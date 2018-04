Na jaro jděte do bílé, od hlavy až k patě, radí návrhářka Marie Copps

9:02 , aktualizováno 14:24

Jako dominantní barvu pro nadcházejíci jaro/léto vidí návrhářka Marie Copps bílou. Kdo se nestihl zeptat on-line, může vstoupit do její nově otevřené módní poradny. Můžete se ptát, co je zrovna in, jak zkorigovat nedostatky postavy, nebo na co si dát pozor při nákupech.