Netradiční piva z minipivovarů zachutnají i ženám

Přitom je všeobecně rozšířenou představou, že ženám vadí typická hořkost českého piva, a proto mají raději ta různě dochucovaná, voňavější či sladší. Je tomu ale opravdu tak?

V jednom z ostravských minipivovarů na zámku v Zábřehu začali před časem vařit jedenáctku s názvem Ženské pivo Pikard. Hořká je dost. "Vycházeli jsme z poznatku, že ženy, dámy i dívky u nás stále více vyhledávají pivní speciály, jejichž hořká chuť jim vůbec není cizí," vysvětluje manažer pivovaru Radovan Koudelka.

O tom, že hořkost na pivu oceňují nejen muži, ale i ženy, vědí své i v nuselské pivnici Zlý časy, která má každý den v nabídce 24 piv z malých českých a moravských pivovarů.

"Nedá se říct, že by ženy preferovaly například ovocná piva. Chodí sem takové, co si v klidu dávají celý večer ty nejsilnější ležáky, a pak zase přijde chlapík a objedná si třeba borůvkové. Já například mám rád Rambouskovo fíkové pivo Ramses," říká výčepní Čuky.

Zasedl jsem tedy k rohovému stolku v minipivovaru Pivovarský dům, abych měl dobrý přehled po celém lokále, a pozoroval pivní zvyky žen. Překvapující bylo, že zvláště odpoledne jich přicházelo o dost víc než mužů. A musím potvrdit, že zvýšená náklonnost žen k ovocným pivům je mýtus!

Drtivá většina z nich pila obyčejný ležák. Zvláště pokud přišly spolu samy. Když zasedla ke stolu dvojice, stávalo se, že si muž objednal ležák, ženě třeba kopřivové a pak od ní ochutnával.

Pivo do kornoutku

V již zmíněném pivovaru v Ostravě-Zábřehu vyrábějí též pivo puškvorcové, to už je hořké opravdu hodně, proto by pro svou výraznou chuť mělo chutnat spíš mužům. Podobně jako svrchně kvašené pivo anglického typu, které vyrábí sládek Matuška ve svém pivovaru v Broumech.

Tento typ byl původně určen pro anglické vojenské posádky v Indii a musel vydržet dvouměsíční cestu lodí, chmel zde byl použit hlavně jako konzervant. Když toto pivo ochutnáme, napadne nás, že ho museli navařit opravdu hodně, aby do té Indie vůbec nějaké dovezli.

A jak je to tedy s těmi pivy ovocnými, bylinnými či jinak ochucenými? Většinou se pijí z menších skleniček pouze pro chuť. Je to tak, že si loknete, a přestože vám zachutnají, nemáte potřebu naklopit do sebe další skleničku. I proto jich sládek vytočí méně.

V sokolovském pivovaru Permon si například můžete dát ochucenou sedmnáctku Hořký pomeranč, v Pivovarském dvoře v Plzni pivo mojito či cappuccino, v Chýňském pivovaru pšeničný rozmarýnový ležák Rosemary.

Známý průkopník minipivovarů František Richter dokonce nabízí ve svém pivovaru U Bulovky pivní zmrzlinu. Nejedná se však o zmrzlé pivo, nýbrž o klasickou smetanovou zmrzlinu s přídavkem pivních ingrediencí: chmele, sladu a kvasnic. Ovšem pozor! Tato zmrzlina se podává jen dospělým. Je totiž alkoholická.

Snad každý minipivovar uvaří alespoň jednou do roka sváteční speciál, většinou na Vánoce. Ale i jiné části roku inspirují pivovarníky k experimentům. V Dobřanech v pivovaru Modrá Hvězda vaří na Velikonoce kopřivové pivo, v Praze na Strahově tříkrálovou pšeničnou šestnáctku. Ve Valašském pivovaru v Kozlovicích koupíte sváteční beltainové pivo Kozlovjan. Je to pivo s poučením: když je vypijete, dozvíte se, že beltain je keltský svátek jara slavený 30. dubna.

Skutečnou kuriozitou mezi českými minipivovary je Modrý abbé v Klatovech pojmenovaný podle národního buditele Josefa Dobrovského. Tento minipivovar totiž vyrábí výhradně nealkoholická piva. Zřejmě tak reaguje na evidentní diskriminaci v zákoně, kdy si doma můžeme uvařit pouze 200 litrů alkoholického piva za rok bez povinnosti přihlásit se na celním úřadu. U vína se přitom povoluje desetinásobek.

Přesto minipivovarů přibývá a doufejme, že přibývat bude i spokojených zákazníků. Vždyť pivovarnictví je přece jedna z našich nejsvětlejších tradic. A proto si popřejme po pivovarsku: Dej Bůh štěstí!