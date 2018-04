Netradiční menu na Boží hod

Tradiční božíhodová svíčková se nedá jen tak ošidit, chce čas a kvalitní suroviny. Maso by mělo být z mladého býka. Jak název napovídá, klasická svíčková by se měla připravovat ze svíčkového šálu, ale vzhledem k ceně si klidně kupte hezký kousek zadního hovězího nebo tzv. falešnou svíčkovou.

Snídaně

Palačinky s calvadosem

4 PORCE

* 2 vejce

* 40 g cukru

* 200 g hladké mouky

* 1/4 l mléka

* olej na pečení

* 70 ml javorového sirupu

* moučkový cukr

* šlehačka na ozdobu

Náplň:

* 3 větší jablka

* hřebíček

* celá skořice

* badyán

* 50 g cukru

* 2 lžíce medu

* 100 ml bílého vína

* 50 ml calvadosu

* 20 g vanilkového pudinku

1. Do kastrůlku nalijeme polovinu bílého vína, calvados, trochu vody, přidáme koření, cukr a med. Přivedeme k varu, necháme zredukovat na polovinu a přecedíme. Jablka omyjeme, odstraníme jádřince a nakrájíme na kostky. Přidáme do svařeného základu a přivedeme k varu. Přilijeme víno a necháme jablka 5-7 minut povařit. Vanilkový pudink promícháme s vodou a přilijeme k jablkům. Pudink přidáváme postupně, aby nebyla hmota příliš hustá. Hustota by měla být taková, aby se jablka jen spojila. Necháme do druhého dne vychladnout.

2. Mléko rozšleháme s vajíčky, cukrem a zašleháme hladkou mouku. Vytvoříme hladké těsto. Malou pánvičku rozehřejeme a vymažeme olejem. Nalijeme těsto a krouživým pohybem rozlijeme po celé ploše. Upečeme z jedné strany, poté palačinku otočíme a opečeme i z druhé strany. Takto pokračujeme a uděláme palačinky ze všeho těsta. Palačinky udržujeme na teple.

3. Na talíř položíme jednu palačinku, na ni dáme 2 lžíce jablečné hmoty, zakryjeme další palačinkou. Dáme další vrstvu jablek a opět zakryjeme palačinkou. Polijeme javorovým sirupem, posypeme moučkovým cukrem a ozdobíme šlehačkou.



Vyzkoušejte jiné druhy TVAROHOVÉ PALAČINKY * 100 g netučného měkkého tvarohu * 1 vejce * 80 g hladké mouky * 2 dl mléka * sůl * olej na smažení Tvaroh ušleháme s vejcem, moukou, mlékem a špetkou soli dohladka. Těsto necháme 20 minut odpočinout. Palačinky pečeme na pánvi a hned je přendáme na předehřátý talíř. POHANKOVÉ (FRANCOUZSKÉ) PALAČINKY * 250 g pohankové mouky * 500 ml mléka * špetka soli * 2 vejce * máslo Mouku se solí dobře rozmícháme ve vodě na hladké těsto. Přidáme vejce. Necháme odstát, nejlépe celou hodinu. Na nepřilnavé pánvi necháme rozpustit trochu másla a na rozehřátém z obou stran opečeme tenkou palačinku.

Oběd

Hovězí se svíčkovou omáčkou

4 PORCE

* 600 g hovězího zadního

* 200 g kořenové zeleniny (mrkev, celer, petržel)

*100 g cibule

* 30 g oleje

* divoké koření (pepř celý, nové koření, bobkový list)

* 30 g hořčice

* 40 g octa

* 40 g cukru

* sůl

* 1 citron

* 1/2 l mléka

* 100 g šlehačky

* 40 g másla

* 40 g hladké mouky

1. Zeleninu očistíme a nahrubo nastrouháme. Cibuli nakrájíme najemno. V kastrůlku rozehřejeme olej a přidáme zeleninu. Necháme ji orestovat a přidáme cibuli a restujeme dozlatova. Základ zastříkneme octem, přidáme hořčici, zalijeme vodou a necháme vařit.

2. Maso svážeme provázkem, aby drželo tvar. Na pánev dáme rozehřát trochu oleje a ze všech stran maso opečeme. Přendáme do vroucího základu, pánev zalijeme troškou vody, převaříme a přidáme k základu - maso by mělo být ponořené. Osolíme a přidáme koření. Zakryjeme poklicí a dáme péct do trouby, kterou jsme si předehřáli na 190 °C. Jakmile je maso měkké, přendáme ho do misky a zakryjeme potravinářskou fólií. Základ dále vaříme na mírném plameni, dokud se téměř nevyvaří.

3. V troše mléka rozšleháme mouku. Nalijeme do základu a přivedeme k varu. Omáčka bude v této chvíli hodně hustá, tak ji postupně ředíme mlékem. Doporučuji mléko přidávat postupně, pokaždé když se omáčka zavaří. Odstraníme koření, ochutíme solí, octem, citronem a cukrem. Omáčku rozmixujeme, přecedíme přes jemné síto, zjemníme smetanou a máslem. Maso nakrájíme na tenké plátky, rozdělíme na předehřáté talíře a zalijeme omáčkou. Ozdobíme citronem se šlehačkou a brusinkovým kompotem. Podáváme s houskovými knedlíky.

Večeře

Zeleninový salát s hříbky

4 PORCE

Příprava: 25 minut

* 1 salát lollo rosso

* 1 salát lollo biondo

* 4-6 mražených hříbků

* 1 salátová okurka

* 4 větší rajčata

* 150 g šunky

* 70 g olivového oleje

* 1 svazek bazalky

1. Okurku omyjeme a oloupeme. Rajčata omyjeme a nakrájíme na kostičky, stejně tak i okurku. Přendáme do misky a promícháme. Saláty dobře vypereme a natrháme. Šunku nakrájíme na kostičky. Hříbky necháme rozmrazit a nakrájíme na plátky. V pánvi rozehřejeme olivový olej a opečeme z obou stran plátky hříbků. Lehce osolíme a na pánvi podusíme.

2. V misce smícháme olivový olej s natrhanými lístky bazalky a ponorným mixérem dobře rozmixujeme. Zeleninu promícháme s nakrájenou šunkou a polovinou hříbků a ochutíme bazalkovým pestem. Směs zeleniny rozdělíme na jednotlivé talíře. Doprostřed uděláme kytičky z hlávkových salátů a pokapeme bazalkovým olejem. Okolo talíře nakládáme plátky hříbků.

TIP

Pokud neseženete mražené hříbky, den předem si namočte sušené houby nebo je úplně nahraďte čerstvými žampiony.