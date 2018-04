Nevěrní jsme i ve šťastně fungujících vztazích

A páry uvádějící, že jsou docela šťastné, jsou až dvakrát častěji nevěrné než páry uvádějící, že jsou velmi šťastné.

Vztahy a manželství referující o sobě jako o nepříliš šťastných jsou třikrát nevěrnější než velmi šťastné páry. Tvrdí to ve své studii docent psychologie David Atkins z Kalifornie.

Docentka psychologie Beth Allenová z University of Colorado Denver zase zjistila, že páry, v nichž byl jeden (či oba) z partnerů nevěrný, uváděly, že nepociťovaly neštěstí či negativní emoce jako nenávist a měly více pozitivních než negativních interakcí. Jen čtvrtina mužů uváděla, že měla před nevěrou vážné problémy ve svém manželství.

Podle profesora psychologie Eda Dienera z University of Illinois nebude žádný vztah či manželství dostatečně šťastné proto, aby oba partnery uchránilo před nevěrou. Lidé totiž dnes prahnou po absolutním štěstí a požadují romantickou lásku plnou milostného chvění od počátku vztahu až do konce života. To se ale naplní stěží málokomu.

"Myslí si, že jejich manželství je v pohodě, protože se příliš nehádají, ale přitom jsou si vzdálení a nudí se. Sex je rutina. Konverzace o smysluplných věcech je vratká jako vypadávající chrup," vysvětluje si výsledky terapeutka Mira Kirshenbaumová z Bostonu.