Nerozhodná: Je jistota lepší než risk?

Neustále se se mnou rozcházel, ale v podstatě neměl ani důvod, prostě když měl momentálně nějaký problém tak to řešil takto. Za čtrnáct dní se vždy ozval, a já se vrátila, protože jsem ho milovala.

Byli jsem naivní oba dva a taky zamilovaní. Pak přišel další šok, když jsem to nejmíň čekala, opět se se mnou rozešel, neboť se zamilobval do jiné. Tento románek trval ani ne měsíc a pak se ozval a já jsem ho vzala zpět.

Abych to zkrátila, v době kdy byl se mnou rozejítý jsem potkala kluka, který měl o mě zájem. Snažil se moc. Byl úplný opak, choval se ke mě pěkně, bylo to něco nového!

Jenže já jsem jednala z rozumu, teď vím že i s lítosti. Ten bývalý mi slíbil, že udělá všechno co budu chtít. Udělali jsem si bydlení, jsme spolu, ale má to háček.



Začíná to být stereoptyp, a taky strašně přemýšlím nad tím klukem, kterého potkávám a má o mě pořád zájem. Musím se rozhodnout, jestli vsadím na risk a budu s klukem, kterého znám dokonale a jednou si mě veme nebo kluka, o kterém v podstatě nevím nic, ale je to něco nového a třeba lepšího????



Potřebovala bych nějakou sílu to dokázat, strašně mě to trápí a nevím jak dál.