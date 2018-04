Nevěra ze všech úhlů, anebo co člověk to názor

ČTĚTE TAKÉ:

JAN JANDOUREK, SPISOVATEL A NOVINÁŘ



Jak důležitá je nevěra pro literaturu?

Kdyby z literatury zmizela nevěra, byla by to škoda. Začít bychom museli od starého zákona, kde král David svede Batšebu a způsobí smrt jejího muže. Neměli bychom Nebezpečné známosti. A Madam Bovaryová od Gustava Flauberta? Kdyby byla věrná, zmizelo by klíčové dílo moderní literatury. Téma nevěry je pilířem, ať už jde o díla,vysoká‘, nebo kvalitní střední proud, jak ho představuje Michal Viewegh a jeho romány.



DANIELA KOVÁŘOVÁ, ADVOKÁTKA A VEDOUCÍ ODBORU VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

Kdo podle vás častěji podává návrh na rozvod z důvodu nevěry - muži nebo ženy?

Muži bývají nevěrní, ale nerozvádějí se kvůli tomu. Nevadí jim žít s manželkou i milenkou. Ženy se častěji při nevěře zamilují nebo nevěrou řeší jiné problémy v manželství. V takovém případě mnohdy podávají návrh na rozvod, byť prohlašují, že nevěra je jen vyústěním sporů, nikoli příčinou. Pokud se manželka nezamiluje, pak se o nevěře obvykle manžel nedoví. Naopak na nevěru muže manželka často přijde a mnohá neunese, že je ochoten být s oběma. Za příčinu rozvodu lze ovšem považovat nikoli jednorázovou nevěru, ale spíše jiný vztah.

JANA DUDOVÁ, PSYCHOTERAPEUTKA

Co dělat, když jednoho dne zjistíme, že je nám partner nevěrný?

Především zachovejte klid a zamyslete se nad tím, co k partnerovi cítíte. Jestli je to vhodná příležitost, jak se ho zbavit, nebo zda s ním chcete dál žít. Vy jste paní svého osudu. Jestli je vztah živý a vy v něm chcete pokračovat, pak hledejte odpověď na otázku, co nová žena přinesla do jeho života a co mu doma asi chybí. Pokud váš vztah roztál s posledním sněhem, tak to svému - teď už bývalému - přejte.

JAROSLAV LHOTA, CESTOVATEL A SPOLUZAKLADATEL CK ADVENTURA

Vnímají ve vzdálených zemích, kde je jiná kultura a náboženství, nevěru stejně jako my v Evropě?

Náš středoevropský přístup k nevěře je rozumný kompromis. Není tu veřejná jako v subsaharské Africe, ani neriskujeme vyobcování z rodiny nebo dokonce smrt jako v islámských společnostech, kde je nepřípustný už oční kontakt a za nevěru lze pokládat i to, když žena zůstane sama s cizím mužem. Zato v masajské vesnici v Tanzanii má každý muž několik žen, které bydlí ve vlastních chýších. Když chce navštívit manželku svého přítele, nemusí to předem hlásit. Jen před chýši zapíchne svůj oštěp a tím dá najevo, že pro dnešek je obsazeno. Napadlo mě tenhle zvyk trochu,poevropštit‘: Když najdu před svým domem zaparkované kamarádovo auto, nezbývá mi, než pro změnu zaskočit k němu domů. Pokud mne tedy nepředběhne nějaký jiný kamarád...

BERENIKA POLÍČKOVÁ, ČERSTVĚ VDANÁ KURÁTORKA NÁRODNÍHO ZEMĚDĚLSKÉHO MUZEA

Co pro vás znamená nevěra?



Nevěra je podle mě známka, že něco ve vztahu nefunguje. Je jasné, že jak ženské, tak chlapi jsou jí schopni, ale věřím, že nikdy nebudu muset volit, zda být či nebýt nevěrná; nevím jak bych se pak mohla sama sobě ráno v koupelně podívat do očí. A svého muže si vážím i proto, že je to člověk rovný, o to víc by mě asi drtilo, kdyby měl vztah s někým jiným. Doufám, že se nás to nikdy nedotkne.

ADAM PROCHÁZKA, BIOLOG

Existuje živočišný druh, který je svému partnerovi věrný?

Nevěru v přírodě nelze posuzovat z hlediska naší morálky, nýbrž z hlediska účelnosti. Manželská věrnost je vhodná tam, kde obě pohlaví pečují o potomstvo. Proto je většina ptáků věrná, přinejmenším po jednu sezónu. Velcí záletníci jsou sloni. Vyrůstají totiž v matriarchálních skupinách, kde otcové nehrají žádnou roli. Jakmile mladí samci pohlavně dospějí, jsou ze skupiny vyhnáni. Ti nejatraktivnější jsou pak připouštěni na návštěvu - ale prosíme oplodnit a pakovat se. Šimpanzi jsou věrní své tlupě, nicméně uvnitř ní se podvádějí. Nárok na samice má šéf a mladíci se sice na oko podřizují, ale s chutí ho podvedou. Že člověk a opice mají společné vývojové kořeny, je tedy znát dodnes.