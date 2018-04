Nevěrník Macek: Rozvádět se nechci

Kvůli nevěře podala vaše žena ve Švýcarsku žádost o rozvod. Před chvílí jsem s ní mluvil a prý se případ stěhuje do Česka. Už znáte termín?

Nevím o tom vůbec nic.

Ještě nedávno jste říkal, že se nerozvádíte, že to je novinářská bublina. Vaši ženu tenhle postoj hodně mrzel. Tvrdí, že to myslí s rozvodem vážně. Připouštíte teď, že vás čeká rozvod?

Moje paní to říká.

Takže?

Víte co, uděláme to jinak. (volá Mackové, minutu s ní mluví) Mám vyřídit, že lžete: do Česka se to přesune možná a termín ještě není.

Neříkal jsem, že je termín. Pouze jsem se ptal, jestli už je známý. Pokud někdo lže, tak jste to vy. Před rokem jste v Magazínu DNES dostal otázku: „Jste věrný manželce?“ Odpověděl jste: „Jsem věrný.“ Tehdy už to nebyla pravda.

Špatně mě citovali. Odpověděl jsem jinak, trochu zaobaleně.

Jak?

To už si nepamatuju. Nejsem veřejně činná osoba ani hvězda showbyznysu a nemám důvod, proč bych se měl zpovídat.

Vy se nechcete rozvést, že?

Nevidím důvod.

V jednom deníku vyšly vaše fotografie – byl jste nahý se svou milenkou tady na té zahradě. Vaše manželka to vtipně komentovala, že vám to tam aspoň slušelo. Je sympatické, že se z toho snaží dělat legraci, ne?

Jistě.

Co řeknete na ty fotografie vy?

V každé situaci se snažím být v pohodě. Mám tendenci užít si života. Někdy je člověk nahoře, někdy dole. Ale nehodlám se tím veřejně trápit. A odmítám další otázky na téma rozvod!