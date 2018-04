Nevěsta vybírá místo svých snů, chce se vdát pod širým nebem

Obrovská zelená zahrada, vysoké stromy, předlouhý závoj zakrývá kytičky v trávníku. Vítr rozhoupává tisíce lampionů, barevné balónky letí vzhůru, rozsvícená světýlka kopírují noční oblohu. Přesně tak bude vypadat má svatba: tedy alespoň tak to naznačuje můj svatební deníček ze čtvrté třídy.

Já se svých představ nehodlám vzdát, a proto jsem se vydala najít vhodné místo pro uspořádání mé opravdové svatby, která se rychle blíží.

Celá slavnost by se měla konat v Praze či jejím okolí (naprostá většina svatebčanů odtud pochází), venku, s obřadem i hostinou dohromady, a očekávám, že na ni dorazí více než sto hostů. Existuje takové svatební místo, které mi dovolí snít dál?

Chateau St. Havel: autobusem do luxusu

Chateau St. Havel je kompletně renovovaný zámek v pražské Krči uprostřed anglického parku s rybníky.

Hned po příjezdu mě příjemně překvapilo, že tak pěkné prostředí se nachází blízko centra města. S dobrou náladou jsme vstoupili do recepčního salónku, který lemovala velká okna a červené tapety s různými ornamenty.

Počkali jsme na průvodce naším budoucím svatebním dnem a vyrazili zámek důkladně prozkoumat. Ačkoli všechny prostory zámečku byly velmi slavnostní, nedokázala jsem si představit, jak se do nich najednou vejde více než sto svatebčanů. Jednotlivých místností bylo sice hodně, ale žádná z nich nenabízela dostatečně velký prostor. Tuto skutečnost však vynahradil park, který celý zámek obklopuje. Na venkovní terase je možné uspořádat svatební hostinu a své ANO si říci pod stínem vysokých stromů.

Mít celé místo pro sebe však není zcela jednoduché. Můžete si vybrat z několika svatebních balíčků: od základního, který stojí 15 000 Kč (v ceně je pouze pronájem kaple) až po balíček Exclusive za 75 000 Kč, v němž je zahrnut pronájem celého zámku, luxusní apartmá pro novomanžele a ubytování na jednu noc pro dalších třicet svatebčanů.

S další útratou potom počítejte při sestavování svatebního menu (od 590 Kč na osobu) či při platbě tzv. "korkovného" za vlastní víno či koláčky. Na druhou stranu ušetříte za dopravu. Na toto luxusní místo jet limuzínou nemusíte, stačí vám MHD.

Hoffmanův dvůr

Hoffmanův dvůr: místo pro vaši kreativitu

Naprostý opak luxusu představuje Hoffmanův dvůr v pražské Vinoři. Jde o renovovaný statek se vším všudy: s konírnou, stodolou i dvorem se zahradou.

Domluvili jsme si návštěvu a v ten den vstoupili vrzajícími vraty do obrovského prostranství, z něhož dýchala minulost. Byly tu dřevěné vozíky, koňské oháňky i starodávné saně.

Především prostor konírny byl vyzdoben všelijakými artefakty, které připomínaly zdejší původní styl života. Se zájmem jsme si tak prohlíželi vybledlé fotografie či rozbité hudební nástroje a přemýšleli, jak by tu naše svatba vypadala. Ze všeho nejvíce mě zaujala možnost neomezeně a kreativně tyto obrovské prostory využít.

Majitelka areálu nám naznačila, že představivosti se meze nekladou, samozřejmě kromě nájemní smlouvy. Asi za 20 000 Kč je možné mít celý tento pozemek pro sebe. A protože Hoffmanův dvůr není smluvně vázaný k žádným cateringovým společnostem, celou hostinu si můžete nachystat sami, což má své výhody, ale i nevýhody. Sice neplatíte žádné korkovné, ani poplatky za vlastní koláčky či květinovou výzdobu, ale zajištění veškerého občerstvení je jen na vás. Také zázemí pro svatebčany není moc přívětivé (nevěsta se například může převléknout v prosklené vitríně u záchodků).

Samotný svatební obřad se koná na travnatém pásu uprostřed nekonečné dlažební plochy. Pro toho, kdo si přeje, aby jeho svatbě předcházel kreativní workshop, je toto místo ideálním útočištěm.

Farma Michael

Farma Michael: svatba v klobouku a s kytarou

V podobném "country stylu" jako Hoffmanův dvůr je zařízena i Farma Michael na tvrzi Nedvězí. Ačkoli dostat se sem pomocí MHD může být docela dobrodružné. Při výletu na kole z centra Prahy je toto romantické místo nad Rabyní ideální destinací.

Po čtyřiceti našlapaných kilometrech jsme tak doslova odhodili naše kola do stínu košatých stromů a šli si celou farmu prohlédnout. Areál nabízí spoustu aktivit, které celkový zážitek několikrát umocňují: můžete se projet na koních, kteří tu pobíhají v ohradě, zahrát si golf či jít chytat ryby do místní tůně.

Jak nám naznačil majitel, zajištění těchto aktivit je součástí svatebního balíčku, které Farma Michael hostům nabízí. V našem případě (asi 100 svatebčanů) by cena svatebního dne vycházela asi na 2 800 Kč na jednoho hosta. V ceně je kromě zmíněných aktivit i gala oběd, večerní raut, novomanželské apartmá, svatební obřad, ubytování na jednu noc pro 60 osob, včetně exkluzivního pronájmu celé farmy. Cena za korkovné je 100 Kč za láhev 0,7 litru vína, ovšem za vlastní koláčky se poplatky neúčtují.

