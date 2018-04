Nevíte, co pod stromeček? Nabízíme tipy od kosmetiky po mixér

Nostalgické

Kouzlo minulých časů skrývající se v krásných vzorech a starožitném stylu udělá pod stromečkem radost skoro každému.

KARKULKA NA NÁKUPECH V košíku se vám nákup neomačká, lahve se nepřevrhnou a vajíčka nerozbijí. RETRO NA ZEĎ Plakát vám vytvoří doma atmosféru Paříže třicátých let.

Voňavé

Pro ženy je čich mnohem významnější smysl než pro muže. Proto většinu dam, ať už malých, nebo velkých, potěšíte dárkem, který voní.

3 rychlé rady, jak vybrat voňavý dárek 1. Parfém je velká investice a nemusíte se vždy trefit do vkusu. Vyberte radši koupelovou kosmetiku nebo aromatické svíčky.

2. Vyhýbejte se příliš silným, sladkým vůním. Ty mohou způsobovat místo radosti bolesti hlavy.

3. Na zimní období vybírejte spíše kořenité a zemité vůně. Dokáží lépe vyvolat nebo zesílit pocit tepla než třeba citrusy.

KOULOVANÁ VE VANĚ Vánoční hvězda naplněná voňavými koulemi (balistikami) do koupele. DISNEY VE SVĚTĚ VŮNÍ Dětské parfémy ve flakonech s tvarem jejich oblíbených kreslených hrdinů.

Narychlo z drogerie

Vypadají exkluzivně a při jejich nákupu ušetříte. Dárkové balíčky jsou dobrým tipem pro váhající.

PÉČE Z LÉKÁRNY Krém na okolí očí a řasenka na citlivé oči Redermic. JIŽ NIKDY SUCHÁ PLEŤ Péče z javorové mízy. Regenerační péče: kazeta s masážním kartáčem.

Pro děti

Panenky, autíčka a elektronika, to jsou rány na jistotu. Zkuste letos dětem od Ježíška podstrčit knížku, díky které začnou víc číst, DVD, které je naučí milovat vážnou hudbu, nebo nářadí, se kterým je bude bavit pomáhat při vaření.

ČAJOVÝ SERVIS I S DORTEM Dřevěné pohoštění od francouzské designérské značky Djeco. NEZNIČITELNÁ SVAČINA Starší děti dávají před krabičkami na svačinu přednost termopytlíkům.

NEROZBITNÉ RÁDIO DO SPRCHY Darujete hudbu v koupelně vlastně celé rodině. Navíc v barvě, kterou si vyberete. PRO KUCHTÍKY A KUCHTIČKY Nože, odměrky, měchačky a škrabky vyvinuté speciálně pro děti!

Vtipné

Co vás zaujme v obchodě na první pohled, to bude mít určitě úspěch i u ostatních. A když nebude hned z první vody jasné, co to je, tím lépe. Vtipné dárky potěší každého, od psa přes nemluvně až po golfistu. Tipy na další vhodné obchody: www.toptoys.cz, www.okdarky.cz, www.darky-on-line.cz, www.e-darek.cz

KOSTKY PRO GENTLEMANY Psí oblečky podle poslední anglické módy táhnou. Majitelů psů je více než voličů. PANDÍ SCHOVÁVAČKA V bříšku pandí holky s mašlí nikdo nebude hledat vaše poklady.

Jedlé, pitné, stylové

Možná vás nenapadá, co vašemu blízkému koupit. Nesportuje, nesleduje filmy ani módu, tvrdí, že má všechno, co potřebuje. Tak jaký dárek koupit? Málokdo odolá dobrému jídlu a pití, stejně tak ocení designové vychytávky do kuchyně, které usnadní vaření.

STYLOVÝ POMOCNÍK Kuchyňští roboti od KitchenAid jsou ikonu všech nadšenců do vaření . DRTIČ ZELENINY Nerezový kráječ si poradí se zeleninou, oříšky či bylinkami.

Které vyrazí dech

Pokud je nezabalíte do obrovské krabice, svojí velikostí asi nezaujmou, o to více ohromí. Na tyhle dárky od Ježíška se nezapomíná.

NEW YORK NIKDY NESPÍ Socha Svobody, Empire State Building nebo Manhattan a řada dalších míst se dá objevit v New Yorku, o němž se říká, že v něm nepoznáte, jestli je den nebo noc, protože město je plné života čtyřiadvacet hodin denně. Když k tomu připočtete výhodné povánoční slevy v obchodech, letenka do města nemůže neudělat radost. ZÁMECKÉ FOCENÍ V romantickém prostředí zámku Chateau Mcely ve středních Čechách vás nalíčí, učešou a oblečou profesionálové a Jiří Hurt, který spolupracuje s českými celebritami, pak vyfotí. Fotoobraz ve formátu 100x70 cm si obdarovaný odnese v ozdobném rámu domů.

HRA NA PILOTA V kokpitu podzvukového proudového letounu L-39 Albatros se letí rychlostí 800 kilometrů v hodině a obdarovaný vyzkouší, co zažívají profesionální piloti vojenských letadel, kteří v modelu začínají trénovat. Podmínkou je dobrá fyzická kondice a pevné zdraví. VE VÍRU SPORTU Všechny sportovní události se dají sledovat v televizi, ale být přímo na místě, to je zážitek, kterému ani ta největší televize v hospodě nebo v bytě nikdy nemůže konkurovat. Koupit můžete lístky na fotbalovou Premier League, hokejovou NHL, tenisový French Open, Formuli 1 a další.

Hravé

Letité motto "Kdo si hraje, nezlobí" neplatí jen u dětí, ale i u spousty dospělých. Stolní hry jsou skvělá zábava na dlouhá zimní odpoledne, večerní posezení s přáteli i jako tmel rodinných víkendů bez televize. Můžete zůstat u klasiky a hrát mnoho druhů karet, budovat města, pronásledovat filmové postavy, trénovat zvládání proher i radovat se z vítězství.

JAKO V KASINU V elegantním stříbrném kufříku najdete kompletní pokerovou sadu. POMOC MEDVÍDKOVI Roztomilého Kukyho vyhodili na skládku a on se teď musí dostat domů.

Mužné

Není problém vybrat dárek pro muže, který má koníčky. Jenom musíte vědět, které jsou u něj právě teď nejvíc v kurzu a co si k nim ještě nestačil pořídit sám. Žádné hobby nemá? Možná o něm zatím jenom nevíte.

PRO MILOVNÍKY WHISKEY Luxusní dřevěná kazeta s celou kolekcí Jack Daniel´s, Gentleman Jack a Single Barrel. PAMĚŤ JAKO PRASE Ve figurce prasátka se skrývá 4G paměťová karta.