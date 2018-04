Neumíte vařit? Kupte si kurz. Mě naučili guláš s knedlíkem

Nabídka nejrůznějších kurzů vaření je poměrně široká: od základní práce s nožem, přes přípravu kuřecího nebo hovězího masa až po národní kuchyně, italskou, francouzskou, španělskou, thajskou a další.

Vybrala jsem si základy české kuchyně a do nich mě má zasvětit profesionální kuchař, který vede kurzy vaření v gastronomické firmě Chefparade.

Česká kuchyně popelkou

Kurz vaření Kurz trvá tři až čtyři hodiny a stojí 990 korun. Náš vedl kuchař Václav Šulc, který má za sebou práci ve špičkových kuchyních v Česku -Radisson SAS Alcron Praha, i v italské Bologni.

Vstupuji tedy do přízemních dveří na rušné žižkovské ulici a hned jsem v kulinářském ráji. Uprostřed místnosti obklopené surovinami i nástroji k vaření, je ostrůvek kuchyňské linky se čtyřmi sporáky.

"Zdálo se mi, že je česká kuchyně v poslední době opomíjená. Všichni chodí na středomořskou kuchyni nebo na sushi, ale na tu domácí jako by zapomněli. Myslím si, že je to škoda, protože podle mě je moc dobrá. A proto vám dneska ukážu její základy. Začneme vývarem," zahájí mistr kuchař kurz poté, co nás krátce seznámí s bezpečnostními pravidly.





Vývar je základ všeho

"Myslím, že bychom se nejdřív měli seznámit," navrhne pohotově další účastnice kurzu. "Já jsem Lucia," usměje se. Kromě mě se přišli naučit vařit další tři Slováci. "Sháněla jsem manželovi dárek k narozeninám a nakonec jsme tu s kamarádem a ještě dorazí tchán," vysvětlí mi Lucia při čištění mrkve a petržele do vývaru.

Hned je mi jasné, že večer bude minimálně zábavný. Koho by nebavilo vařit, když máte všechny ingredience po ruce, máte velkou kuchyň s veškerým potřebným nádobím a kuchyňskými potřebami, včetně kvalitních ostrých nožů? Vašek, jak můžeme kuchaře oslovovat, nám ukazuje, jak nejlépe naporcovat kuře, skelet potom použije na vývar.

"Kvalitní hovězí nebo kuřecí vývar, to je základ všeho," vysvětluje, zatímco my čistíme zeleninu a podle jeho pokynů vývary připravujeme. Když se vývary vaří (ještě se nějakou dobu vařit budou), ukáže nám Vašek, jak se dělají knedlíky. Podle jeho instrukcí a názorných příkladů připravíme směs na karlovarský knedlík a balíme jí do alobalových "bonbonků", které pak uvaříme ve vroucí vodě.

Následuje příprava houskového knedlíku z kvásku a těsto necháváme pořádně vykynout, aby byly knedlíky nadýchané. Vše probíhá hladce a příjemně, kuchař je ochotný každému cokoliv vysvětlit, ale také vám naslouchá a zajímá ho, jak bychom postupovali my ve své kuchyni. Já sice nemůžu říct, že bych byla v kuchyni úplně nemožná, ale ke všemu potřebuji kuchařku a štve mě, že si nedokážu vystačit se svými nápady.





Guláš a kulajda

"Cílem tohoto kurzu není, že spolu uvaříme všechna česká jídla, to se samozřejmě nedá," připomíná Vašek. "Chtěl bych vám ale ukázat základní principy, na kterých funguje česká kuchyně. Z nich si pak budete schopní odvodit spousty dalších jídel, která se připravují ze stejného základu nebo podobně. Takže z vývarů si uděláme nějakou omáčku nebo polívku: co byste chtěli vařit?"

"Já bych chtěla jihočeskou kulajdu," přeje si Lucia. "Já bych chtěla udělat guláš," dodávám. "Dobře, tak si uděláme obojí. Začneme základem na guláš," odpoví uspokojivě pro všechny pan šéfkuchař a my se pomalu dáme do loupání a krájení hory cibule. Vyzvídáme po Vaškovi, jestli má nějaký trik proti uplakaným očím. "Musíte dýchat pusou, ne nosem," navrhuje nám, ale je to těžší, než se zdá. Každou chvíli se bezděčně nadechneme nosem a slzíme.





Bonus: Kachní prsíčka

Vašek radí, jak se vyvarovat spálení papriky a zhořknutí. Já zatím usilovně míchám cibuli na velké pánvi, ke které se cibule celkem přichytává. "To je francouzská pánev, je kovová a hodně se to k ní chytá. Musíte hodně míchat, aby se vám cibule nespálila," připomíná šéfkuchař. Mezitím Lucia nakrájí kousky masa na guláš, a když má cibule zlatavou barvu, přidáme ho. Pak mě vystřídá Luciin tchán, který asi něco o guláších ví, a chce to předvést.

