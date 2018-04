Pět osvědčených rad, jak z ložnice vyhnat zabijáky sexu

Povolnost, nebo nevolnost?

Alkohol jako milostná předehra funguje, ale jen v případě, že je užíván opatrně a v míře menší než malé. Pokud si ovšem před sexem jeden z vás nebo oba potřebujete dodat kuráž litrovkou čisté vodky nebo pár lahvemi modrého portugalu, tak zařaďte zpátečku.

Říká se sice, že lehce ovíněné ženy (a možná i muži) jsou povolnější, avšak hranice mezi povolností a nevolností je tenká jak rybářský vlasec. Nehledě na to, že mužům sice nějaké to promile přidává na sebevědomí, ale zase může ubrat v jiných oblastech. Pokud se tedy chcete vyhnout fiasku nebo zklamání, radši zapomeňte na hlášky "a ještě do třetí nohy!" nebo "tu druhou flašku dopijem, ať to nezvětrá" a skončete hned u první skleničky.

Láska prochází žaludkem

To je sice pravda a vaše babička by na tuhle větu přísahala, ale kachna se zelím a se šesti rozhodně není bůhvíjakým afrodisiakem. Nechcete-li aby váš dobře našlápnutý večer skončil ospalým pochrupováním u televize nebo letmou pusou na dobrou noc, předložte svému partnerovi něco pikantnějšího, lehčího a rafinovanějšího. Ideálně za použití chřestu, mořských plodů, celeru apod.

S žaludkem plným české klasiky bude sice váš drahý spokojenější a v pohodě, ale jelikož se veškerá krev přesune do oblasti žaludku a ostatní tělesné funkce přepnou do útlumového režimu, nelze předpokládat, že se vaše ložnice stane v příštích hodinách něčím víc než místem pokojného odpočinku...



Mamííí, já chci napít!

Pokud jde o tlumiče vášní, tak mezi ty nejspolehlivější rozhodně patří plody předchozích vášnivých chvil. Máte-li doma jednoho, dva nebo více potomků, možná si už jen stěží vybavíte, co to znamená slovo soukromí. Pokud přesto nehodláte rezignovat na partnerský sex a nespokojíte se s rychlovkou v koupelně, zatímco dítko kouká na Animáčka nebo se soustředí na počítačovou hru, pak mobilizujte babičky nebo jiné příbuzné a dítka jim nemilosrdně alespoň jednou za týden vnuťte.

Je osvěžující jednou za čas neřešit, jestli jsou dveře ložnice dostatečně zvukotěsné, je fajn moci se volně pohybovat po bytě "jen tak" a vychutnat si snídani v posteli, aniž by vám přitom někdo vylil džus do peřin nebo nadrobil za krk.

I milující máma s tátou potřebují občas trochu soukromí...

Sex podle kopíráku

Jste spolu léta, můžete za svého muže dokončovat věty, víte, co mu chutná a co nesnáší a milujete se každou druhou středu těsně před usnutím? Pak jste možná dobří přátelé, ale žhavé vášně je ve vašem vztahu asi tolik co v chladicím boxu. Jenže proč se pořád dokola dívat na jeden film a jíst jedno jídlo? I kdyby to byl kasovní trhák a ta krmě božská mana, člověku se to prostě přejí.

Zkuste do svého erotického života vrátit překvapení a fantazii. Může to být sexy negližé, žhavé DVD nebo změna "obehrané" polohy. Hlavní je, že máte chuť pohřbít rutinu a ne svůj pohlavní život.

Neduhy těla i duše

Bylo by fajn, kdyby se dal sex užívat jako lék a kdyby nás mohl zbavit nejen tenze, ale také bolesti tělesné či duševní. Bohužel je tomu spíš naopak. Když něco v těle nefunguje jak má, pak se to obvykle projeví i v ostatních sférách. A tak některé léky sice léčí nebo pomáhají, ale zato snižují libido či pohotovost k sexu (například antidepresiva, léky na vysoký tlak nebo hormonální antikoncepce). Stejně je zabijákem vášeň i přepracovanost, únava, stres nebo konfliktní rodinné prostředí.

Pokud se s tím nechcete smířit, nevytloukejte klín klínem a pilulku pilulkou. Raději se pokuste řešit problémy tam, kde pramení, a ne tam, kde se ve výsledku projevují. Konzultujte svoje potíže s lékařem nebo odborníkem na duši, pravděpodobně spolu najdete řešení, jež povede nejen ke klidnějšímu životu, ale také vrátí potěšení do vaší ložnice.