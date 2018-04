Netradiční zbraně na posílení imunity: celozrnné pečivo, ořechy i brambory

"Přecházení virových infekcí je zrádné v tom, že se nám mohou nedoléčené v různých obměnách vracet, vyčerpávat organismus a tím oslabit tělo v boji proti bakteriálním infekcím. S těmi se setkáváme denně, ale ubráníme se jim jen tehdy, pokud jsme zdraví a silní," varuje praktická lékařka Martina Zajíčková. "Oslabený organismus se musí léčit antibiotiky a další nemoci mají delší a komplikovanější průběh, dobu léčení i rekonvalescence."

Pomoc z nečekaných zdrojů

Když vás přepadne viróza, automaticky v nejbližším obchodě skoupíte pomeranče, grepy, citrony a kiwi. Napadlo vás ale zkusit se vyléčit třeba bramborami? Oříšky? Nebo dokonce pivem? I tyhle potraviny obsahují látky, které léčí.

TRYPTOFAN: Brambory nakopnou imunitu

Brambory obsahují aminokyselinu, která reguluje imunitní systém. Navíc se v těle proměňuje na serotonin, který se stará o naši dobrou náladu. Kde ho najdete: brambory, luštěniny, oříšky, slunečnicová a sezamová semínka, fazolky mungo nebo ovesné vločky

CYSTEIN: Zbaví vás kašle

Tahle látka pomáhá s odkašláváním, protože rozpouští hlen. Vedle toho ještě mobilizuje tzv. T-lymfocyty – bílé krvinky bojující proti buňkám napadeným virem.

Kde ho najdete: brokolice, rýže, kukuřice, celozrnné pečivo, drůbeží maso

MĚĎ: Nejlepší kamarád ‚céčka‘

Bez mědi by naše tělo vůbec vitamin C neumělo zpracovat. Takže ji nezapomínejte nemocnému organismu také dodat.

Kde ji najdete: kakao, pšeničné klíčky, vejce, ořechy či celozrnné potraviny

POLYFENOLY: Zdravé je pivo i káva

Touhle látkou, která podporuje imunitu, je doslova ‚nadopovaná‘ zelenina a ovoce. Ale zkrátka nepřijdou ani milovníci čaje, vína, stejně tak polyfeny najdete i v chmelu.

Kde je najdete: ovoce a zelenina, olivový olej, káva, kakao, arašídy

MAGNEZIUM (HOŘČÍK): Ničitel virů

Pomáhá při tvorbě bílých krvinek (lymfocytů), které bojují s viry a bakteriemi. Pozor si ale dávejte na stres – lidem, kteří jsou pod ním, často tahle látka v těle automaticky ubývá.

Kde ho najdete: minerální voda, oříšky, banány, listová zelenina

VITAMIN A: Opravář sliznice

Jestli právě trpíte rýmou, sáhněte po červeném a žlutém ovoci a zelenině. Ty totiž obsahují tento vitamin plus rostlinná barviva karotenoidy, které regenerují sliznici.

Kde ho najdete: mrkev, špenát, kukuřice, brokolice

KYSELINA LISTOVÁ: Je důležitá pro tvorbu protilátek

Spolu s železem a vitaminem B12 se podílí na tvorbě červených krvinek.

Kde ji najdete: brokolice nebo listová zelenina, jako je špenát, kapusta

VITAMIN C: Nejznámější ochránce

Tenhle vitamin je na nachlazení a chřipku nejprofláklejší. Dodává energii buňkám, aby zatočily s viry a bakteriemi a preventivně chrání organismus.

Kde ho najdete: kiwi, citrony, pomeranče, papriky, kysané zelí

VITAMIN E: Má podobnou funkci jako ‚céčko‘

Chrání imunitní systém a je nezbytný pro tvorbu protilátek.

Kde ho najdete: rostlinné oleje, mléko, ořechy, obilné klíčky, špenát, kapusta

Fígle zkušeného maroda

* Jezte celozrnné pečivo. Narozdíl od bílého ho nejen lépe strávíte, protože obsahuje vlákninu, ale má také mnoho vitaminu B a minerálů.

* Připravte si každý večer k televizi misku ořechů. Jsou bohaté na vitamin B, vitamin E a hořčík.

