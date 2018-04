Nevěru přiznává třetina žen. Skutečná čísla jsou ale vyšší

Umíme být nevěrné. A jsme nevěrné. Z novinových zpráv to sice občas působí, že se nevěry dopouštějí výhradně muži, ale i oni přeci někde musí brát milenky. Jistě, dost často jsou v této roli rozvedené a svobodné, ale ne vždy muži "loví" v řadách o generaci mladších. Kdo jsou tedy přítelkyně mužů, kteří si hledají věkově přiměřeně staré partnerky? Vdané paní a zadané ženy.

Nevěru podle posledního průzkumu sexuologů Petra Weisse a Jaroslava Zvěřiny přiznalo 34 procent vdaných žen a 55 procent ženatých mužů. Že vám ta čísla nějak nejdou dohromady? Některé ženy se mohou více "činit", ale nepoměr odborníci vysvětlují spíše tím, že my ženy máme tendenci si své "úlety" upravovat tak, aby náš morální kredit příliš neutrpěl.

Za nevěru nepovažujeme, když dámská jízda končí nad ránem líbáním s mužem, který za nás platil drinky a tancoval jako John Travolta ve filmu Horečka sobotní noci. Nevěrné se necítíme být, ani když se s tímhle mužem líbáme před domem, kde o patro výš spí manžel se synem. Pokud si nevěru vůbec přiznáme, tak až když dojde na sex.

Vždyť o nic nešlo

Čtyřiatřicetiletá Lucie pracuje ve velké telekomunikační firmě. Podobně jako jinde, i v této společnosti existuje žebříček atraktivních protějšků. Takový Top ten mužů a žen. Obě pohlaví ho před druhým střeží, ale občas dojde k úniku informací do druhé skupiny. Lucie tedy coby "čtyřka" žebříčku strávila vánoční večírek na baru s "trojkou" Tomášem. Nic se nestalo, vše se omezilo na verbální komunikaci. Z hlavy ho však nepustila. A když jí od něj za pár dnů pípnul e-mail s pozváním na večeři, její tepová frekvence vyskočila do pásma spalování tuků.

Ten večer se vlastně "nic nestalo". Dobré jídlo, víno, příjemné povídání, nakonec i líbání. Do postele Lucie ulehala vedle manžela. Byla to nevěra? "Ne, nemělo to pokračování. Další pozvání jsem odmítla," říká Lucie. Ale co kdyby ona po večeři, kterou manžel oficiálně strávil s nejlepším kamarádem, našla v jeho mobilu zprávu: "Díky za příjemný večer. Bylo to nádherné. Těším se na tebe." A kdyby zjistila, že se s tímto "kamarádem" líbal? "Samozřejmě bych to brala jako nevěru!" říká rozhodně Lucie.

Slovo nevěra, pokud se jí samy dopouštíme, moc často nepoužíváme. Spíš mluvíme o nezávazném flirtu. Vlastně jsme v tomto ohledu dost tolerantní. Ovšem jen když se jí dopouštíme samy. V momentě, kdy na ni přijdeme u svého partnera, jde tolerance stranou. Muži jsou v tomto ohledu upřímnější. Při průzkumech se k nevěře hlásí otevřeněji. Přiznávají ji i v případech, které my máme v kolonce "o nic nešlo". I proto ten nepoměr čísel nevěrných žen a mužů.

Emancipovaný sex

Ženy se v posledních letech vyrovnávají mužům ve všech oblastech. Jsme úspěšné v práci, vyděláváme dost na to, abychom se o sebe postaraly, když máme rodinu, umíme si udělat čas na sebe a nestojíme jen u plotny za zády s dětmi. Nikdy dříve jsme takové postavení neměly. Tak je jasné, že se emancipace dotkla i našich ložnic. Zdá se však, že v určitých ohledech to některé z nás s osamostatňováním v posteli už možná trochu přehnaly.

