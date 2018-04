Móda z netradičních textilií: Boty z ananasových vláken, kabelka z listů

Jsme zvyklí na bavlnu, vlnu, denim, viskózu, tyl anebo hedvábí. Přesto se stále objevují materiály nové. Jdou ruku v ruce s přístupem k odívání, které leckdy mění celý výrobní proces. A ač se to nezdá, často je to pořádná věda. No řekněte, napadlo by vás, že lze z listů vytvořit vkusnou kabelku, nebo peněženku? A že lze ze dřeva vyrobit nanovlákno?

U zrodu postupů, které dávají vzniknout novým materiálů, stojí trend tzv. udržitelné módy. Tedy módy, která chce být šetrná k životnímu prostředí a přitom zohledňuje i podmínky, za kterých se vyrábí. Koncept vychází z toho, že vedle funkčnosti a atraktivního vzhledu je důležitý i původ oblečení. Hledají se proto nové cesty, jak vytvářet kousky z přírodních zdrojů, aniž by bylo třeba chemických látek. Mezi tyto udržitelné zdroje patří i listy, květy či kůra, ze kterých lze vytvořit produkty alternativní ke kůži a dalším běžným materiálům.

Ananasová móda

Jednu z těchto alternativ představuje i Piñatex, ananasová netkaná textilie. Vyrábí se z vláken ananasových listů. Za jejím vznikem stojí Carmen Hijosa ze Španělska. Vlastnila firmu na zpracování kůže a během jedné ze svých služebních cest se dostala na Filipíny. Všimla si, že po sklizni ananasu zůstává na plantáží mnoho listů, které těžko hledají další využití. „Zpracování kůže je proces velmi náročný na energii a znečištění. Přemýšlela jsem o materiálu, který kůži nahradí, ale může se vyrábět udržitelně a s pozitivním dopadem na lidskou pracovní sílu i životní prostředí,“ říká Hijosa.

Kabelky z ananasu

Netrvalo dlouho a od domorodců začala vykupovat vlákna získaná z listů rostliny. Z rozmělněného materiálu pak vznikne textilie, která se snadno barví, je lehká, měkká, prodyšná a tvárná. Navíc jsou náklady na výrobu této textilie poměrně levné. Z ananasových vláken se vyrábí boty a kabelky.

Ekologickým vláknem nové generace je tencel, který se vyrábí z dřevní glukózy. „Oproti klasické viskóze má vylepšené vlastnosti a vyšší trvanlivost. Zdrojem dřeva pro výrobu je především eukalyptus, který rychle roste, není třeba ho zavlažovat, hnojit ani ošetřovat proti škůdcům. Navíc se materiál zpracovává v uzavřeném oběhu: prakticky všechna chemie je zachycována a znovu využita, neuniká tedy a neznečišťuje životní prostředí,“ popisuje Eva Urbanová z NILA, butiku s udržitelnou módou.

Kabelka z listů

A dodává, že je tencel aktuálně hvězdou udržitelné módy. Materiál je jemný, pevný a díky nanovláknům, ze kterých je složený, dokáže absorbovat až o 50 % více vlhkosti než bavlna. Nanovlákna navíc napomáhají i k optimálnímu mikroklimatu pokožky, takže podporují i antibakteriální účinky tkaniny. Ta je navíc plně přírodně odbouratelná. Vedle oblečení se z něho vyrábí například i polštáře a přikrývky.

Ručně vyráběná peněženka z listů Damarovníku obrovského, neboli šálového stromu od britské firmy Thamon London. Kabelka z lotosových listů. Listy mohou mít šířku až půl metru a být vícebarevné.

Nikoliv pouze vlákna rostlin, ale i celé listy se dají v módním průmyslu využít. Jedna z britských firem se dokonce specializuje na doplňky vytvořené přímo z listů a kůry indických stromů. Používá listy Damarovníku obrovského, neboli šálového stromu, a také lotosy, která nechává zpracovávat komunitou v indických vesnicích. Místní používají suché listy či přirozeně se odloupávající kůru, aby nedošlo k narušení ekostystému daného místa.

Sušené listy a kůra se pak konzervuje ekologickým a voděodolným polymerovým nátěrem, který jej utuží a pomáhá zachovat původní přírodní strukturu.„Materiál je na omak velmi příjemný, podobný kožovitému hladkému listu. Díky povrchové úpravě je nepromokavý a snadno se udržuje,” říká Nina Garden, která ve svém obchodě Garden Carrier právě výrobky z listů nabízí.

Korková elegance

Neocenitelnou surovinou pro výrobu ekologicky šetrné módy je také korek. Unikátní materiál z korkového dubu je voděodolný, lehký a dá se recyklovat a používat znovu. Získává se přirozeným procesem odlupování povrchové vrstvy zvané borka od kmenu stromu, aniž by došlo k jeho poškození. Nejvíce se uplatňuje jako pohodlná obuv, ve které lze strávit celý den na nohou. Pro výrobu obuvi se prý používá už od 14. století. Poskytuje totiž vhodnou oporu nožní klenbě, protože dobře pohlcuje otřesy vznikající při chůzi.