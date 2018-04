Nahota vládne červenému koberci. Jak celebrity schovávají prádlo?

Extra hluboké dekolty, vysoké rozparky, prostřihy na bocích, odhalená záda, břicho, nebo dokonce tohle všechno dohromady. Outfity světových hvězd z poslední doby naznačují, že styl „oblečená – neoblečená“ je v kurzu. Jenže aby ho člověk zvládl s přehledem a vkusem, nebo přinejmenším aby neukázal, co má zůstat skryté, musí chytře pracovat se spodním prádlem. Podívejte se, co všechno slavné krásky ve skutečnosti pod šaty nosí.



Velký výstřih a prostřihy k tomu

Populární vzhled, který v poslední době zvolily třeba zpěvačka Mariah Carey na Billboard Music Awards nebo herečka Zoë Kravitzová na červeném koberci v Cannes, je pro stylisty pořádný oříšek. Dekolt si žádá pořádně projmutou podprsenku, jenže jak to udělat, aby nevykukovala z odhalených míst těsně pod ňadry?

Oblíbeným řešením jsou nalepovací silikonové košíčky, které ňadrům dodají potřebnou oporu, a přitom zakryjí jen to nejnutnější. Pokud po nich taky sáhnete, pohlídejte si, zda opravdu dobře drží – většinou bývají na více použití, ale jednoho dne prostě lepit přestanou. Nezapomeňte prsa při nalepování přidržovat v požadovaném tvaru. Košíčky by se měly dobře a hladce přisát jak ke kůži, tak k šatům, které oblékáte.

Zoë Kravitzová i Mariah Carey nejspíš vsadily na nalepovací silikonové košíčky.

Boky docela nahé. Nebo snad ne?

Šaty, které odhalují oblast boků, jsou na červeném koberci velký hit. Decentnější variantu zvolila zpěvačka Cassie, která doprovázela rappera P.Diddyho na ples Metropolitního muzea (Met Gala). Jen o pár metrů dál pózovala její kolegyně Jennifer Lopezová, která toho v bohatě zdobených šatech z dílny Donatelly Versace odhalila podstatně víc. Aspoň naoko.



Trik v podobných případech většinou spočívá ve vhodně zvoleném tvarujícím prádle. To, co vypadá jako holá kůže, jsou ve skutečnosti stahovací šortky, krátké šaty nebo kombiné. Vyzkoušejte je, jsou velice lichotivé. Jen dbejte na to, aby měly naprosto stejný odstín jako vaše pleť, jinak se kouzlo rozplyne.

Cassie i JLo nejspíš pod šaty oblékly „neviditelné“ kombiné.

Hlavně ukázat co nejvíc

Tímhle heslem se s oblibou řídí třeba zpěvačka Beyoncé, která letos na ples Metropolitního muzea dorazila v odvážné, a přece vkusné róbě od Givenchy. O něco dál pak na Billboard Music Awards zašla Rita Ora v bílých šatech na způsob chytré horákyně od návrháře Fausta Puglisiho.



O to, aby z provokativních rób přece jen nevykouklo nic, co nemá, se postaralo pečlivě vybrané body. Chybu s takovým kouskem neuděláte ani v případě, že na sobě máte méně odvážný model; skvěle tvaruje postavu a navíc je velice sexy. Rada pro pokročilé: nechte si body stejně jako Beyoncé všít přímo do velké večerní.

Beyoncé i Rita Ora si riskantní modely pojistily vhodně zvolenými body.

Zcela přiznané prádlo

Některé celebrity se vydávají opačným směrem – když už mají průsvitné šaty, ukážou i prádlo. Že takové „přiznání“ může být stejně šik jako dokonalá kamufláž, dokázaly na letošním Met Gala třeba modelky Gigi Hadidová nebo Jessica Hartová. Obě vsadily na černou barvu a na „babičkovské“ střihy, které pod šaty působí decentněji. Zkuste to taky, jen mějte na paměti, že všechno musí perfektně sedět.



Gigi Hadidová ani Jessica Hartová se nebojí přiznat barvu v černém prádle.