Nesnáším mamánky, říká Zlata Adamovská

Zlata Adamovská odpoví čtenářům iDNES.cz on-line ve čtvrtek 10. 1. od 12 hodin ZDE

Váš syn je v pubertě. Co by vám nejvíc vadilo, kdyby vám teď "uteklo"?

Snažím se, aby byl zdravě sebevědomý a aby se z něj v dospělosti nestal mamánek.

Ono se ale tvrdí, že by generace dětí narozených do kapitalismu potřebovala spíš lehce zkrouhnout, že je sebevědomá až moc…

Nemluvím o póze a dělání ramen navenek, ale o podstatě. Děti by asi měly vědět, že člověk nemusí za každou cenu neustále něco světu dokazovat jen proto, že ho doma málo chválili. Anebo se neprojevovat a nesnažit se o něco jen proto, že se bojí, aby nepřišel výprask. Proto i ve výchově je důležité tyhle věci udržovat v rovnováze. Umět povzbudit, ale i při kritice brát v potaz věk a individualitu dítěte. Prostě připravit své syny jejich budoucím partnerkám tak, aby jim nebyli směšní nebo nesnesitelní.

Vás doma chválili?

Za všechno. Řekla jsem básničku a táta byl na měkko. Obdivoval mě, troufám si říct, že by mě samou láskou snědl. Maminka pak byla tou druhou stranou mince. Vyžadovala řád a učila mě zodpovědnosti a trpělivosti. Láskou jsem byla z domova nadopovaná dostatečně, ale chyběl mi všeobecný přehled, vzdělání.

Co je podle vás lepší varianta, víc vzdělání, nebo víc lásky?

Lásky není nikdy dost! Vzdělání se dá dohnat, ale pochvaly a povzbuzení, které dítě od rodičů nezažilo, se už zpětně moc napravovat nedají. Už Karel Čapek řekl, že "člověk ztrácí důvěru v sebe, když má pocit, že není milován."

A jaké poučení jste si z toho pro výchovu vašich vlastních dětí vzala vy?

Nikdy jsem svým dětem nevnucovala, aby se nějak víc zajímaly o naši práci. Snažíme se pro ně být fungujícími a milujícími rodiči. K tomu, že mají známé rodiče, se přesto postavili odlišně. Bára měla období, kdy s námi nechtěla být vůbec spojovaná. Tajila, že je naše dcera. Když třeba jela na letní tábor, nesměli jsme ji ani odvézt k autobusu. Řešilo se to tak, že dostala pusu před naší brankou, zamávali jsme jí a k autobusu ji vezli sousedé. Petr mi naopak z tábora psal, ať pošlu pětadvacet fotek s podpisem.

Zpět k mamánkům. Co proti nim máte?

Mamánky nesnáším. Přitom silný vztah k matce není to nejhorší. Nejhorší je, že se o sebe většinou neumějí postarat. Nejen si vyprat, uvařit, ale i sehnat si podnájem, odstěhovat se, nefňukat, když se jim nevede. Partnerku si pak mamánci většinou vybírají jako nástupkyni matky.

Buďme spravedlivé, mamánkovství není jen české specifikum. Momentálně frčí v celé Evropě a nejvíc v Itálii…

Jak vidíte, všude na světě některé matky své syny milují natolik, že v dobré víře usnadnit jim život co nejvíc jim vlastně škodí. Na druhou stranu je těžké syna nezatlačit do kouta, pokud je matka sama dominantní a emancipovaná. I u nás doma jsem často vedoucí zájezdu já!

Tak tuhle polohu zná víc matek. Život a zkušenost, že co nemají pod kontrolou samy, nikdo za ně neudělá, je dovedl k nadprůměrnému nasazení. Jak to řešíte vy?

