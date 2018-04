Nesedí vám boty? Nechte si ořezat nohy!

Jakkoli se to může zdát neuvěřitelné, za odstartováním tohoto trendu stojí pouze a jen módní boty. Zvláště pak modely z dílny Manolo Blahnik a Jimmy Choo, které sice mezi ženami slaví obrovský úspěch, ale jejich nedostatkem je skutečnost, že jsou pro většinu žen nenositelné. Mají totiž příliš vysoké podpatky a jsou konstruované na nadprůměrně úzké chodidlo.

A tak především ve Spojených státech slaví poslední roky mimořádný úspěch odvětví plastické chirurgie, které se zabývá tvarováním, zkracováním a zužováním chodidel. Cílem je lepší vzhled chodidla a lépe padnoucí módní boty. Nic ale není zadarmo.

Permanentní bolest

Před svatbou své dcery navštívila Sherre Reese, kterou vyzpovídal The New York Times, plastického chirurga s tím, že chce upravit tvar chodidel. "Můj ortoped mi totiž několik let předtím zakázal nosit vysoké podpatky a já jsem si zkrátka nedokázala představit, že půjdu ve svatebním průvodu v žabkách," říká šedesátiletá učitelka.

Cílem operace měla být úprava chodidla a narovnání vbočeného palce, výsledky operace však byly katastrofální: "Bolest se rozšířila do celých nohou a už nikdy jsem se jí nezbavila. Nejenže jsem nemohla nosit podpatky, ale najednou jsem nemohla chodit v podstatě v ničem. Je to stejný pocit, jako by mi nohy od kotníků dolů odumřely."

"Trend upravování chodidel je strašlivý," říká doktor Rock Positano, ředitel Hospital for Special Surgery v Manhattanu. "Čekárny ortopedů a podiatrů se plní ženami zmrzačenými nepovedenými chirurgickými zákroky chodidel. Výsledkem zákroků, které měly původně pomoci zlepšit vzhled chodidel a dostat je do módních bot, jsou infekce, otoky, permanentní bolest, ale i ztráta stability při chůzi."

"Plníme jen ženské sny"

"Je neomluvitelné, pokud lékař upraví chodidlo jen proto, aby se jeho klientka vešla do boty od Jimmy Choo," říká Sharon Dreebenová, plastická chiruržka.

Na druhou stranu má tento typ zákroku i mnoho zastánců mezi odborníky. "Boty jsou stále nepostradatelnějším módním doplňkem a některé ženy jsou do nich ochotné investovat skutečně velké finanční částky," říká doktorka Suzanne M. Levinová, podiatrička a zastánkyně tohoto typu zákroků.

"Spousta žen zjistí, že vysoké podpatky jim dodávají na přitažlivosti a zvyšují jim sebevědomí. Je jen logické, že se nechtějí smířit s tím, že by měly doživotně nosit jen tenisky. Já pouze plním jejich sny a přání. Na tom není nic špatného."

Deformace z bot

Deformace chodidel z estetických důvodů jsou známé už několik staletí. Například chodidla čínských holčiček byla dlouho bolestivě podvazována, aby se docílilo co nejmenší velikosti. Drobná chodidla byla totiž považována za znak krásy a ušlechtilosti.

Ve Spojených státech i západní Evropě jsou vysoké podpatky už po desetiletí módním trendem. Jsou považovány za přitažlivé a sexy; a to i přesto, že nemusí způsobit jen vážné deformace chodidla, ale ublížit mohou i kolenům, pánvi, zádům a ramenům.

Není to přitom jen výška podpatků, která může vést k poškození. V roce 1991 byla ve fakultní nemocnici v New Yorku provedena studie, která zjistila, že devadesát procent žen často nosí boty o jedno či dvě čísla menší nebo boty příliš úzké. O dva roky později stejný tým provedl další výzkum, při kterém se zjistilo, že osmdesát procent žen žádajících o plastickou operaci chodidel uvádělo, že jejich boty jsou příliš úzké.

Úzké boty přitom mohou být příčinou vybočení palce, nevratně mění tvar kostí, způsobují mozoly a otoky kloubů. Mozoly na nohou má čtyřiadevadesát procent žen. Permanentně pokrčené prsty v módních úzkých botách mohou být příčinou či zhoršovat takzvané kladívkové prsty, kdy je prst permanentně vtočený dovnitř. Nevzhledná a bolestivá kuří oka či mozoly se zase při dlouhodobém nošení úzkých bot tvoří na vrchní části prstů.

Ať žije obchod!

Nicméně i přes obrovská rizika počet lékařů, kteří tuto složitou a drahou operaci provádí, po celém světě stále roste. Například Suzanne M. Levinová si účtuje za zkrácení prstu 2 500 dolarů a 500 dolarů za jednu kolagenovou injekci.

"Většina mých pacientek je mladých a krásných, potřebují vypadat dobře," říká Levinová. "Přicházejí s tím, že jim jejich ortoped zakázal nosit vysoké podpatky, ale že ho nechtějí poslechnout. A já se pokouším jejich problém vyřešit."

"Kritici argumentují tím, že je nesmysl dělat plastiku chodidel, protože ji člověk k ničemu nepotřebuje. To je však stejný případ, jako kdyby tvrdili, že je nesmysl dělat plastiku nosu, protože ten současný funguje docela dobře. Lidé zkrátka chtějí vypadat co nejlépe a plastická chirurgie jim k tomu jen pomáhá," říká podiatrička.

Doktor Positano však zásadně nesouhlasí: "Mezi plastikou nosu a plastikou chodidel je obrovský rozdíl. Po obličeji obvykle nechodíme. Noha je komplexem 26 kostí, 33 kloubů, 107 vazů a 19 svalů, který musí při chůzi unést obrovskou zátěž. I malé změny mohou způsobit nevratné změny v integritě, struktuře nohy a způsobit trvalou bolest nebo definitivní zmrzačení."