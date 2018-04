Nevěrní jsou dobří, leč nešťastní lidé, tvrdí vztahová poradkyně

Lidi podvádějící své partnery totiž vnímá jako dobré a laskavé osoby, které se snaží najít lásku. A nevěra podle ní také může vztah zachránit.

"Podvádění vašeho partnera není morální čin, ale většina mužů a žen, kteří mají pletky, jsou dobří lidé, kteří udělali chybu. Nikdy by si nepomysleli, že by se to mohlo stát jim, ale bohužel se dostanou do této komplikované a nebezpečné situace. Všichni souhlasíme s tím, že nevěra je chyba. Ale když jednou překročíte tuto linii, co potom?" vysvětlovala Kirshenbaumová své myšlenky v britském listu The Observer. Psycholožka z Bostonu tématu věnovala svou knihu Když jsou dobří lidé nevěrní.

"Až dosud se o příbězích těchto mužů a žen nemluvilo. Hanba a strach je držely v tajnosti a nikdy se tito lidé nedočkali pochopení, které je přitom může zachránit před zničením životů všech zúčastněných osob."

"Pokud se správně zvládne, může být nevěra terapeutická, může vytvořit jasno ve vztahu a dát ránu lidem v jejich netečnosti. Můžete to považovat za radikální, ale léčebně nezbytnou proceduru. Když vaše manželství prožívá zástavu srdce, pak může být nevěra defibrilátorem."

"Někdy může být aféra nejlepším způsobem pro osoby, které jsou nevěrné, jak získat potřebné informace a prvotní impuls ke změně. Já rozhodně nevěru nepodporuji, ale v základně je ten složitý zmatek jistým druhem hluboké a choulostivé moudrosti. Je to vhled do něčeho, co nefunguje dobře a potřebuje změnu," tvrdí Kirshenbaumová.

"Cizoložníci nejsou ani laskaví, ani dobří lidé, takže jaký druh sympatie bychom jim měli poskytovat?" odmítá názor své kolegyně Leila Collinsová.