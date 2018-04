Neštovice jsou neškodné aneb největší mýty o dětských nemocech

Záškrt, černé neštovice, obrna. I když jsou tyto notoricky známé dětské nemoci téměř nebo úplně vymýcené, dětem hrozí stále celá řada zdravotních rizik a nebezpečí. Kolem typicky dětských onemocnění přitom panuje spousta mýtů a polopravd. Znáte je?

Mýtus: Neštovice jsou neškodné, tak není potřeba dítě očkovat

Planými neštovicemi onemocní každý rok sedmdesát až devadesát tisíc dětí, i když nejčastěji se nakazí děti od tří do deseti let, onemocnět může v podstatě každý, kdo tuto nemoc neprodělal, ani nebyl očkovaný. U dospělých je přitom úmrtnost na tuto nemoc pětadvacetkrát vyšší než u dětí, uvádí server neštovice.cz.

V patnácti procentech případů se při neštovicích objeví horečka vyšší než devětatřicet stupňů Celsia a devadesát procent dětí hospitalizovaných právě kvůli neštovicím nemělo předtím žádné zdravotní problémy ani rizikovou anamnézu. Podle údajů The National Institute of Health umírá ve Spojených státech na plané neštovice každý týden jedno dítě.

Mýtus: Plavání způsobuje záněty středního ucha

Častým argumentem odpůrců dětského plavání je tvrzení, že děti, které chodí pravidelně plavat, trpí více na záněty středního ucha.

Ve skutečnosti ovšem plavání v bazénu nemá se zánětem středního ucha u dětí nic společného. Jeho původcem je nejčastěji běžné nachlazení v kombinaci s anatomickými charakteristikami Eustachovy trubice. Běžně je tekutina z Eustachovy trubice odváděna do nosu a krku.

Jenže v průběhu nachlazení se trubice v důsledku otoku zúží, tekutina se v ní hromadí a dochází k množení bakterií. Dětské plavání může způsobit zánět vnějšího zvukovodu, ale nikoli zánět středního ucha. Podle American Academy of Pediatrics Committee on Infectious Diseases jsou zánětem středního ucha více ohroženy obézní, alergické děti, děti vystavené pasivnímu kouření a děti, které rodiče uspávají lahví.

Mýtus: Febrilní křeče ohrožují život dítěte

Jde o dramaticky vypadající jev. Dítě s horečkou dostane křeče, při nichž upadne do bezvědomí.

Záchvat febrilních křečí trvá od několika desítek sekund do pěti minut, trpí jimi čtyři procenta dětí a u dětí starších sedmi let se již nevyskytují.

I když celá situace vypadá velmi nebezpečně a je nutné, aby dítě s febrilními křečemi vyšetřil lékař, není pravda, že křeče souvisejí s epilepsií nebo mohou poškodit mozek. V naprosté většině případů nezanechávají febrilní křeče na zdraví dítěte žádné následky.

Mýtus: Černý kašel je už vymýcený

Černý kašel rozhodně nepatří do skupiny vymýcených chorob, které už v současné době nehrozí. V posledních deseti letech zabil černý kašel konkrétně v České republice tři děti (v roce 2005 měsíčního chlapce, v roce 2007 čtyřměsíční dívku a v roce 2009 dvouměsíční dívku). Podle údajů Státního zdravotního ústavu jde o první úmrtí na černý kašel po pětatřiceti letech.

Jen vloni byl černý kašel diagnostikován u téměř tisíce lidí a přitom se předpokládá, že jde o pouhou třetinu skutečných případů černého kašle.

Oproti tomu například v roce 2000 se objevilo jen necelých dvě stě případů černého kašle. I když má černý kašel v proočkované společnosti většinou hladší průběh, očkování podle odborníků nechrání napořád a zhruba po šesti letech se imunita snižuje.

Mýtus: Bolest v krku je neškodná

Stěžuje si vaše dítě na škrábání a bolest v krku? Nejspíš nejde o nic vážného, ale stejně tak může jít o jeden z prvních příznaků laryngitidy.

Laryngitida je vyvolána viry a u malých dětí může mít velmi dramatický průběh. Při tomto onemocnění totiž oteče a zduří hrtan, který například u kojenců má průměr pouhý jeden centimetr. Při otoku se dítěti těžko dýchá, "štěkavě" kašle a může se začít dusit.

Vzhledem k rychlosti, s jakou se nemoc rozvíjí, zde hrozí velké riziko úmrtí dítěte. Při záchvatu laryngytidy je nutné nechat dítě vsedě a v žádném případě je neukládat do lehu. Nepodávejte mu nic k pití ani jídlu. Otevřete okna, aby se co nejrychleji ochladil vzduch v místnosti. Odborníci dokonce doporučují strčit dítěti hlavu do otevřeného mrazáku nebo ledničky, aby dýchalo studený vzduch.

Na topení nebo kolem postýlky rozvěšte mokré ručníky, protože blahodárný vliv má i vlhký vzduch. Naprosto nezbytné je přivolání rychlé lékařské pomoci, protože dítěti se může během několika minut velmi přitížit.