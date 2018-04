Nepotlačujte vůně, říká specialista

"Je to všechno věc genů - žena si podvědomě vybírá muže, jejichž geny imunitního systému jsou analogické s geny jejího otce a podobné těm, které má ona sama. To by mělo zajistit dětem dobrou funkci imunitního systému," říká chicagská odbornice.

Doktor George Foster z Birminghamu, který se zabývá podobným výzkumem jako Martha Mc Clintocková, to komentuje: "Je zřejmé, že když si vybíráme partnery, podvědomě si je představujeme v roli matky našich budoucích dětí, nebo otce - obránce a živitele."



Že by měl rakouský neurolog a psychiatr Sigmund Freud přece jen pravdu?

Nové objevy však mají ještě jeden rozměr. Jak vysvětluje již zmíněný doktor Foster: "Za milióny let se v nás vyvinuly specifické vůně a zápachy, které mají svůj smysl - proč tedy spotřebováváme tolik sil na to, abychom je skryli?"