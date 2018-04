Bolesti, arytmie, porucha erekce. I tak se projevuje „Zemanova nemoc“

Neuropatie je onemocnění nervů typické pro cukrovku. Podle profesora Štěpána Svačiny jí však může i předcházet.

"Obvykle vzniká po delším trvání cukrovky, ale zejména u diabetiků 2. typu může vzniku cukrovky i mírně předcházet," řekl iDNES.cz profesor Svačina, přednosta III. interní kliniky 1. lékařské kliniky Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Fakta V Česku je evidováno asi tři čtvrtě milionu pacientů s cukrovkou a každý rok přibývá dalších 40 až 50 tisíc. Dvacet až pětadvacet tisíc nemocných umírá. Choroba je charakteristická tím, že v krvi koluje víc cukru, než je třeba, což vede k jeho pozvolnému ukládání ve stěnách cév. Postupně se kvůli tomu narušuje jejich funkce a postiženy jsou i další orgány. Nejpostiženější jsou ledviny, oči, cévy v srdci a mozku. Špatně se hojí rány, na nohách někdy zůstávají hluboké vředy. Nemocné mohou bolet končetiny nebo je trápí svědění kůže.

Proč diabetická neuropatie vzniká není podle Svačiny do detailu známo. "Jednou z teorií je toxický vliv vysoké hladiny cukru. Další je působení dalších metabolicky aktivních látek, které se u cukrovky hromadí v nervu."

Pokud nejde o typ, který se projevuje ještě před vznikem diabetu, objevuje se u pacienta obvykle po více letech trvání cukrovky.

Na vině bývá alkohol

Profesor Svačina uvedl, že statisticky není typická skupina pacientů s diabetem, například muži, ženy, senioři, kuřáci nebo třeba kardiaci, u nichž by se tyto neuropatické komplikace objevovaly nejčastěji. Jedna výjimka však přece jen existuje. A souvisí s pitím alkoholu.

"Neuropatie je častější při špatné kompenzaci cukrovky, tedy dlouhodobě špatně léčené či neléčené cukrovce. A taky tehdy, když se kombinuje s další příčinou neuropatie. Existuje například alkoholická neuropatie, která vzniká i u nediabetiků," konstatoval Svačina.

Připomeňme, že Zemanovo lékařské konzilium doporučilo prezidentovi omezit pití alkoholu. Denně by měl vypít maximálně třetinku piva nebo deci vína. Zeman by měl snížit i spotřebu cigaret, denně by měl vykouřit maximálně jednu krabičku namísto současných dvou (více čtěte zde).

Nejlepší léčbou neuropatie je léčba samotného diabetu. "Dnes existuje i řada moderních léků, které tlumí bolest, což je nejčastější projev neuropatie," uvedl Svačina.

Snímek nohou pacienta, který trpí syndromem diabetické nohy a je po částečné amputaci.

Pokud se nemoc neléčí nebo se neléčí dostatečně a včas, může vést k takzvanému syndromu diabetické nohy.

"Vzniká tehdy, když kromě neuropatie špatně fungují i cévy, což je také častá komplikace cukrovky. Typický je otlak nebo poranění. Pacient necítí, že si končetinu poranil, otlačil nebo popálil. Postižení cév pak brání hojení. Končetina hnisá, je nutné ji intenzivně léčit. Přesto se často nezachrání a končí amputací," dodal profesor Svačina.