Nelustrujte své partnery, nevěru jim poznáte po hlase, tvrdí výzkum

Na nevěru můžete přijít pomocí sledování jeho chování, čtení telefonu přes rameno, investigativními otázkami nebo jen svým smyslem. Některé z nás by si díky posbíraným zkušenostem mohly rovnou otevřít detektivní kancelář. Jak však odhalila nová studie, nejspolehlivěji nevěrného partnera poznáte z jeho hlasu. Stačí jen pozorně poslouchat.

Měníme hlas podle toho, s kým mluvíme

Výzkum, který byl nedávno proveden na americké Albright College, odhalil, že lidé mění hlas v závislosti na tom, s kým mluví. Změny v tónině hlasu jde údajně zpozorovat zejména v momentech, kdy hovoříme s našimi romantickými partnery. "Nespočívá to v tom, co přesně uděláme s naším hlasem – ale že ostatní si všimnou, že se něco změnilo," komentovala pro Science Daily svou studii profesorka Susan Hughesová.

Přítel na telefonu

Celá studie měla v podstatě velmi jednoduchý základ. Vědci připravili seznam krátkých otázek a nechali účastníky výzkumu telefonovat svým kamarádům stejného pohlaví. Do skupiny volaných však byli začleněni i jejich partneři, se kterými daní uchazeči právě navázali vztah. Telefonické nahrávky pak byly následně přehrány nezávislým posluchačům, kteří měli poznat, zdali volající mluvili ke svým kamarádům nebo k milencům. Obsah otázek přitom zůstal zcela stejný – šlo jen o strohé dotazy - jak se máš, co děláš apod. A co přinesly výsledky?

Mluvíme stejně, patříme k sobě

Drtivá většina posluchačů dokázala s přehledem určit, zdali daný volající se v telefonu dotazoval kamaráda nebo přítelkyně. Změn v hlase bylo zaznamenáno hned několik. Při oslovování partnera se většina hlasů údajně zjemnila a stala se prostě více "sexy". Možná ještě zajímavější je skutečnost, že v takové situaci se volajícím změnila i výška hlasu. Když ženy hovořily ke svým partnerům, jejich hlas dosáhl hlubší tóniny. Naopak muži zvolili vyšší tón, jakmile začali mluvit se svými přítelkyněmi. Tento trend si vědci vysvětlují jako touhu po spříznění – lidé ve vztahu se napodobují, aby ukázali, že zkrátka patří k sobě.

Lež má krátké nohy a nervózní hlasivky

Přistihnete-li tedy svého partnera pištět do telefonu, vězte, že něco je v nepořádku. Změna tóniny přitom není jedinou indicií, jak zvětřit nevěru. Studie také ukázala, že uchazeči při hovorech se svými polovičkami výrazně znervózněli, že z jejich hlasu byl patrný stres. "Zaznamenali jsme jistou zranitelnost v hlase našich zamilovaných uchazečů. To má nejspíše co dělat s tím, že lidé se bojí odmítnutí", vysvětluje odhalení studie doktorka Hughes.

Vnitřní hlas nelže

Nevěra je sice velmi nepříjemná záležitost, avšak dá se vyřešit. Stačí se ho zeptat na rovinu a pak jen čekat na jeho reakci. Nyní už nezáleží jenom na tom, co řekne, ale jak přesně odpoví. Když stále nebudete schopny pravdu rozeznat z jeho hlasu, je tu ještě jeden, jehož tón a intenzita se nikdy nezmění. Na nic se nelze spolehnout tak, jako na vnitřní hlas – ten přece zradit ani nedokáže.