Usměrňuji sama sebe. Nesnažím se být paní dokonalá a o pomoc si nahlas řeknu. Ne však direktivně. Říkám třeba: "Pojď, Péťo, pomoz mi vynést ty vody, jsou tak těžký, že to nezvládnu. Ještě že tě mám po ruce, co bych si bez tebe počala…" Chválit, chválit, motivovat! Malé kluky stejně jako velké.

Mladší ročníky žen ale říkají, že jim tyhle "kašpařiny" připadají ponižující.

Mladší holky o tom vědí houby, stejně jako jsem věděla já v jejich věku. Až s věkem a zkušenostmi zjistíte, že vlastně změny v životě muže často záleží na ženách! Je to nespravedlivé, ale ženská nesmí polevit! Nejdřív musí vychovat syna, aby z něj něco bylo, a pak ho dostane jeho partnerka a znovu ho utváří.

Takže když nadáváme na nezodpovědnost, buranství, neochotu přijímat závazky…

Nadáváme potažmo matkám, které výchovu nedotáhly.

To je fakt nespravedlivé.

Je.

Vedle silné emancipované, leč chválící matky má Petr i o osm let starší sestru. Jak se vzájemně snášejí?

Teď naprosto skvěle, když je Bára pryč. Ne, vážně. Starší sestra je vyšší instance. "Bára řekla," argumentuje. Když něco schválí sestra Bára, tak je to svaté. Jsem ráda, že mají takový vztah. No, doufám, že s ženskými potíže mít nebude.

Trochu jsme opomněly mužský vzor. Tatínka.

Ten je samozřejmě nezastupitelný. Radek se roky věnuje v televizi pořadu, který ukazuje na nešvary, levárny, zjevné křivdy a podpásovky. Syn vidí, že se táta snaží o spravedlnost. Že ho už roky bytostně štve, že lumpové vítězí nad slušnými lidmi. S Radkem máme společné rčení: "Je lepší zapálit malou svíčku než proklínat temnotu."

Muži jsou dnes pod mnohem silnějším tlakem než ženy, aby tzv. udělali kariéru. Občas i za každou cenu…

...ale často je do toho tlačí zase ty ženy.

Naši synové tak mají před očima muže typu Stanislava Grosse, který plul, až tak nějak záhadně doplul k právnickému titulu i milionům. A je za toho, co se uměl dobře postarat o rodinu. Dospělý člověk si to už v hlavě přebere, ale jak některé věci vysvětlovat dětem? A hlavně jak je motivovat k poctivosti?

Ale takhle to bylo přece odjakživa! I za komoušů se měl líp, kdo si výrazně zadal. Děti nejsou hloupé, záleží na atmosféře v rodině a na tom, jak se s nimi o věcech mluví. Ony moc dobře doma odpozorují, co je rodičům k smíchu, co odsuzují, nad čím kroutí hlavou. Vnímám jako svoji výchovnou výhodu, že jsem do Prahy přišla z malého městečka. Z rodiny, kde se žilo, jak se říká, od výplaty k výplatě. Bez auta, bez chalupy. Táta byl cukrář, maminka prodavačka v obuvi. Když jsem prohlásila, že chci být herečkou a studovat na konzervatoři v Praze, sousedé to brali jako legrační holčičí rozmar. "Ano Zlatunko, jistě. A teď si vymysli něco normálního." Snad jsem pro Báru i Petra konkrétní vzor, že karty nejsou nikdy předem rozdané tak, abychom s nimi nemohli sami aktivně míchat.

V devadesátých letech jste s vaším manželem rozčeřili hladiny výměnou rolí. Na mateřskou za vás nastoupil on. Doporučujete to po svých zkušenostech jiným párům?

Jistě. Ale Radek by už do toho rozhodně znovu nešel! A to doma zůstal jen půl roku. Všechno vyplynulo z úžasné nabídky na divadelní roli Markétky Lazarové, kterou jsem dostala z Divadla ABC, když bylo Báře pět měsíců. Vycházel tak trochu z představy, jak dceru nakrmí, pohraje si s ní a pak bude pracovat na scénáři.

