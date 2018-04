Nevěsta Zuzana se těší na líbánky: S oddacím listem budou v Řecku slevy

V mém adventním kalendáři, který nyní slouží k odpočítávání dnů, co zbývají do svatby, už moc čokoládek nezůstalo. A tentokrát to ani není proto, že bych je snědla všechny najednou, ještě cestou z obchodu. Čas utíká tak nemilosrdně, že ani ta mlsná ho nedohoní.

Nejsem nervózní z blížícího se dne D, ani z obav, jestli mi padnou svatební šaty. Bojím se toho, co přijde potom. Co se stane, až se vdám, až odhodím kytici a uložím fotky do alba? Na co se potom budu těšit?

Přece je nesmysl, aby jeden z nejlepších okamžiků v životě trval jen jeden den! Na prodloužení svatby proto existuje jednoduchý recept. Vyrazit na svatební cestu a své nově nabité štěstí zpečetit razítkem do pasu.





Líbánkový balíček jako základní cestovní zavazadlo

Já a můj snoubenec jsme dobrodruzi. Nejraději cestujeme z místa na místo, objevujeme nové destinace, nic dopředu neplánujeme. Na naše road tripy je však třeba sbírat sílu dlouho dopředu a tu teď jaksi investujeme spíše do svatebních dortů, balónků a slavobrán. Proto jsme se rozhodli zvolit klidnější variantu.

Uspořádáme si líbánky v pravém slova smyslu. A i když líbání s krosnou na zádech má také svou poetiku, tentokrát se naše touhy upnuly spíš na teplý písek a šumění vln. Inspirováni rozhovorem se zlatou rybkou, sepsali jsme všechna naše přání a začali oslovovat cestovní kanceláře s nadějí, že našim vysokým nárokům vyjdou vstříc.

Neskromně jsme si vysnili dvě exotické destinace, Maledivy nebo Mauricius, a šanci jsme ponechali také řeckým ostrovům. Za letenku, ubytování, stravu a minimálně deset dní jsme se chtěli dostat na co možná nejlepší cenu a to včetně tzv. honeymoon packu, což je balíček pro novomanžele, který většinou obsahuje snídani do postele, welness, speciální uvítání, šampaňské na nočním stolku apod. Takže oproti stanu a repelentu poněkud jiná úroveň.

Osvědčené internetové portály: romantiku zde nehledejte

Se seznamem našich smělých požadavků jsme se nejprve obrátili na osvědčené internetové portály, které většinou sdružují služby několika cestovních kanceláří.

Servis team agentury Invia.cz nám však namísto vřelého úsměvu zlaté rybky opláchl obličej studenou vodou. Cestu na Maledivy nám vykalkuloval na 80 000 Kč za osobu a řečtí hoteliéři podle něj neznají žádné líbánkové procedury. Podobná odpověď zazněla i z úst poradkyň agentury Zájezdy.cz, které širokým obloukem obešly naši poptávku a poslaly nám návrh zájezdu na Kubu.

Také nejspíše prokoukly naše dobrodružné sklony a vyzvaly nás k tomu, abychom si požadovaný líbánkový balíček poskládali sami na místě, za patřičné doplatky.

Agentura Mojecestovka.cz také ponechala výběr zájezdu na naší kreativitě a rovnou nás přesměrovala na svůj web, abychom zde našli to, co potřebujeme. Objevit speciální služby či balíčky tu bylo samozřejmě nemožné.





Spojené arabské emiráty: novinka mezi svatebními destinacemi

Ve snaze zahnat přicházející skepsi jsem pro jistotu vybalila spacáky, sedla si na roztaženou karimatku a začala proškrtávat náš seznam požadavků. Přeci je jedno, kam pojedeme. Hlavní je, že budeme spolu, utěšovala jsem se a přitom hledala násadku k plynovému vařiči. Představa romantické procházky na zlatavé pláži se mi však neustále drala zpět do mysli. Učinila jsem proto několik nových pokusů a dostala další nabídky.

Jedna z nich přišla od agentury Tagua Tours, která se přímo specializuje na zájezdy šité na míru. Její návrh nám však příliš neseděl, poněkud jsme v něm plandali a nevěděli jsme, čeho se máme chytnout. Daná nabídka byla totiž zaměřena na Spojené arabské emiráty, a i když jsme se do ní cenově vlezli, trochu vybočovala z našeho vkusu. Přesto mě zaujala informace, že společnost Emirates zavedla od 1.července přímé lety do Prahy a pro tuto příležitost připravila zaváděcí ceny letenek. To byl také hlavní důvod, proč bylo možné udržet nízký rozpočet a přidat i nadstandardní servis.

