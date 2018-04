Nesnáším pohledy na svůj zadek v džínách, říká Iva

1:00

Je tu nový týden a s ním i nové téma v reality show Proměna. Tentokrát jsme finalistům vlezli do skříní. Jaké mají oblečení? Co nosí do práce a co na procházky do přírody? A jak jim svršky zhodnotila módní poradkyně? První odvážnou "manekýnou" byla Iva Jokielová.