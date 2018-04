Neřešte opice!

Pokud se jedná o chřipky, angíny a podobně (právě marodím), podle mě je osvědčený a jediný recept ležet a být "na čajích". Můj tajný recept (u mě vždycky zabral) na to, když mi není dvakrát hej, nudím se a podobně, zní: všechno to prostě a jednoduše vytancuju, vyskáču, vyzpívám. Zpívat neumím, to mi ale nevadí (nevím jak rodině, která to musí poslouchat). A pokud se jedná o hubnutí - já chodím dvakrát týdně na aerobic a to mi bohatě stačí! Druhý den se sotva hnu. Že by to nějak působilo?

Kateřina Neuwirtová, Lázně Bohdaneč