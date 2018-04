Nestresujte se s přípravou Vánoc, řiďte se naším harmonogramem

Tradice říká, že čtyři týdny do Štědrého dne by měly být obdobím čekání na vánoční zázrak, těšení a klidu. To bezesporu, ale čeká na nás i "pár" povinností. Třeba vám pomůže jejich zmapování a pár návrhů, jak si čas příprav zpříjemnit.