* Zařaďte do svého jídelníčku jogurty a kysané mléčné výrobky. Trávicí ústrojí je totiž důležitým centrem imunity a tyto výrobky obsahují mléčné bakterie, které mu dělají dobře.

* Nebojte se kvalitní hořké čokolády. Možná se jí kvůli linii vyhýbáte, ale pár kostniček denně vám neuškodí. Naopak - obsahuje měď a polyfeny důležité pro imunitu.

Zbrojíme celoročně

Nemoc už vás postihla? Nevadí. Když se budete držet následujících rad, tu další zimu už přečkáte v mnohem větší pohodě.

"Jezte zeleninu" není jen otřepaná rada. Jídlo, které vyrostlo z hlíny, obsahuje přírodní látky schopné bojovat s nemocemi. Když budete jíst ovoce a zeleninu v malých dávkách po celý den, je mnohem větší pravděpodobnost, že se chřipkám a nachlazení úplně vyhnete.

Další rada a opět ne nová: Cvičte. Pravidelná dávka rozumné tělesné aktivity povzbuzuje buňky jménem T-lymfocyty, jejichž úkolem je napadat nepřátelské nájezdníky ve vašem organismu – bakterie a viry. Rozumnou tělesnou aktivitou se myslí třeba to, že dojdete pěšky všude tam, kam to stihnete. Navíc se vyhnete cestování v houfu lidí, z nichž každý se s vámi při kýchnutí podělí o svou sbírku chorob.

Pijte. Výživáři i lékaři doporučují vypít denně osm až dvanáct sklenic vody. Voda vám totiž pomůže pročistit tělo a vyplavit toxiny, včetně bakterií. Když bude vaše tělo, zvlášť dýchací systém, dostatečně zásobené vodou, zvýší se šance, že budete celou zimu odolávat chorobám.

No a ještě pár kázání na závěr přednášky o prevenci: nekuřte, spěte sedm až osm hodin denně, nevynechávejte snídani a vyhýbejte se duševnímu stresu. Zní to jako rady z příručky pro vzorná dítka, ale kromě jiných kladných efektů vám to každou zimu šetří spoustu peněz na lécích a špatně placené nemocenské.

Když vás viry přesto skolí

Na nekomplikovanou virózu lékařka radí:

* multivitamíny v tabletách,

* dostatek tekutin,

* čaje s medem a citronem,

* při kašli průduškovou směs,

* při rýmě kapky do nosu,

* na bolesti hlavy a kloubů paralen, probiotika a hlavně zůstat doma v posteli alespoň pět až sedm dní, vypotit se a klid

Vitaminu C byste měli brát 250 miligramů denně po dobu pěti až sedmi dnů.

Samotnýchřipce nezabrání, ale umí omezit příznaky, jako je tekoucí rýma a bolest v krku. Velmi pravděpodobně se taky doba trvání chřipky zkrátí. Pijte hodně pomerančového nebo grapefruitového džusu. Z něj získáte nejen vitamin, ale i tekutinu a kalorie, které tělo potřebuje.

Talíř horkého kuřecího nebo hovězího vývaru pomáhá hned několikrát. Zahřeje vám dutiny, uvolní jejich obsah, spustí zastydlou rýmu, doplní zásoby tekutin a solí, o které jste přišli pocením. A hlavně – skvěle chutná a nemusí se kousat. Což je při bolavém krku také důležité.

Česnek zase pomáhá povzbudit váš imunitní systém. Namažte si ho na topinku, přidejte do omáčky ke špagetám, lasagním nebo do salátového dresinku. Pokud berete prášky na zředění krve, pak tato rada není pro vás! Česnek má totiž podobné účinky a mohl by vám v kombinaci s prášky uškodit.

Echinacea (třapatka) je divoce rostoucí bylina s purpurovými kvítky podobnými sedmikrásce. Obsahuje hodně účinných složek, o nichž se předpokládá, že posilují imunitní systém. V posledních letech se stala jedním z nejčastěji používaných rostlinných léčiv na světě a to není samo sebou. V první den nemoci berte 500 miligramů 3x denně a dalších deset dní 250mg 4x denně.

Na konci pomyslného receptu stojí ještě jedna položka: rozmazlujte se, lenošte, spěte! To je skoro tak důležité jako vitaminy!