Promiňte, že se směji. Kolik toho napsal?

Pochopitelně nic! Dokud do hlídání nezapojil babičku a tetičku. Od půl roku do roka dítě udělá největší pokrok, začne sedět, lézt, chodit, všechno strká do pusy a po všem se sápe, takže rodič musí být nejvíc ve střehu. Zažil si perné období, ale zkušenost to byla dobrá pro všechny. Radek si uvědomil, zač je toho loket být s dítětem doma. Když jsem pak podruhé, s Péťou, nastoupila na mateřskou dovolenou já, v životě u nás doma nepadlo: "Co tu celý den děláš? Z čeho můžeš být unavená?" Ani se nedivil, proč chci jít zase brzy pracovat, proč ani o prázdninách neodříkám natáčení, když přijde zajímavá nabídka.

Vedli vás doma, když byl váš tatínek z oboru, k vaření? Vždycky platilo, že žena, která to umí v kuchyni, se hůře opouští.

Snažili se, ale celkem marně. Jednou mě třeba maminka donutila uvařit vývar na polévku. Ta je prý grunt. Pak mi řekla, abych ho přecedila. Vzala jsem tedy cedník a vývar přecedila. Do dřezu… Dnes vařím docela ráda, ale jen když chci a mám čas. U nás doma vaří častěji manžel. A rád. Kdybych měla volit mezi stáním u plotny a natíráním okapu, vyhrál by okap.

Jste sehraná, tolerantní dvojice. Nikdy jste se netajila s tím, že jste s manželem Radkem Johnem začala chodit jako vdaná žena.

Ano, rozbili jsme manželství. Hned dvě.

Dočetla jsem se, že vás s ním dokonce seznámila jeho tehdejší žena. Pracovala jako produkční, a když jste spolu jely autem po natáčení, náhodně jste ho potkaly a naložily do auta.

Dnes si uvědomuji, jak jsme byli všichni mladí a nezralí. Vždyť mně bylo pouhých třiadvacet. A byla jsem vdaná tři roky. Je to trochu jiná káva, než když se tohle stane páru po patnácti letech soužití. Ve třiadvaceti tyhle věci rychle přebolí. Navíc jsme nikdo z nás neměl děti. S Radkem jsme spolu dodnes. Jsem velmi zdrženlivá hodnotit cizí rozchody. U vztahů mě dnes už vlastně nepřekvapuje nic. Možný je jakýkoliv zvrat.

Jak byste reagovala, kdyby dcera – dnes jen o malinko mladší než vy v době, kdy jste se rozváděla – přišla s tím, že chodí s ženáčem?

Rozhodně bych se jí zeptala, jestli má ten člověk děti.

Kdyby měl?

Doporučila bych jí, aby se porozhlédla jinde.

A kdyby neměl?

Aby ho do ničeho nenutila a nerozhodovala za něj. Nečekala, že se kvůli ní rozvede. Vím, že se to nebude ženám líbit, ale muž z domova neodchází, když je tam všechno v pořádku. Na to jsou chlapi většinou moc pohodlní, měnit něco zajetého.

Nedávno byl u nás v ONA Dnes rozhovor s dcerou Mirka Topolánka, který po dvaceti letech odešel od manželky. Zajímavé bylo, že čtenáři v internetové diskusi seřvali tu dceru. Připadala jim málo velkorysá.

Slečna je zřejmě nezkušená. Ale jako opuštěnou dceru ji chápu. Měla k tomu důvod. Já bych mu vše naopak přála. Trest je to poměrně dostatečný. Mít mimino v pětapadesáti a krotit puberťáka v sedmdesáti. To musí být pěkná fuška! Ale každý svého štěstí strůjce. Všechno je volba.

Umíte si představit, že by se něco podobného stalo vám?

Umím. Umím si představit už úplně všechno.