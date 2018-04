Sezona nevšedních modelek: předváděla plus size zpěvačka i dívka na vozíku

V době sociálních sítí zazáří spíš osobnosti než ti, co se vejdou do předem daných škatulek. Uniformní vzhled je nuda a progresivní značky i modelingové agentury tak dávají přednost neokoukaným tvářím, které mají příběh a „cool faktor“. Výsledkem je o něco pestřejší a poutavější směsice.



Rebelové na mole

O jemnější, ale v konzervativním světě velkých týdnů módy přece jen nápadnou rebelii se většinou starají účastníci londýnského fashion weeku. Letos to byl belgický dům Maison Martin Margiela: na jeho přehlídce vedle modelek a modelů předváděly i výrazné tváře místní umělecké scény, jako je designér Matty Bovan nebo DJ John Quinton. Ashley Williamsová zase obsadila umělkyni Grace Neutral, která sama sebe označuje za mimozemšťanku.

Matty Bovan Grace Neutral

Podobně to vypadalo i na fashion weeku v New Yorku. Marc Jacobs na molo poslal zpěvačku Beth Ditto a nenápadně tak ukázal, že umí i plus size módu; mladá značka Eckhaus Latta na své prezentaci namíchala profesionální modelky a modely s lokálními celebritami. Třeba s hiphopovým producentem Devem Hynesem nebo s herečkou a aktivistkou Grace Dunhamovou, která na přehlídce ukázala jak odhalená prsa, tak neoholené nohy.

Beth Ditto Dev Hynes Grace Dunhamová

Znevýhodněné, ale krásné

V práci aspirujícím modelkám čím dál méně brání i vrozené handicapy. Na týdnu módy v Kyjevě dostala letos poprvé šanci dívka na vozíčku – jedenadvacetiletá Alexandra Kutasová prý věří, že tato příležitost pomůže nakopnout její kariéru. „Mým snem je předvádět na týdnu módy v New Yorku a jednou to dokážu,“ říká odhodlaně.



Alexandra Kutasová

Podařit by se jí to mohlo přinejmenším v rámci projektu FTL Moda, který na newyorských molech představuje luxusní módu v netradičním pojetí. A nově taky s netradičními modelkami, jako je Rebekah Marine, která má místo jedné ruky bionickou protézu, nebo Madeline Stuartová, která se narodila s Downovým syndromem. Pro ně i pro jejich další handicapované kolegyně to byla šance ukázat, že jsou stejně schopné jako zdravé modelky.

Rebekah Marine Madeline Stuartová Shaholly Ayersová

Ke stejné debatě chce přispět i Newyorčanka Jillian Mercado, která se stala vlivnou módní blogerkou bez ohledu na to, že trpí svalovou dystrofií a je upoutaná na vozík. Poté, co se stala jednou z tváří loňské kampaně Diesel zaměřené na „skutečné lidi“, jí místo nabídla mezinárodní agentura IMG Models. „Když jsem vyrůstala, nebyl v časopisech nikdo jako já. Teď chci pomoci odstranit předsudek, že lidé, kteří vypadají odlišně, nemůžou být součástí módního průmyslu,“ vysvětluje.



Jillian Mercado

Podívejte se, jak handicapované modelky předváděly módu v New Yorku: