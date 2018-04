Nevěsta Zuzana: Přes byrokratické překážky mířím dál k fantastické svatbě

Zákon jako scénář svatebního obřadu

Svatba se má konat 7. srpna, v sobotu odpoledne, pod širým nebem v okolí Prahy a místo oficiálního úředníka bychom rádi požádali, aby nás oddal někdo blízký.

Kdybych já uměla zpívat a můj snoubenec tančit, mohli bychom si takový ceremoniál směle vystřihnout v nějakém romantickém muzikálu. Skutečnost je však mnohem střízlivější. Na místních úřadech a matrikách plakáty Love Story nevisí.

Na rozdíl od filmu, scénář takového svatebního obřadu píše zákon. Ten nejen určuje, kdy a kde se dlouho očekávaný "happy end" uskuteční, ale také má tu moc obsadit hlavní role. Největší nároky jsou kladeny na roli oddávajícího.

Podle zákona o občanském sňatku, prohlášení o uzavření manželství činí snoubenci:

- před starostou

- místostarostou

- nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hlavního města Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst, které jsou matričním úřadem.

Protože nikdo z našich přátel takovou funkci nezastává (a divila bych se, kdyby ano), naše představy o výběru oddávajícího se tak postupně začaly rozplývat. Oddávajícím se tedy nemůže nikdo stát přes noc, ani nelze potřebný certifikát získat na internetu, jak jsem si původně myslela. Bránu do našeho budoucího života nám bude muset otevřít někdo, kdo o nás nic neví a nemá s námi nic společného.

To se však dá snadno napravit. Stačí si jen vybrat tu nejsympatičtější fotku z webových stránek příslušné matriky, párkrát daného zastupitele navštívit, něco mu o sobě prozradit a za chvíli si už vyměňujete náramky přátelství… Nebo ne?

V mém případě by to mělo spíše opačný účinek. Špehováním a pronásledováním městských zastupitelů tak asi svého cíle nedosáhnu. Jednomu z požadavků mé vysněné svatby nejspíš budu muset ustoupit. A budu ráda, když bude jenom jeden.

Každé zvláštní přání má svou zvláštní taxu

Další byrokratické překážky, kterým je třeba čelit při plánování dokonalé svatby, mohou nastat při výběru místa obřadu.

Ještě do nedávna platilo, že svatba se musí odehrát v místě trvalého bydliště alespoň jednoho ze snoubenců. Vzhledem k tomu, že na mém občanském průkaze stojí Vsetín a můj nastávající je Strakonic, svatba by se nejspíš konala ve speciálně vypraveném vlaku pro všechny naše pražské kamarády.

Ačkoli takové drastické přesuny již naštěstí podnikat nemusíme, stále jsme povinni zaplatit správní poplatek 600 korun, pokud se budeme chtít vzít mimo místo našeho trvalého bydliště. Každé zvláštní přání má svou zvláštní taxu.

Vzhledem k tomu, že "úředně stanovená místnost" do mé představy o fantastické svatbě také moc nezapadá, zaplatíme dalších 1000 korun za obřad v trávě, mimo budovu úřadu.

S výběrem data ceremoniálu už to však tak jednoduché není. Jak stanovuje zákon, u svatebního obřadu musí být přítomni zastupitelé výhradně jen místního matričního úřadu, tudíž je nutné respektovat časové možnosti jen několika pověřených osob. Letní sobotní odpoledne není příliš přesvědčivý termín, jak nalákat prázdninchtivé matrikářky, aby se vzdaly svého volného času.









S matrikou na svatební cestu

S touto okolností jsme však počítali s dostatečným předstihem. O možnostech ceremoniálu právě 7. srpna jsme se informovali půl roku dopředu. Bylo nám však sděleno, že matrika úřaduje jen každou třetí sobotu v měsíci a mimo vymezenou dobu je možné sňatek uzavřít pouze v dopoledních hodinách.

Veškerá komunikace s úřadem probíhala prostřednictvím e-mailu. Nakonec se můj snoubenec rozhodl, že by si rád paní matrikářky prohlédl zblízka a vyrazil je navštívit. Tam se však jen dozvěděl, že 7. srpna mají dvě (tedy všechny) matrikářky dovolenou. Nejspíš jedou k moři spolu.

Protože jsme nenašli odvahu se k nim připojit, obřad se nakonec uskuteční 14. srpna. Díky ochotě jedné členky zastupitelstva se tak dokonce stane v požadovaném odpoledním termínu.

Čeká nás jen vyplnění Dotazníku k uzavření manželství a odevzdání rodných listů s dostatečnou časovou rezervou před datem samotné svatby. Kromě dohody o užívání příjmení se v dotazníku musí například závazně prohlásit, "že nám nejsou známy okolnosti vylučující uzavření manželství".

Vzhledem k tomu, že některé byrokratické překážky se prostě nedají přeskočit, měl by matriční úřad zvážit, že to může být právě on, kdo takové okolnosti vytváří.

Zákony a předpisy by v romantických komediích neobstály. Abyste však i vy z vaší svatby učinili happy end, musíte jim jít naproti. I kdyby to znamenalo vypravit se s matrikou na svatební cestu.