Ostrov Mauricius: když vám z nebe prší štěstí

Ačkoliv nás takový návrh zaujal, přesto plně neodpovídal parametrům našeho zadání. Se zklamaným výdechem jsem utřela prach z hracích karet a roztáhla mapu Slapské přehrady. Kde najdu nejlepší půjčovnu šlapadel? ptala jsem se internetu a přitom se snažila nemyslet na azurový nádech oceánu. Když mi vyhledavač nabídl odkaz na stránku www.svatba-v-raji.cz, došlo mi, že mé tělo buduje cosi jako instinktivní obranu.

Portál svatba-v-raji.cz může být jistě zajímavý pro ty, kdo plánují svatbu v zahraničí. Když jsem se proklikala stovkou svatebních fotek nadšených novomanželů s květinovým věncem na krku a pláží v pozadí, nerudně jsem pohlédla na sbalený stan čekající u dveří. NE! Vykřikla jsem a zuřivě hledala cokoliv, co by vypadalo jako znamení. Do oka mi padl odkaz společnosti Travel and Business Centre, která své nabídky spravuje také na webu mauritius.cz.

Rychle jsem zde tedy vznesla náš požadavek a obdržela rychlou odezvu: dovolená na ostrově Mauricius, na 10 dní, stravování formou all inclusive. Zaslaná nabídka se pohybovala kolem 40 000 Kč za osobu a dělala na nás dobrý dojem. I když nám kancelář detailně nespecifikovala položky líbánkového balíčku, směle nám naznačila, že být čerstvou novomanželkou je esem v rukávu. Zprvu jsem se nad touto genderovou záhadou trochu pozastavila, ale když mi bylo vysvětleno, že za nevěstu vybrané hotely udělují až dvacetiprocentní slevu, okamžitě jsem zahnala své feministické pohnutky.

I když mě z navrženého rozpočtu píchalo u srdce, začala jsem nad pobytem v Indickém oceánu vážně uvažovat. Uprostřed sklízení doplňků na kempování mi zazvonil telefon. Volala kamarádka, takže jsem ji samozřejmě musela hned všechno o našem líbánkovém plánu vypovědět. To, co přišlo potom, mě opět přimělo nachystat si spacák a teplé ponožky. V letní sezóně je na Mauriciu období dešťů!





Exclusive Tours: tyrkysové zátoky pro zamilované páry

Zbyly nám tedy pouze tři varianty. Maledivy, řecké ostrovy nebo opékání špekáčků v českém kempu. Protože moc táborových písní neumím, snažila jsem se najít poslední možné cestičky, kudy je obejít. Zaslaná nabídka od společnosti Exclusive Tours mi to konečně umožnila.

Tato cestovní agentura se přímo specializuje na sestavování svatebních balíčků, ať už se jedná o samotnou svatbu nebo líbánky. Do svého portfolia soustřeďuje především luxusnější hotely a apartmány, aby se zajistila ta pravá atmosféra pro ne jednu, ale rovnou několik svatebních nocí. Hned, jak jsme obdrželi návrh zájezdu na Maledivy, poskočilo mi srdce. Krásné plážové vilky hned na břehu tyrkysové zátoky, ovocné snídaně, masáže, květinové výzdoby. Všechno, co mají obsahovat líbánky s velkým L. Velké počáteční písmeno, bohužel, nebylo to jediné, s čím se nabídka této svatební cesty vyznačovala. Velký byl také rozpočet. A i když byl až o polovinu nižší než návrhy z jiných cestovních agentur či serverů (viz Invia.cz), přeci jen se na náklady za velkou svatbu navazoval velmi obtížně.





CK Alex: líbejte se v Řecku

S nadějí, že vymyslíme něco velkolepého, ale za rozumnou cenu, jsme se jak Odysseus začali virtuálně brodit v mořích u řeckých ostrovů. Ačkoli při kliknutí na první internetový banner se z našeho hledání poněkud vytratila Homérova poetika, objevili jsme konečně to, co dokonale splňovalo naši představu.

Přes webovou stránku www.svatbyvrecku.cz, která nabízí různé varianty svateb na klíč přímo v Řecku a na řeckých ostrovech, jsme dopluli až k cestovní kanceláři Alex. S našimi požadavky jsme ihned kontaktovali jejich konzultanta a napjatě čekali na jeho reakci.

Santorini – to je opravdu zvukomalebné označení nejen pro ostrov, ale i pro celou svatební cestu, nemyslíte? Nabídka cestovní kanceláře Alex nás tak učarovala. Naše zvláštní požadavky na líbánkový balíček byly vyplněny formou hotelu v tradičním ostrovním stylu, welness centrem, zahradou s bazénem a dalšími extra službami spojenými s líbáním, tedy vlastně s líbánky. To vše kolem 20 000 Kč za osobu (včetně stravování).

Oddací list místo pasu

Ačkoli naše rozhodnutí se uskutečnilo až na poslední chvíli, čekání se vyplatilo. Teď už jen stačí si do kufru přibalit květinové věnce, opalovací krém a kopii oddacího listu. Podle informací cestovní kanceláře Alex totiž lze po jeho předložení získat další slevy a benefity. A pak že je to jen kus papíru…