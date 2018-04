Nevěsta, která utíkala před tanky

V patách jí následovala čtyřletá dcera.

Bláznovství? Paní Růženě kuráž očividně nechyběla a rušit svatbu se jí nechtělo. "Všechno už bylo zařízené a zaplacené, nehledě na to, že jsem se tenkrát vdávat musela," směje se.

Nejdřív s manželem absolvovali civilní obřad, poté se chtěli přesunout ještě k církevnímu obřadu do Týnského chrámu. Jenže taxíky je až na místo nedovezly, a tak museli přes Staroměstské náměstí pěšky. "Vystoupila jsem, všude dokola tanky a davy lidí, kteří se ke mně hned přiřítili," vzpomíná Růžena Wagnerová. "Jeden říkal: Že jste se na to nevykašlala. Jiní zase: To je dobře, ukažte jim, že se nedáme!"

Navzdory zákazu shromažďování se kolem nevěsty vytvořil shluk lidí, který ji po cestě doprovázel. "Jak to viděli v těch tancích, hned je všechny nastartovali. To byl pořádný rambajz," vybavuje si. "Lidé začali křičet, že mě nedají, nadzvedli mě a odnesli do podloubí, asi aby mě ty tanky nezastřelily. Měla jsem trochu strach, protože s manželem jsme byli každý jinde a já se bála o dcerku, abych ji někde neztratila."

Až před kostelem se dav zastavil, protože kostelník křičel, ať dál nechodí, jinak mu tanky určitě rozstřílejí kostel. Dokonce ani zvonit nesměl, to všechno by mohla být provokace.

Nikdo ze svatebních hostů na místě nefotil, fotografie se proto k novomanželům dostaly velmi zvláštní cestou. "Jednu fotku udělal polaroidem nějaký Angličan, který nám ji hned věnoval."

Další fotky získala o více než dvacet let později. "Fotil tam také jeden profesionální fotograf, který tu fotku zveřejnil v roce 1989 v časopisu Svět v obrazech. Můj muž ho potom našel a on nám ty fotky dal. Jak je vidět, nijak jsem nepózovala," směje se. "Jsou to v podstatě momentky, davy lidí mě tam nosily."

Dneska se tomu všemu už Růžena Wagnerová zasměje: "Většinou si na to už moc nevzpomenu. Vím, že jsem tenkrát svému muži říkala: Jestli s tebou budu mít takový život jako svatbu, tak potěš pánbůh. Ale když jsme to vydrželi čtyřicet let, tak to asi nebylo tak hrozný."

Ještě perlička na závěr: svatební hostinu měli novomanželé v restauraci Moskva...