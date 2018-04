Nevěra, nebo nevinné flirtování? Vaše tělo odhalí pravdu

"Je to jen kamarád," přesvědčujete kolegyni v práci, jejíž významné pohledy nelze přehlédnout. V zrcátku hned kontrolujete, co pudr nezakryl, a s hrůzou zjišťujete, že to jsou především vaše rudé tváře. Ještě než se začnete stydět, zazvoní telefon, v němž známý hlas zašeptá: "Zajdeme na kafe?"

Naše hranice

Kde jsou hranice mezi nevěrou a flirtováním? Celá řada odborníků se již dlouho snaží nalézt odpověď. Ta jediná správná však přitom neexistuje. "Pravidla flirtování jsou velice subjektivní," tvrdí psycholog Michal Brickley. "To, jak daleko může partner zajít, si vlastně každý pár určuje sám. Co jeden vztah může zruinovat, jinému poskytne inspiraci."

Nová perspektiva

Přesto existuje několik zásad, které upozorňují na to, kdy se z flirtování stává nebezpečná hra. V podstatě je to velice jednoduché. Na vaše rozverné chování se stačí podívat očima partnera. Změna perspektivy může přinést zajímavý pohled na váš flirt.

Sáhla byste onomu "kamarádovi" na rameno, kdyby se váš muž díval? Líbilo by se mu sledovat, jak s kolegou vtipkujete, čemu všemu se spolu smějete? Přizvala byste svého partnera do chatové konverzace, kterou s "kámošem" vedete po internetu? Pokud si na všechny otázky odpovíte kladně, ve vašem flirtu pokračujte směle dál!

Tělo vše prozradí

Další symptomy nevěrných choutek poznáte rovněž snadno. I když vás mozek bude přesvědčovat o tom, že váš nový vztah je čistě přátelský, tělo může hovořit opačně. Doktor Grant Bishop konstatuje, že flirtování přerůstá do nevěry v momentě, kdy už ji nelze přehlédnout. Zrychlený srdeční tep, zpocené dlaně, vysoký tlak. To vše v jeho přítomnosti? Pak jste dost možná v pěkném průšvihu.

Masáž ega

I přesto však flirtování může skrývat nevinný úmysl. "Flirtovala jsem s kolegy, a přesto si užívala šťastného manželství," prozrazuje své tajemství třicetiletá Radka, která je nyní na rodičovské dovolené.

"Nikdy jsem svého muže nepodvedla. Po desetiletém manželství byl náš vztah stále krásný, pohodový a stabilní. Časem jsme však vše začali brát jako samozřejmost. Můj muž si přestal hrát na dobyvatele a já na vzdorující princeznu. To mi začalo chybět. Nevinným flirtem jsem si chtěla jen dokázat, že by o mě byl stále zájem, že jsem stále atraktivní."

Recept na bezpečné flirtování

Jaký je tedy recept na bezpečné flirtování? Pevně si nasaďte snubní prstýnek, svatební fotografie vystavte na pracovní stůl, o nekalých úmyslech kolegů vyprávějte svému muži. Třeba zdravá žárlivost přinese do jinak klidného vztahu pár rozverných vln.