Britská expertka na sexuální chování, doktorka Lenny Kristal, v internetovém průzkumu mezi pěti a půl tisíci lidí zjistila, že pro dvě třetiny žen není podstatné milovat muže, se kterým spí. Naproti tomu jen polovina mužů spí se ženou, kterou nemiluje. Nevěru v uvedeném průzkumu partnerovi přiznalo 43 procent žen.

Kolega z práce v naší fantazii

Některé životní situace k nevěře svádějí více. Psycholog a manželský poradce Petr Šmolka v knize Nevěra pro podváděné i podvádějící upozorňuje na několik vývojových fází manželství, které přinášejí větší riziko nevěry. Období návratu po mateřské dovolené do práce je jedním z nich. "Úsloví o ‚psu utrženém ze řetězu‘ nebývá v těchto případech tak zcela mimo. Dlouhodobě společensky izolované ženě jako by chyběly protilátky vůči lichotkám kolegů," uvádí Petr Šmolka.

25 % žen bylo nevěrných s kolegou z práce

Už mě nebaví, chci změnu

Nové šaty, které jste si dnes ráno vzala na sebe, jsou po letech strávených v manželství pod rozlišovací schopnosti partnera, ale kolegové v práci je okamžitě pochválí. Všimnou si i změny účesu, který partner ohodnotil nadzdvihnutým obočím. A když každé sundané kilo z nadváhy po dvou mateřských dovolených okomentuje slovy "Stejně to dlouho nevydržíš", zatímco kolega z vedlejší kanceláře je ocení, k flirtu není daleko. V práci se k němu přiznalo 94 procent žen i mužů. Osm z deseti zaměstnanců svého kolegu či kolegyni zařadilo do svých fantazií.

Rizikovým faktorem pro naše partnery jsou i období označovaná za "druhou mízu" a "syndrom prázdného hnízda". Ženy si chtějí dokázat, že tu nejsou už jen proto, aby čekaly, až budou mít vnoučata, ale že jsou pořád atraktivní. "Pro někoho může být najednou docela lákavá představa pokusit se ještě jednou si předchozí životní etapy zopakovat, ale pochopitelně již s jiným partnerem," uvádí Petr Šmolka.

Čtyřicetiletá Mirka se vdávala těhotná ve dvaadvaceti. Tehdy to bylo normální. Dnes má osmnáctiletou dceru, desetiletého syna, domek, práci a manžela, se kterým spí třikrát do měsíce a má ho přečteného tak dokonale jako oblíbené Tři muže ve člunu. Vlastně jí nic nechybí. Na posledním srazu školy zjistila, že je v menšině, která není rozvedená.

"Měla bych být spokojená, ale mám pocit, že jsem si nic neužila. Spolužačka dostudovala vysokou, kterou jsem kvůli dítěti nechala, žila v Americe, teď dělá v zahraniční firmě, jezdí po světě a za měsíc má to, na co já dělám čtvrt roku," bilancuje Mirka. Už půl roku se schází se spolužákem, který na sraz přišel jako rozvádějící se. Teď plánuje rozvod a "nový" život.

Petr Šmolka takové období pojmenoval nevybouřeným mládím. "Je to fáze, kdy již nutně opadla někdejší fascinace vzájemným partnerským vztahem, děti jsou ‚vypiplány‘ z nejhoršího a nám se nejen zdánlivě, ale i fakticky otevírají nové možnosti. Vracíme se k tomu, co jsme si měli zřejmě prožít o řadu let dříve, ale v podstatně odlišné životní situaci," uvádí Šmolka.

Zoufalé manželky

Když si pětatřicetiletá Hana pustí na DVD seriál Zoufalé manželky, má pocit, že některé scény jsou natočené u nich doma. Manžel je úspěšný, vydělává dost peněz na to, aby měli dům, pomocnici, která chodí třikrát týdně uklízet, vařit a žehlit prádlo. Hana do práce už několik let nechodí, rozváží děti po školách a kroužcích. Právě tam se také seznámila s jiným tatínkem.

