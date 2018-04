Nevěra neexistuje, lidé si ji vymysleli

ČTĚTE TAKÉ:

Žijí a berou se s,normálními‘ partnery, pro které nevěra představitelná je. Když k ní náhodou dojde, nedokážou se s tím vyrovnat.

Ne, nechci tvrdit, že normální znamená být nevěrný, i když - čistě statisticky vzato - tomu tak možná bude. Psychiatr a manželský poradce Miroslav Plzák provedl v 70. letech minulého století malý výzkum mezi stovkou manželských párů, které slavily zlatou svatbu. Nevěře se za těch padesát let společného života vyhnuly jen dva.



„Přesto úplně všichni říkali, že prožili krásné manželství. Nevěru totiž vytěsnili, zapomněli na ni. Bez rozvodu, bez následků na vztah,“ říká docent Plzák. „Tento průzkum mimo jiné dokázal, jak se nevěra umí zajizvit. U normálního člověka to trvá nejdéle rok.“

ŽENY ZAPÍRAJÍ LÍP

Každý třetí Čech a Češka přiznávají nevěru, přičemž muži jsou nevěrní dvojnásobně častěji, zjistil výzkum, který pro MF DNES provedla agentura SC&C. Zvláštní počty! To by znamenalo, že některé ženy byly nevěrné s více muži. Jenže ono je to spíš naopak. Dalo by se to svést na prostitutky, za nimiž ten přebytek mužů dochází. To však dělá přibližně pětiprocentní menšina.



„Měl bych ještě jedno vysvětlení - zálety ženatých mužů se svobodnými dívkami. Ony to totiž u sebe za nevěru nepovažují. Přitom se to děje častěji než obráceně,“ soudí Petr Šmolka, psycholog a manželský poradce.



Jenže pozor: zatímco čtyřicátník s dvacetiletou přítelkyní na veřejnosti pozornost nebudí, obráceně to může být ouvej! Jen bláhová bytost by takhle testovala toleranci okolí. Nehledě na to, že žena postrádá mužskou ješitnost, a tudíž nemá potřebu se veřejně předvádět. S tím souvisí jediné logické vysvětlení: ženy při výzkumech klamou. Zcela anonymní americké průzkumy ukázaly, že na otázku, zda byly nevěrné, odpovídaly ne i ty ženy, které nakonec doznaly, že nevěrné byly, kdežto muži poctivě zatrhli pravdivou odpověď.



„Jak to vypadá, ženy jsou stejně nevěrné jako muži. Když v tomto duchu zrevidujeme výsledky zmíněného výzkumu, vypadají najednou trochu jinak: nevěrných Čechů je více než 40 %, a to rovným dílem, stejně mužů jako žen.

NEVĚRA - VEDLEJŠÍ PRODUKT

Představa o genově zakódovaném sklonu žen zapírat a utajovat nevěru za každou cenu má něco do sebe. Společenské mínění je k nim totiž v tomto ohledu odjakživa méně tolerantní než k mužům. Ani sami partneři neposuzují nevěru svého protějšku stejně.



„Pro oba je partnerova nevěra spojena s pocity zrady, bolesti a ztráty důvěry. Muži navíc bývají ještě hluboce raněni ve své ješitnosti a mají větší sklon hledat rychlá, definitivní řešení. Ženy naopak o zachování vztahu víc bojují. Je-li nevěrný muž, dá se v 80 % případů uchovat manželství, když je však nevěrná žena, tak jen třetina,“ říká Petr Šmolka.





JAK ŽÍT S NEVĚROU

Proč jsou si lidé nevěrní, když tím ohrožují svůj partnerský vztah? Proč jsou si nevěrní dokonce i tehdy, když se mají rádi a docela jim to spolu klape? Nevěra je,vedlejším produktem‘ párového manželství, jež se právně konstituovalo v antice. Důvodem však nebylo udržení věrnosti, ale majetku. Pojmy jako láska či sexualita v dnešním slova smyslu tenkrát neexistovaly.Až do 16. století představovaly vztah a sexualita dvě různé věci, a sexuální problémy nemohly tudíž manželství rozbíjet. Pokud se žena manželovy nevěry bála, tak jen kvůli majetku. Teprve ve 20. století se naplněním představ romantických spisovatelů o upřednostňování párové lásky před hmotným zajištěním stal z nevěry problém.„Sexualita se dodnes mylně spojuje s láskou. Jenže sex s jedním partnerem, tedy i ten manželský, poměrně rychle a zcela přirozeně chřadne,“ tvrdí docent Plzák a jeho názor podporuje výzkum, který provedli angličtí gynekologové v 70. letech minulého století. Dokázal, že sex s člověkem, kterého každodenně vidíme, musí chřadnout, protože onen složitý mechanismus se po čase nedokáže dostat do stavu, v němž vzniká libido čili prahnutí po sexuální slasti. Zatímco milenecký sex je založen na principu touhy, v manželském jde už jen o chuť ke styku.Souhlasit s tím sice nemusíme, ale asi to tak je. Manželé se navzájem milují, a přesto jsou schopni dopustit se nevěry. Ač jejich láska trvá, sex chřadne, protože jsou to dvě rozdílné, samostatné věci. A pak najednou přijde touha. Náhodně, na dovolené, v lázních, na večírku. V éře sexuálního běsnění valícího se z televize, časopisů, kin a provokující módy je snadné podlehnout. Důležité je jedno: aby to neprasklo!

Vymysleli jsme si párové manželství a k tomu sex jako prvohodnotovou činnost v našem životě. Jak to skloubit? „Nelze jinak než skrze nevěru, která neublíží. Utajená nevěra je ohleduplná. Není mravná, ale není nemravná. Mravnost totiž spočívá v tom, zda je ublíženo, nebo ne,“ myslí si Miroslav Plzák. Tohle, prosím, není návod k tomu, abychom se navzájem podváděli. Nevěra tu zkrátka je a bude, dokud bude existovat párové manželství. Měli bychom však minimalizovat její následky.



Pohodový vztah by milostný úlet jednoho z partnerů zničit neměl. Pokud ovšem provinilec neudělá tu hloupost, že na sebe všechno vyzvoní, a pokud podvedený nepátrá. „Člověk by se měl ve vlastním zájmu spíš vyhýbat důkazům případné partnerovy nevěry. Čím méně toho o ní víme, tím méně se nám bude v budoucnosti připomínat,“ radí doktor Šmolka.



Výhodu mají lidé žijící v otevřeném manželství, v němž si dopřávají soukromí a osobní svobodu. Tady i provalená nevěra napáchá méně škody a případná zranění se uzdraví snáz. V uzavřených manželstvích, kde se život odehrává uvnitř rodinného dvora a vyrazit mezi lidi bez toho druhého nepřipadá v úvahu, nevěra vybuchne jako dynamit.



Existuje lék? Jistě: nevytáhnout na sebe rovnou nože, nýbrž zhluboka dýchat a snažit se zapomenout. Vždyť i ti,zlatí‘ dědečkové a babičky žili v uzavřených manželstvích, jiná se tehdy nenosila. Přesto na úlety svých partnerů uměli zapomenout, a tak v nich zůstala jen radost z krásně prožitého manželství.

