Nesnášíte fitness-centra? Efektivně cvičit se dá doma i v kanceláři

V současnosti spoustě ženám brání nejen nedostatek času, ale také financí. Utrácet až několik tisíc měsíčně za členství ve fitness centru se stává obrovským luxusem, ovšem nevěšte hlavu, rozhodně nemusíte rezignovat na pohyb a zlepšování vzhledu a výkonosti svého těla.

Efektivně cvičit se dá i doma bez osobního trenéra, důležitá je pravidelnost a také radost z pohybu, cvičení se nesmí stát otravnou povinností. U něčeho takového nikdo dlouho nevydrží.

I samotní fitness experti potvrzují, že si nemusíte hned platit osobního trenéra k dosažení viditelných a citelných výsledků. "Efektivně trénovat své tělo doma je jednodušší, než si myslíte," potvrzuje Ky Evans z kalifornského pilates centra The Studio.

Ten sice na svých hodinách nasazuje doslova vražedné tempo, ale zároveň přiznává, že nemusíte chodit do fitka, pokud vám toto prostředí nevyhovuje. "A dokud víte, jak správně cvičit, pak se skutečně vyhnete výmluvám, nikoliv cvičení," dodává guru s tělem řeckého boha.

Jeho slova potvrzuje i Angličanka Sarah Maxwellová, která přijela do Prahy představit svůj ucelený program vytvořený ve spolupráci se značkou Nivea. Sympatická čtyřicátnice a matka dvou dětí se může pochlubit krásnou postavou s plnými ženskými křivkami, sama ale přiznává, že není cvičební fanatička. Raději doporučuje věnovat se cílenému pohybu v průběhu celého dne, než se několikrát týdně otravovat hodinu či dvě v tělocvičně.

Program podle Maxwellové je plně přizpůsobený rychlému životnímu stylu a neustálému kolotoči mezi prací, rodinou a domácností. Místo půlhodinky na běžícím pásu radí rozdělit si tento časový úsek na menší části po deseti minutách. Svižná procházka ráno, v poledne a večer se snadněji vtěsná i do toho nejnáročnějšího pracovního rozvrhu.

Kardiovaskulární cvičení na monstrózních strojí snadno nahradíte rychlým tancem, navíc má tento druh pohybu celou řadu předností. Jednak při něm spálíte velké množství kalorií, zapojíte nejrůznější svalové skupiny, protáhnete si celé tělo a ruku na srdce, tančit je mnohem větší zábava, než tupě zírat na obrazovku běžeckého trenažéru.

Posilovat se dá i v obýváku s několika málo pomůckami, které vám neudělají průvan v peněžence. Navíc se dají snadno skladovat a přenášet, věnovat se tak svému tělu můžete nejen doma, ale i na cestách, zkrátka kdekoliv.

Jaké náčiní by vám nemělo chybět pro efektivní trénink svalů celého těla? Není jich mnoho a většina nestojí více než dvě stovky. Pár činek, posilovací stuha a dvě velikosti míčů – jeden malý, tzv. overball a druhý o průměru větším než 60 centimetrů plně postačí. Činky můžete nahradit dokonce PET lahvemi s vodou a posilovací stuhu vyřazenými stahujícími punčocháči.

Investice do overballu, malého měkkého míče o průměru cca 25 centimetrů, se rozhodně vyplatí. Využijete jej na posilování paží, hrudníku či stehen, i pro pohodlné sezení v kanceláři, polovyfouknutý poskytuje výbornou oboru spodní části páteře.

Posílit si hrudník a prsní svaly zvládne skutečně každý - sedněte si vzpřímeně, zatáhněte břišní svaly, ramena držte dole, lopatky u sebe a rukama stlačujte overball. Cvik si ztížíte, pokud paže natáhnete.

Míček je výborný také na problematickou partii vnitřních stehen. Opět se posaďte vzpřímeně, zatáhněte bříško, overall umístěte mezi kolena a stlačujte. Výborný cvik na docílení pevných nohou, který můžete provádět i v kanceláři.

Stepper nahradí obyčejné schody, bicepsy posílí i plné tašky, nejen činky. Cvičení tak skutečně není otázkou časového zaneprázdnění či nedostatku financí, věnovat se cílenému pohybu můžete prakticky kdekoliv a kdykoliv. Nejefektivnější je kumulovat cvičení během dne, uděláte-li několikrát za den 10 dřepů, zvládnete je snadněji, než když jich máte udělat najednou rovnou stovku.

Stejné je to i s během a dalšími posilovacími cviky. Malé krůčky dokáží velké změny. Cvičení a pohyb by měly být především o radosti a dobrém pocitu, děláte to pro sebe, pro své zdraví. Pravidelný pohyb pomáhá nejen udržovat linii, ale také posiluje imunitu, pozitivně působí na pleť a v neposlední řadě na psychiku.