"Kamarádky kroutí hlavou, protože mám všechno, na co si ukážu, ale nevidí, že luxus je vykoupený samotou. Manžel sice vydělává, ale taky je často pryč a rozhodně ne jen v pánské společnosti. Milenec mi vynahrazuje samotu, od něj slyším, že mi to sluší, že jsem krásná, a je i určitou odplatou za manželovy milenky. A taky jsem doufala, že muž o mě začne projevovat větší zájem, když bude mít podezření, že někoho mám," vysvětluje svoji nevěru.

Obecně se má za to, že když si žena najde milence, je to pro manželství větší pohroma, než když je nevěrný muž. Oni prý umějí udržovat paralelní vztahy, ženy se snáz zamilují a pak nezůstane kámen na kameni. Boří mosty a odcházejí k novému partnerovi. Hana je však důkazem, že to tak vždy být nemusí.

"Má nevěra trvá už rok. Půl roku jsem byla zamilovaná, ale ne tím způsobem, že bych přišla před manžela a všechno mu řekla. Nic takového se nekonalo a ani nebude. Nechci dětem rozbíjet rodinu, zvykla jsem si na určitý standard, můj milenec je také ženatý. Ani jeden se nechceme rozvádět. Tahle situace všem svým způsobem vyhovuje," kalkuluje Hana.

Bolestivé klopýtnutí

Jsou však ženy, které by se nevěry neměly dopouštět za žádných okolností. Ani té jednorázové při náhodném úletu. "Byl to zkrat," říká o své nevěře Šárka. Po patnácti letech potkala bývalého přítele a domluvili si večeři. "Po dvou lahvích vína jsme skončili u něj v posteli. Morální kocovinu mám ještě teď, dva roky poté, i když od té doby už jsme se neviděli," přiznává Šárka. "Pokaždé, když se s manželem milujeme, mi proletí hlavou, zda to ví, nebo ne. Mám pocit, že ano, ale nikdy o tom nemluvil. Chvíli jsem uvažovala, že mu všechno řeknu, jenže by se tím nic nevyřešilo," uvažuje.

Přiznání a odkrytí karet, pokud podvádějící nechce ze vztahu odejít, psychologové rozhodně nedoporučují. Pro podváděné je v tomto případě lepší žít v nevědomosti než v jistotě. Paradoxně se může stát, že viník, ačkoliv by měl chodit se skloněnou hlavou a sypat si popel na hlavu, nakonec z takové situace vyjde jako ublížený. "To ty jsi podal žádost o rozvod, já to nikdy nechtěla," slyšel při rozvodové tahanici o majetek Michal, kterému žena přiznala vztah s jiným mužem.

Texaští odborníci nedávno přišli ještě s jedním vysvětlením, proč jsou některé ženy nevěrné, zatímco jiným po svatbě vydrží celý život jen jeden partner. Za neschopnost zůstat věrná prý mohou hormony. Pokud má žena vyšší hladinu estrogenu v krvi, vypadá a cítí se více sexy a je méně věrná. "Tyto ženy jsou ochotné se ‚prodat‘, když se vyskytne příležitost, a pokračují v zisku lukrativních zdrojů od mužů, kdykoliv mohou," uvedla doktorka Kristina Durant z University of Texas.

Když on je tak hodný!

Stejně jako existují ženy, které jsou k nevěře "náchylnější", jsou i typy mužů, které ženy podvádějí. Psycholog Petr Šmolka v této souvislosti zmiňuje především muže tří "S" – slabí, slušní, spolehliví. Teď to může sice vypadat, že všechny slušné a spolehlivé muže automaticky podvádíme, ale tak to není. Tihle muži jsou cenění, jen své přednosti musí umět přiměřeně dávkovat, abychom si na ně nezvykly a nebraly je tak automaticky, jako když si každý večer odličujeme make-up.

