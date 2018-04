Nestárněte zbytečně. Pořádně se odvažte a budete se zase cítit mladá

Na kolik se cítíte? Na víc, než vám je, protože jste věčně věků unavená, bez šťávy? Cvičení už vám přijde jako zbytečnost a u oblečení je jediným kritériem pohodlí?

Dobře. A dotkne se vás pak, když vás v tramvaji pustí sednout osoba plus mínus vaší věkové kategorie? Nedivte se - pokud se vy sama cítíte stará, pak nemůže překvapit, že okolí vás jako starou vnímá.

Staňte se upírkem

Se stářím spojujeme celou řadu věcí: třeba moudrost, ale taky zapomnětlivost, nadhled, nemoci, zkušenosti, vrásky... Nicméně nikdo ještě přesně nespecifikoval, kdy stáří začíná. Je to s nástupem do důchodu, nebo když se vám sejde pár specifických diagnóz a holí?

Podle mého je stáří věk, kdy už nečekám a nechci žádná překvapení. Kdy kolem mě věci jen tak plynou a já je přijímám, často trpně. Není to negativní, je to prostě smíření se s blížícím se koncem.

Konci se nevyhne žádný z nás a naprostá většina lidí neví, kdy je potká. To ale není důvod zařadit se do kategorie stařenka s nástupem přechodu. Znám kolem sebe dost žen i pozdně důchodového věku, o kterých bych nikdy neřekla, že jsou staré. Řekla bych, že jsou zralé.

Cítíte ten rozdíl? Naopak některé čtyřicátnice jako by už pomalu střádaly do prasátka na rakev. Rezignovaly, přežívají, jsou přesvědčené, že jakýchkoliv novinek je pro ně škoda. Ať se to týká knížek, obsluhování počítače či mobilního telefonu, pohybu, kvalitních bot, výletů...

Jak se omladit oblečením Vybarvěte se

Černá je elegantní, dobře se kombinuje a taky zeštíhluje. To všechno je fakt. Na druhou stranu není důvod, proč byste měla vypadat jako sicilská vdova. Navíc světlá barva kolem obličeje vám opticky odmaže pár let. Vyhněte se agresivní červené, jedovaté žluté a příliš ostré zelené. Vyzkoušejte 'jedlé' barvy. Olivovou, čokoládovou, pomerančovou, smetanovou... Vrstvěte

Máte doma krásné pouzdrové šaty, která vám stále padnou (gratulujeme), ale nemají rukávy a vy už své paže nechcete ukazovat. Tak přes ně noste sáčko nebo projmutou košili. Stačí i s krátkým či hodinkovým rukávem. Stejně tak máte-li v pase víc centimetrů, neznamená to, že jste odsouzená k volným kamizolám. Vezměte si klidně upnutější tričko a přes něj lehkou rozevlátou rozepnutou halenku. Pod krásné triko s příliš hlubokým dekoltem si můžete vzít méně vykrojené v kontrastní barvě. Používejte mimikry

Šátky, brože, korále v několika řadách odvedou pozornost od nežádoucích oblastí. Díky nim taky můžete za málo peněz vypadat pokaždé trochu jinak. Navíc to má šmrnc. Přiznejte si své slabiny

Ale zároveň i najděte ta místa na svém těle, která stojí za to zvýraznit. Někdo má krásné paže, jiný pas, tak proč všechno schovávat do neforemných pytlů. Neškudlete na prádle

Dobře padnoucí spodní prádlo je obrovský spojenec ženy. Díky adekvátní podprsence není nezbytně nutné, aby na vás byly viditelně znatelné známky gravitace. A stahovací kalhotky dokážou s břichem skoro zázraky.

Je známý jev, že když se zapšklý morous ocitne v dobře se bavící společnosti, postupně mu měknou tvrdé rysy, třeba se do diskusí nezapojí, ale občas vyloudí i úsměv na tváři. Radost je totiž nakažlivá. A stejně se to má i s radostí ze života.

Stárnutí (ne stáří) nemusí být nutně podobné cestě zarostlé šípkovým trním. Některé nepříjemné nástrahy, jako jsou nemoci či úrazy, nemůžete ovlivnit tak, jak byste si přála, ale spoustu dalších věcí ano. Musíte se stát takovým malým hodným upírkem.

Vysávat z lidí kolem sebe dobrou náladu, podporu a inspiraci pro vás samotné.

