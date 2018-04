Nepozorujte se dlouho v zrcadle, přivodíte si psychické potíže

S pozorováním sebe sama v zrcadle by se to nemělo přehánět. Může to totiž vést k psychickým potížím a vyvolat pocit úzkosti z vlastního vzhledu, a to dokonce i u zcela zdravých lidí, jak v posledním výzkumu zjistili lékaři.