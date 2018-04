Nestíháte? Poradíme vám, jak ušetřit hodinu denně

Podělte se o své šetřiče času! Napište nám i vy svůj praktický šetřič času a až jich nasbíráme dost na další článek, dočtete se, jak s hodinami válčíte vy, naše čtenářky. Pište na ona@idnes.cz.

Nejsou to jen velká rozhodnutí, která nám šetří čas. Nejcennější jsou drobnosti. Obejvit nádherný kostýmek do práce, který se nežehlí. Tužidlo na vlasy, které funguje i druhý a třetí den. Rychlovarnou konvici, která uvaří vodu do minuty nebo celorodinný diář, díky kterému nezapomenete na žádný svátek, narozeniny a synův odpolední fotbal.



Každá z nás má své malé tipy, jak krást po kouskách čas, aby stíhala všechno, co den přinese. Koneckonců nám jaro nedávno sebralo celou hodinu, tak máme co dohánět.



Rozhodli jsme se na tyto praktické tipy vyptat žen, které běží životem tak rychle, že někdy zahlédnou samy sebe zezadu. Počítali jsme s tím, že nebudou mít čas nám hned odpovědět, ale dámy generální ředitelky, fotografky a ministryně své vychytávky sypaly z rukávu okamžitě. Vždyť právě díky nim stíhaly práci, odpočinek, hezká manželství a někdy až čtyři děti.

Nejlepší tipy ze zahraničí „Návštěva za rohem a na stole jenom váza s polozvadlou kyticí? Ustříhejte květy, které jsou ještě svěží a nechte je plavat v mělké misce s vodou. Přidejte plovoucí svíčky.“

Jane Packer, floristka



„Nosíte do hladka vyfoukané vlasy? Kupte si hedvábný povlak na polštář, protože na rozdíl od bavlny vlasy necuchá a nemačká. Ráno vstanete rovnou s hladkým účesem.“ Tracey Galagher, umělecká ředitelka Saks Hairdressing



„Jakmile dostanete od někoho vizitku, napište si na druhou stranu, kde jste se setkali a nějaké detaily o tom člověku. Jinak budete později marně vzpomínat, kde jste k tomuto, možná důležitému, kontaktu přišla.“ Carole Stone, odbornice na mezilidské vztahy



„Nakupuju potraviny jednou za dva nebo tři týdny a dělím je do tří skupin. Čerstvé, které se sní první týden. Mírně trvanlivé na druhý týden a zamrazitelné na třetí týden. Když mám pak za 14 dní čas na další nákup, obohatím jídla z mrazáku čerstvými saláty a je to.“ Rosemary Conley, dietoložka

Lucie Robinson, fotografka

„Jsem teď doma s dvacetidenním miminkem, ale díky pomoci mého přítele, se kterým i pracuji, mohu i nadále fotit a pracovat. Dokáže zorganizovat nejen fotoprodukci, ale i včas lahev Josefínce. A druhý tip? Využívat naplno internet a e-mail mi ušetří několik hodin týdně.“





Senta Čermáková, ředitelka marketingu Hewlett-Packard:

„Mám dokonalý systém balení na cesty. Cestovní seznam, balíčky s agendami a kontakty. Kromě toho si vedu elektronický deník o leteckých společnostech (servis, kvalita lůžek v business třídách, ceníky za kila navíc), o letištích (délka odbavení, kvalita salonků, kde je sprcha a kde bankomat, cena taxiku), o kulturách (pracovní doba, časové posuny, svátky, zajímavosti), i o městech (adresy dobrých hotelů, restaurací, kanceláří, taxi služeb). Jakmile jedu do stejné země podruhé, cítím se v ní jako doma.“

Simona Matásková, šéfredaktorka a dramaturgyně:

„Velký šetřičem času je můj pes. Díky němu každý den vypadnu na 45 minut do parku, vyvětrám hlavu a vyřídím potřebné telefony na vzduchu, místo toho, abych seděla v kanceláři. Můžu pak jet třeba šest hodin v kuse a zároveň si tak zajistím pohyb.“



Rostya Gordon-Smith, výkonná ředitelka pro lidské zdroje, Český telecom:

„Bankovní operace provádím přes internet, často nakupuji přes internet (od jídla po letenky) a deleguji druhým vše, co mohu. Snažím se také nedělat deset věcí najednou, neboť přitom člověk možná šetří čas, ale zároveň se úplně vyčerpá.“



Pavlína Fechterová, ředitelka PR agentury 2MEDIA

„Nadělili jsme si k vánocům set-top-box, který kromě digitálního vysílání umí nahrávat chytře na harddisk. Člověk si listuje ve virtuálním tv-programu a volí si co chce vidět. Dokonce jde zadat i nahrávání pravidelných pořadů na týdny a měsíce dopředu. A protože kojím čtyřměsíční dceru Julii, tak se po půlhodinových intervalech dívám na ,svou televizi‘, kam jsem si nahrála Monty Pythony, Columba a podobně.“