K podvedení mají blíže také muži malicherní a "všeználci", kteří mají potřebu ženu neustále poučovat, protože oni přece všechno vědí nejlépe. "O moc lépe na tom nebudou ani muži despotičtí, žárliví a preferující nadměrně uzavřený model soužití, často jednostranně – zatímco oni si užívají volnosti, jejich ženy jsou uzamykány jak v klášterních kobkách. Pochopitelně pak i muž systematicky ignorující partnerčina očekávání a potřeby," vyjmenovává Petr Šmolka typy mužů, jimž nevěra ze strany partnerek hrozí častěji.

Muži mají v oblasti nevěry před ženami v jednom navrch – v jejím odhalování. Jsou úspěšnější, i když v tomto případě se dá polemizovat, zda se taková schopnost dá označit za úspěch. Dokážou odhalit devět z deseti případů nevěry, častěji přijdou i na naše lži. Za tyto schopnosti může prachobyčejný strach. Bojí se, že budou vychovávat dítě, které není jejich, a oni tak už nebudou mít vlastní. Vědomí, že tu nezanechají svoji genetickou stopu, je nutí k nadprůměrným pátracím výkonům.

Nevěra jako virus

S nevěrou je to stejné jako s chřipkou. V některých obdobích nám více než jindy hrozí, že ji dostaneme. Ani zvýšené riziko však ještě nemusí znamenat, že s ní ulehneme. Když jí budeme předcházet a do obrany zapojíme i protějšek, můžeme se ubránit. Stojí to sice hodně úsilí, ale prevence se vyplatí. Každá chřipka (i ta s lehčím průběhem) je totiž dost vyčerpávající.

Zameťte stopy, abyste neublížila

Nevěra se v žádném případě nedá doporučit. Pokud se jí už dopouštíte, udělejte všechno proto, aby se o ní váš partner nedozvěděl.

HLÍDEJTE SVŮJ MOBIL. SMS zprávy a výpisy hovorů jsou nejčastějším způsobem, jak podvádění přijdou na nevěru partnera. Zkuste se chovat jako dřív - nechávala jste hodiny ležet mobil na kuchyňské lince, teď ho nedáte z ruky, když čtete SMS, na tváři se vám objeví blažený výraz... Pokud nemáte herecké nadání, kterým maskujete nevěru, omezte používání mobilu na minimum.

BERETE ANTIKONCEPCI, ale najednou vám z kabelky vypadl kondom, který jste s manželem nepoužívala už léta? Tohle asi na výpomoc kamarádce nesvedete. Je dobře, že chráníte své i partnerovo zdraví, ale pokud víte, že jste nepozorná, přenechejte tyto povinnosti svému milenci.

NEMĚŇTE ZVYKY, protože každá dramatická změna signalizuje, že se "něco" děje. Vždycky jste chtěla jezdit s rodinou na dovolenou k moři, kterou jste prožila válením s knížkou, teď chcete sama skákat bungee jumping a lézt po horách? Na takové změny jistě máte nárok, ale určitě ne bez svého partnera.

NA SEXUÁLNÍ EXPERIMENTY jste v posledních letech neměla chuť, najednou si vezmete k posteli Kámasútru a chcete s partnerem zkoušet nové polohy při milování? Když se vám navíc podařil trapas z bodu dvě, bude to jasné už úplně každému. Pokud máte opačný problém a nemůžete s partnerem spát, vymyslete nějakou věrohodnou kamuflovací historku. Bolest hlavy a břicha tentokrát stačit nebude.

OHLÍDEJTE SI ZMĚNY SVÝCH NÁLAD. Partnerovo chování a některé zvyky, na které jste dříve rezignovala, vám teď nejspíš přijdou úplně nesnesitelné a důvodem k hádkám. Omezte i zcela absurdní výčitky typu "vadí mi tvé hnědé oči, vždycky se mi líbily modré".