Tolerujte nevěru, patří k životu. Známý sexuolog boří zažité mýty

Muži a ženy o nevěře Eva (31): "Kdybych se dozvěděla, že manžel má milenku, okamžitě bych ho vyhodila! Pak by mě to možná mrzelo, ale v tu chvíli bych se neuměla ovládnout. Já bych nezahnula nikdy." Monika (34): "Kdyby mi to férově řekl, dala bych jemu i sobě čas na rozmyšlenou. Máme děti a unáhlený rozvod bychom si později mohli vyčítat…" Jana (49): "Kdybych na něm nic nepoznala, o rodinu by se staral jako dřív, asi bych mu to nevyčítala. A kdyby se to stalo mně? Musela bych se snažit, aby si ničeho nevšiml. Ale myslím, že bych to zvládla." Karel (28): "Kdybych se dozvěděl, že mě podvedla, bez milosti bych ji vyrazil. Nikdy bych jí pak už nemohl věřit a k čemu je takový vztah?" Petr (49): "Co oči nevidí… Už jsem tady nějaký ten pátek, takže mám nadhled. Kdyby doma bylo všechno v pořádku a ona si jen odskočila, ale jinak se nic nezměnilo, co bych řešil? Vždyť já taky nebýval svatej."