Olga Dvořáková, ředitelka galerie Art Factory

„Taxi si přivolávám pomocí SMS v průběhu jednaní. Když končím, taxi už čeká. To je úspora několika minut denně. Několik let jsem ušetřila tím, že jsem nezůstala v dysfunkčním manželství.“



Sára Saudková, fotografka

„1. Obě děti jsme synchronizovali na společný čas usínání a probouzení

2. Vařím jednoduchá rychlá a zdravá jídla. Vše maximálně do 15 minut.

3. Průběžně rozdávám staré hračky a oděvy, ze kterých děti odrostly – úklid je pak o hodně rychlejší.“



Alena Páralová, poslankyně ODS za Pardubický kraj

„Využívám všech technických vymožeností. Úřad Sněmovny zavedl internet do jednacího sálu, takže mohu při jednání pléna vyřídit nejnutnější maily a odpovídat na dotazy občanů. Problémy, s nimiž se na mne lidé obracejí, se snažím co nejdříve vyřešit telefonicky a tím šetřit svůj i jejich čas.“

Libuše Šmuclerová, ředitelka firmy Asklepion:

„1. Mám skoro stále na mobilním telefonu tichý režim, tudíž se mu věnuji jen tehdy, když mohu, ne když si on usmyslí.

2. Vstávám dřív než zbytek rodiny, takže získám čas nejen projet internet, ale i se sama v sobě zastavit.

3. Odvezu-li dceru na tenis, dám si do stejného času a místa schůzku, abych jen nečekala.

4. Ráda pracuji s lidmi, kteří jsou i mými přáteli, je to o velkou radost takového dne víc.”



Nikol Novotná, PR manažerka všech divizí L´Oreal:

„Nový trend v kosmetice směřuje k univerzálním přípravkům, nejlepším šetřičům času, které znám. Třeba novinka Secret de Vie od Lancôme zastane tolik funkcí, že vám stačí už jen jeden krém. A ještě jeden tip: ráno se sprchuji s hydratační maskou na obličeji, takže ušetřím dobrých deset minut.“



Petra Janů, zpěvačka:

„Mám moc prima paní na pomoc v domácnosti, která chodí jednou týdně. Pak mám manžela, který nemá s domácími pracemi žádný problém. Pomocníci, kteří mají čas vždycky, jsou pračka, sušička a myčka nádobí. Kam se ale ten ušetřený čas poděje?“



Kateřina Štěrbová, ředitelka obchodního úseku a členka představenstva ČSOB

„Když jsem v presu, šetřím čas při přípravě domácí večeře. Rybu, těstoviny či salát zvládnu ke všeobecné spokojenosti za 20 minut. Ušetřený čas věnuji rodině, především roční dcerce.“

Olga Girstlová, generální ředitelka Gity, a. s., matka čtyř dětí:

„Mám celoroční plán všech důležitých pracovních činností, akcí a zahraničních cest, který pravidelně aktualizuji. Tím minimalizuji zbytečně neprioritní aktivity a neztracím čas, který mám vymezený pro jiné své potřeby a zájmy a přitom plním své pracovní povinnosti.“



Jarka Rytychová, manažerka a maminka dvouletých dvojčat:

„Moje praktická zní: Obědy pro sebe a děti vařím do zásoby do mrazáku, většinou omáčky s kousky masa, a když je potřebuji jen dodělám přílohu.“



Petra Buzková, ministryně školství:

„V posledních dvou letech ušetřím dost času i díky praktickému krátkému sestřihu vlasů. A co se týká líčení, myslím, že v některých obzvlášť nabitých dnech lámu i rekordy – jsem totiž schopná nalíčit se za méně než 5 minut.“

Michaela Marksová-Tominová:

„Když koupu svoji dceru, využívám svého postávání v koupelně k tomu, že se odlíčím a natřu se nočním krémem.Kdybych to nechala až na chvíli, kdy jdu spát, už bych na to neměla energii.“



Pavla Burhetová, výkonná ředitelka Stillking:

"Kvůli své práci často cestuji. Dřív byl pro mě čas v letadle ztracený, dneska se díky laptopu a mobilnímu telefonu připojím odkudkoliv. Poštu a potřebné dokumenty si nechávám na vyřízení do letadla. Všechny je zpracuju a po přistání se připojím a jednorázově všechny odešlu. Letadlo je ideální místo – nikdy tam nezvoní telefon a já mám čas přemýšlet.“



Marta Šnoblová, generální manažerka TOP Hotelu a Kongresového centra:

„Šetřete čas tím, že si najdete a objednáte hotelový pokoj přes internet. Dnes je obrovský boom využití internetu – rezervačními systémy, eventuelně přes CK a jejich rezervační formuláře na internetu. Vnímáme to i na veletrzích, protože spíš než zájem o prospekty je poptávka po CD nebo DVD s informacemi o hotelu.“



Vladislava Požárová, majitelka kadeřnického salónu Fazóna:

„Skvělým šetřičem času jsou tužidla nové generace, která se aktivují teplem. Nanáší se po umytí hlavy a pak už ráno nemusíte ztrácet čas tím, že byste vlasy znova namáčela. Jen je zahřejete fénem nebo kulmou a vytvarujete. Účes drží celý den a neplihne.“