Narozdíl od Hoffmanova dvora však tento areál moc prostoru pro vlastní kreativitu nenabízí. Ačkoli je celá farma pěkně sladěna do jednoho stylu, právě to nepřímo naznačuje, že by i svatba měla být řešena v podobném duchu. Jedno léto s kovbojem si tak tady představit dokážu. Slíbit mu však, že s ním prožiju zbytek života, už nikoli. Bratřím Nedvědům by se tu ale zpívalo hezky.

Císařská louka: skákací hrad je lepší než vzdušný zámek

"Ostrov" Císařská louka si pamatuji ještě z dětského dne, který jsem ne tak dávno organizovala (spíše než koordinaci jsem se však věnovala skákání na nafukovacím hradu).

Velkou výhodou této lokality je dostupnost. V areálu restaurace Cinda je možné uspořádat svatební obřad pod širým nebem, na klidném místě, uprostřed zeleně a přitom v samotném centru Prahy.

Přívozem jsme po Vltavě dopluli na Císařskou louku, abychom se s tímto místem blíže seznámili. Personál restaurace nám představil veškeré prostory, které areál k svatbě nabízí. I když velké travnaté plochy nabízely představu pěkné venkovní svatby, samotné zázemí restaurace mě probudilo ze snění. Nad bambusovou zástěnou visely nesmyslné žebříky, jež byly zamotané do břečťanového bludiště. Také samotný prostor restaurace byl stylizován do levné prodejny s masem, kterou připomínaly velké kachlíky vyskládané po celé podlaze.

Nabízená cena za svatební menu začínala na 180 Kč na osobu (polévka + svíčková), ale když jsem viděla fotografie z rautů, nějak mě přešla chuť k jídlu.

Císařská louka je jednou z možností na hezkou venkovní svatbu, ale bude-li pršet, musí tu nevěsta své svatební šaty doladit ještě pláštěnkou.

Forest Golf Club Klánovice

Forest Golf Club Klánovice: uprostřed hlubokých lesů a mezi lampiony

přehled míst pro venkovní svatbu Forest Golf Club Klánovice

www.forestgolf.cz

Axmanova 260

Praha 9 Farma Michael na tvrzi Nedvězí

www.farmamichael.cz

Nedvězí 1

Rabyně Hoffmanův dvůr

www.hoffmanuv-dvur.cz

Vinořské náměstí 34

190 17 Praha - Vinoř Chetau St. Havel

www.chateauhotel.cz

Před nádražím 1/6

Praha 4 Císařská louka

www.cindarestaurace.cz

Císařská louka

Praha 5 Trmalova vila

www.foibos.cz

Vilová 11, čp. 91

Praha 10 Viniční altán

www.vinicni-altan.cz

Havlíčkovy sady 1369

Praha 2 Hotel Villa Voyta

www.villavoyta.cz

K Novému dvoru 124/54

Praha 4 Vila Botanika

www.arealbotanika.cz

Horní Bezděkov 154/68

Unhošť Zámek Štiřín

www.stirin.cz

Ringhofferova 711

Štiřín, Kamenice

V rozpacích, že ještě nemáme vhodnou lokalitu, jsme se raději vydali do hospody s našimi kamarády. Po krátké debatě jsme dostali cenné doporučení na ideální místo pro venkovní svatbu. Dotyčný se jí tu jako host sám zúčastnil.

Hned po příjezdu do areálu Forest Golf v Klánovicích mi intuice napověděla, že tentokrát to bude ono.

Desetiletí nevyužívaný a zpustlý areál golfového klubu založený v roce 1938 získal nebývalou podobu. Když jsme vstoupili dovnitř, jako by nás obklopila příroda. Téměř celá restaurace je totiž koncipovaná jako velká zimní zahrada. Z okna vidíte na vysoké stromy, které zdobí obrovskou zelenou plochu.

V interiéru restaurace v klubovém stylu jsme popíjeli čerstvou zázvorovou limonádu a hověli si v křeslech z masivního dřeva. Při prohlídce areálu nás provozovatel seznámil se všemi možnostmi našeho svatebního dne.

Obřad bude probíhat venku, stejně tak jako další aktivity (golf, raut, outdoorové hry, tancování apod.), a to také díky venkovní terase s kapacitou více než 80 míst. Za pronájem restaurace se neplatí, ale chceme-li mít pro sebe celý areál včetně golfového hřiště, účtuje se denní poplatek 30 000 Kč.

I když svatební menu také nevychází zcela levně (od 385 Kč za osobu), žádné poplatky za vlastní víno, dort, koláčky, květinovou výzdobu či další dekorace se neúčtují. Další výhodou je i vcelku dobrá dostupnost, protože vlakové nádraží je vzdáleno necelých pět minut pěšky a vlaky sem z Prahy jezdí každou půlhodinu.

Jakmile provozovatel začal sám hovořit o světýlkách a lampionech, došlo mi, jak moc se toto místo podobá tomu z mého deníku.

Žádné kompromisy ani při nekompromisním počasí

Při vybírání vhodného místa pro venkovní svatbu je důležité myslet i na pěkné zázemí. Jakkoli se budete snažit vyplnit si do puntíku všechny své představy, počasí nepřemluvíte. Vědomí, že váš plán B se ve skutečnosti od původního plánu moc neliší, učiní vaši svatbu fantastickou, i když budou padat trakaře.