Nasávejte dobrou náladu

Jestli už patnáct let chodíte na kafe jenom s kamarádkami, které jsou stejně jako vy opuštěné, zhrzené, děti daleko, asi se tam na vás moc legrace a nových vzpruh nevyvalí. Zapátrejte ve svém okolí, obnovte staré seznamy kamarádů a pokuste se najít partu lidí, z nichž vane radost.

Ne taková ta umělá, jakoby medikamenty podpořená, typu "Mám se skvěle, jak jinak". Ale ta, která různé životní překážky nepodlézá a neobchází, ale řeší je s vědomím, že každému problému se dá postavit poraženecky, anebo přesně obráceně. Že když už to náhodou dobře nedopadne, tak vy jste si tím problémem nekazila život víc, než bylo nezbytně nutné.

Takto naladění kamarádi jsou většinou taky dobře stavěni na vhodnou podporu. Věří vám, rádi s vámi vaše trable proberou, okomentují vámi navržená řešení a nabídnou pomoc. Ale nebudou vám malovat černočerné čerty na zeď a sýčkovat, cože vás teď proboha všechno čeká.

Protančete odpoledne

Inspiraci můžete čerpat na mnoha frontách. Třeba patříte mezi lidi,kteří se rádi hýbou, ale jako ideální pohyb pro vaši věkovou kategorii už vidíte jen cvičení v Sokole a chůzi s nordickými hůlkami (nic proti nim, zvlášť v tomto počasí). Přitom jste v mládí protančila několik nocí a pořad StarDance jste si ještě nedávno v programu zaškrtávala červenou fixou.

Co takhle vyrazit na zkušební hodinu latinskoamerických, břišních nebo afrických tanců? Bojíte se, že tam budete nejstarší? Třeba se pletete, ale i kdyby! Když vás to bude bavit, budete si připadat po každé hodině jako znovuzrozená.

Co se týče vaší domácí sbírky hudby, zavřela jste krám v očekávání, že nic nového už vás nebude bavit? Chyba lávky, zrovna nedávno mi jedna přítelkyně vyprávěla, že její babička byla nadšená dárkem v podobě CD Čechomoru. Dostaly ji lidovkové tóny v novém kabátě.

Zdaleka ne všechny nové kapely a zpěváci se dneska věnují tomu, čemu starší generace říká tuc-tuc muzika. Vemte si nedávného vítěze SuperStar Martina Chodúra - český Tom Jones 21. století! Čekala byste to?

Stejné je to i s knihami, netřeba zamrznout u oblíbených autorů, když objevíte nového favorita, který vás strhne tak, že si oči v půl třetí ráno držíte násilím, protože těch posledních padesát stránek prostě musíte dočíst, je to skoro až návrat do dětských let. Takový ten pocit "objevuji svět".

A v čem všem byste se ještě mohla opravdu odvázat? V oblečení přece. Nebojte, nebudeme vás nutit do modelů la Ivana Trump. Ale se soudnou kamarádkou po boku můžete svůj šatník velmi výrazně oživit.

Zakázáno není nic, povoleno vše, co vám zbytečně neškodí. Máte-li hezké nohy, proč je schovávat v sukni ke kotníkům, ale zase je škoda vystavovat s nimi i modré pavučiny žilek. Řešením jsou v tomto případě tmavé punčocháče.

Džíny se dělají v tolika různých střizích, že si ten správný prostě musí najít každá žena.

A když se v barevném oblečení, které roky ubírá, necítíte dobře, pořiďte si aspoň pestrý šátek nebo kabelku.

Zobněte si trochu bezstarostnosti

Odvázat se můžete i s vnoučaty. Ty už totiž, na rozdíl od vlastních dětí, nemusíte aktivně vychovávat. Navíc je 'na krku' nemáte pořád. Takže si s nimi můžete v klidu užít to, na co jste s vlastními dětmi neměla čas a peníze.

Vy si občas od vnoučat vyzobnete trochu jejich nadšení, elánu a bezstarostnosti, ona vám budou viset na rtech a velebit vaši shovívavost (v porovnání s rodiči).



Dost lidí středního, pozdně středního i velmi pozdně středního věku se bojí ostudy. Ostuda je chovat se sprostě, vulgárně, zle. Není ostuda občas si zabláznit, vymanit se z domnělých škatulek.

Kdysi mi jeden známý evangelický farář vyprávěl, jak chystá projekt veselého starobince. Jednou ze součástí mělo být, že si všichni přítomní vyzkouší svůj pohřeb - vyposlechnou si smuteční řeč, zúčastní se hostiny a radostného vzpomínání. Protože kdyby se to odbylo bez této generálky, nic by z toho neměli.

Dost bláznivé. Ale škoda, že se mu to zatím nepodařilo...