"Máte hlad?" ptá se Vašek. Někteří z nás přikyvují. "Mnoho lidí tvrdí, že si nedají třeba k obědu českou kuchyni, protože je moc těžká. Manažer by prý po vepřu-knedlu-zelu k obědu podřimoval. Česká kuchyně ale může být i lehčí, proto si připravíme kachní prsíčka s omáčkou z červeného vína a sušených švestek," navrhne náš učitel a my nadšeně souhlasíme.

Již naporcovaná prsíčka podle instrukcí ořežeme a nařízneme kůži, aby se pořádně opekla na pánvi. Zároveň další ze skupiny vyvařují alkohol z červeného vína a vaří v něm sušené švestky, které pak propasírují do omáčky. Za chvíli je naše první jídlo večera na světě. Servírujeme si kachní prsíčka se švestkovou omáčkou a karlovarským knedlíkem a chutnají úžasně.





Nejvíc chodí mladé dívky a starší muži

"Jací lidé na kurzy vaření chodí?" ptám se nad jídlem našeho učitele. "Většinou jsou to mladé dívky a pak starší muži," odpovídá Vašek. "Jak moc staří pánové?" vyptává se dál Lucia. "Tak kolem čtyřicítky padesátky," upřesňuje kuchař.

"No to je jasný, v tom věku už musíte balit ženský i na něco jinýho, než je vzhled. Guláš je ideální," smějeme. "Občas jsou to samozřejmě manželské páry nebo skupiny, děláme taky hodně teambuildingů , soukromé večírky, máme i večery na randění," uculuje se kuchař. "Ty jsou ale spíš o zábavě, než abyste se něco naučili, bývá tam víc lidí."

Dozvídáme se, že naše skupina je ideálně velká proto, bychom ještě mohli pracovat všichni víceméně společně, jinak je nutné se rozdělit a každý vaří jiné jídlo. Když si vychutnáme, co jsme si navařili, vracíme se do kuchyně.





Dva typy omáček: hnědá a bílá

Kontrolujeme guláš, který se dusí nad plamenem, a házíme knedlíky do vroucí vody. Lucia dostane za úkol nakrájet bramboru a přichází řada na její kulajdu. Vařečky se chopí její manžel a pod Vaškovým vedením poprvé v životě připravuje jíšku. Vašek ji zalije kuřecím vývarem.

"Máme v podstatě dva základní typy omáček a polévek: hnědé a bílé. Bílé se dělají ze světlé jíšky, přidá se mléko a vznikne bešamel. Nebo se přidá jako teď vývar a pak máme veloutu. Do téhle přidáme bramboru nakrájenou na kostičky, aby se uvařila, přidáme sušené houby, smetanu a nakonec kopr," říká kuchař a já doufám, že si to budu pamatovat.

Následuje příprava ztraceného vejce, které lijeme do kyselé horké vody. To nám dá poněkud zabrat. "Z toho si nic nedělejte, mně se to taky občas nepovede perfektně a přitom jsem jich dělal v životě spousty, zvlášť když připravujete v hotelu snídaně," utěšuje nás Vašek.





Dobré jídlo nemusíte maskovat

Naše kuchařské úsilí je téměř u konce a my už se nemůžeme dočkat, až ochutnáme guláš s knedlíkem a kulajdu se ztracenými vejci. Servírujeme si porce po vzoru Vaška, který se samozřejmě vyzná i v této části gastronomického zážitku.

"A co nějaké zdobení?" ptá se Lucia na oblohu. "No maximálně tam můžeme dát petrželku, kterou jsme použili. Ale už ustupujeme od velkých obloh jako zelí a podobně. Jsou to totiž úplně jiné chutě, které s jídlem na talíři nemají nic společného. My připravujeme poctivé jídlo z dobrých surovin, chceme předvést všechny ingredience, co jsme použili a ne je maskovat něčím jiným," vysvětluje nám Vašek. "Ale na guláš patří čerstvá cibulka, bez té to není ono," dodává.





V Naději neuspěli

"Po jídle už se u stolu spíš mlčí, a tak je dobré mít se na co koukat," vypráví náš kuchařský mistr a my si představujeme, že sedíme v nějaké odpočinkové zóně, popíjíme koňak a díváme se, jak kuchaři připravují další jídla.

Kurz se chýlí ke konci. Pomáháme Vaškovi se sklízením odpadků a špinavého nádobí. "A co děláte se vším tím jídlem, co zbude?" ptám se při pohledu na zbytky v hrncích. "Bylo nám to líto vyhazovat, tak jsme to chtěli vozit do Naděje, aby to dali bezdomovcům. Jenže oni mají nějaké pravidlo, že nesmějí přijímat už uvařené jídlo, prý aby nebylo otrávené. Tak tady máme misky na jídlo a dáváme to lidem domů. Chcete si něco vzít?" říká Vašek a už přináší plastové misky na jídlo, do kterých si rozdělíme zbytky našich kulinářských výtvorů.

Odcházíme a já mám pocit, že jsem konečně skutečná bohyně české kuchyně...nebo alespoň o pár kroků blíž k tomu, se jí jednou stát.

P.S: Doma jsem byla za guláš a knedlíky velmi pochválena!