Nesnáším mámina přítele. Co s tím?

Spadl mi kámen ze srdce, už jsem nedoufala, že by v jejím věku ještě někoho potkala, a měla jsem radost s ní, že se její život zase obrátil k lepšímu.

Její nový přítel je velmi zručný, všechno opraví (na rozdíl od mého otce), je velmi pracovitý a pořád něco v bytě zvelebuje. Máma je s ním šťastná. Všude ho vodí s sebou, nikdy nepřijde na návštěvu bez něj a prostě se všemožně snaží ho vtáhnout do naší rodiny.

Ze začátku jsem to chápala, ona také přeci, když jsem přivedla svého manžela do rodiny, se s ním musela smířit a přijmout ho. Jenže Tonda, jak jsem po čase zjistila, je hloupý a nevychovaný buran.

Nechápu, jak s ním může moje máma žít? Ona, vysokoškolačka, poslouchá jeho přiblblé oplzlé vtipy a ještě se jim směje. On, vyučený ani nevím co, ji komanduje jak malou holku. Jeho naprosto nevhodné názory iritují celou naši rodinu. Podle něj jsou buzeranti nemocní a mělo by se jim to zakázat, ženská má být u plotny a nemíchat se mezi chlapy, radar je blbost a kvůli němu na nás shodí atomovku, židi jsou hajzlové, co nás chtějí všechny okrást atd…

Navíc vypráví vtipy pro dospělé před mou pubertální dcerou, což naprosto všechny, kromě něho, přivádí do rozpaků. Už jsem to nevydržela a mamce řekla, že jestli ještě jednou před mou rodinou řekne sprostý vtip, tak už ho u nás doma nechci vidět.

Vím, že ji to velmi ranilo, ale dala mi za pravdu a asi s ním promluvila. Od té doby mám klid. Pokud Tonda začne s nějakým vtipem, mamka mu hned skočí do řeči a odvede tak pozornost jinam, asi se bojí, že by to zase byla nějaká sprosťárna.

Já vím, že je to její život a její volba, ale my ho nesnášíme a snažíme se vyhnout jeho společnosti. Bohužel tím trpí i moje mamka, protože ona bez něj nikam nejde. Pokud ji navštívím, vždycky se snažím, aby Tonda nebyl doma. Ona to ví, i když jsme si to nikdy neřekly, ale když se domlouváme, vždycky dodá: "A přijď odpoledne, to Tonda nebude doma."

Jsem z toho už unavená. Proč se mám v rodině stýkat s člověkem, který mi je protivný? Je na každé rodinné oslavě, mám ho doma o Vánocích… Poraďte mi prosím.

