pomocníci z lékárny

Pokud výše uvedené tipy nezaberou, je možné podávat i medikamenty. Stále se s úspěchem používá třeba Kinedryl, běžný už za našeho dětství. Tento lék patří mezi antihistaminika a celkově tlumí – takže člověk po něm nejen lépe snáší jízdu, ale také bývá spavý, což může pomoci ještě více. Po antihistaminikách ovšem nemůžete za volant – takže zapomeňte na možnost, že byste byli druhým řidičem.



Je třeba nicméně vědět, že Kinedryl a příbuzné léky se musí užít s určitým předstihem: zobnout byste si měli aspoň 15 až 30 minut před odjezdem. Rychlejší nástup účinku má žvýkačka Travel-gum, kterou stačí strčit do úst až ve chvíli, kdy máte pocit, že už to na vás jde. Je nicméně určena až pro lidi starší 15 let (v Česku se neprodává varianta pro děti, která obsahuje o polovinu méně účinné látky).



Přírodní úlevu od nevolností nabízí zázvor. Můžete si z něj udělat čaj, žvýkat jeho kandované kousky nebo si z lékárny donést tablety či speciální lízátko s jeho obsahem. Stoprocentní účinek od něj nicméně nečekejte.



Příznivci alternativní medicíny mohou vyzkoušet i homeopatika. Kromě speciálního léku Cocculine, který se užívá večer před cestou a poté i v jejím průběhu, vám mohou lékárníci či homeopati podle vašich příznaků doporučit i jiné konkrétní preparáty nebo jejich kombinaci.

Pytlíky s sebou

I když receptů proti cestovní nevolnosti je opravdu hodně a velká část populace měla příležitost je na sobě vyzkoušet, na žádný z nich není stoprocentní spolehnutí.



Proto pokud problémy máte nebo pokud se chystáte na volné moře na lodi – tam nevolnosti chytají i lidi, kteří jinak snášejí cestování bez problémů – nezapomeňte si s sebou zabalit pár pevných sáčků. Jistota je jistota, že.



Článek vyšel v červencovém vydání časopisu Zdraví