Nevlastní matka je také matka!

Asi tři sta francouzských nevlastních matek vytvořilo klub, s jehož pomocí chtějí bojovat proti zakořeněným klišé o macechách a ve kterém se chtějí navzájem radit jak navázat co nejlepší vztahy s dětmi svého partnera. Klub zatím působí v Paříži, ale už příští měsíc budou jeho pobočky založeny také v Le Havru a v Le Mans.

"Je načase změnit obraz, který mají na sobě macechy přišitý už po generace," citoval list Libération psycholožku Catherine Audibertovou. Tyto ženy "nikdy nevědí, jaké místo mají v nové rodině zaujmout, postupují vpřed tápavě, čekají na sebemenší známku povzbuzení nebo náklonnosti dětí".

Členkami klubu jsou ženy zhruba od 25 do 50 let, různého postavení, ale se společnými starostmi, napsal list. Nejobávanější větou je pro všechny "Ty mi nemáš co povídat, ty nejsi moje maminka". Iniciátorka klubu Marie-Luce Iovane-Chesneauová říká, že "všechno může být použito proti nám. Když se chcete angažovat, tak slyšíte ´Jenom to ne, ty jsi jenom nevlastní matka´. Když neděláte nic, jste ´macecha´."

Počet dětí žijících s jedním z rodičů a s jeho novým partnerem nebo partnerkou je ve Francii odhadován na milion. S otcem a s jeho novou ženou žije asi 37 procent z nich.