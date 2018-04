Nepomohli lékaři, homeopatika, bylinky, ale až dieta, tvrdí čtenářka

Omluva čtenářům Po zveřejnění článku jsme na základě příspěvků v diskuzi zjistili, že autorka je spolupracovnicí léčitele, o kterém v článku píše. Její pohled tedy nelze považovat za nestranný. Za publikaci textu v seriálu Můj boj s nemocí se omlouváme. Redakce

Jako dítě i teenager jsem nikdy neměla problém s imunitou a dalo by se říct, že doktora jsem viděla opravdu jen zřídka. Trvalo to do mých 16 let.

S antikoncepcí se pojí první potíže. Měla jsem po ní velmi silné křeče v podbřišku, které vystřelovaly do celého břicha. Nemohla jsem už pak sedět, ležet ani stát, ale gynekolog mě poslal domů s tím, že „tělo si jen zvyká.“

Antikoncepci jsem po třech měsících bolestí vysadila, ale v nemocnici jsem zanedlouho skončila znovu. Bývalo mi špatně od žaludku a zvracela jsem už i několikrát za den. Dostala jsem radu: pít bylinkový čaj a navštívit psychologa. Studovala jsem tehdy střední školu a lékaři předpokládali, že trpím bulimií.

Se zánětem žaludku jsem v nemocnici ten rok proležela Vánoce, užívala osm prášků denně a seznamovala se s první žlučníkovou dietou. Problémy ale přetrvávaly i po návratu z nemocnice. Otékal mi obličej i celé tělo, objevovaly se vyrážky, padaly mi vlasy, byla jsem neskutečně unavená, apatická, trpěla nevolnostmi, chvílemi - hlavně po jídle - se mi špatně dýchalo. Každou chvíli mi rodiče volali sanitku. Nakonec mi lékaři prokázali celiakii a alergii na veškeré mléčné produkty.

Každé ráno jsem se tak od svých dvaceti let probouzela s nějakou další zdravotní komplikací, cítila se jako 80letá stařenka a čím dál víc jsem připomínala už jen ramínko na šaty.

Držela jsem diety na všechno

Když jsem si myslela, že už mi lékaři naordinovali snad všechny diety, co existují, objevily se gynekologické problémy, stále se dokola vracející mykózy. Musela jsem tedy z jídelníčku vysadit i všechny sacharidy od ovoce až po pečivo, což mě přivedlo až na kapačky. Kvůli stupňující se dušnosti jsem nedokázala pozřít už ani mrkev. Byla jsem tak slabá, že jsem při váze 48 kg (a to měřím 170 cm) nebyla schopná nikomu vysvětlit, že mě jídlo doslova dusí, takže jsem ještě ke všemu dostala nálepku anorektičky.

Moje diagnózy zněly: duodenogastický reflux, celiakie, laktozová intolerance, polycistická ovária, osteopenie, candida albicans, cholecystolithiasis et cholecystitis, kamínek ve žlučníku, intolerance na cukr a sladké s doporučením vysadit všechny sacharidy.

Můj jídelníček od léčitele: Pomerančový džus

granátové jablko

brokolice

tučné ryby 3 x týdně

mandle každé ráno se lžičkou medu

vlašské ořechy

olivový olej alespoň 5 lžic denně vařit s hlavními jídly, plus jednu lžíci ráno s vajíčkem bez žloutku (žloutky jen o víkendu) a kousek chleba, na který si nakapu vitamín D

skořice a kurkuma do hlavních jídel

vodní meloun, když je sezona

špenát každý den k obědu či večeři s růžičkovou kapustou

zelené fazolky

zelenina mražená

grep

kukuřice

česnek a zázvor každý den k hlavním jídlům

slunečnicová, dýňová a lněná semínka

avokádo 2x týdně

borůvky podle sezony

červená, zelená a žlutá paprika

sardinky 2x týdně

1x týdně maso 125 g (kuře, kuřecí játra, kačenu)

rozinky

banány 2 x denně

hořká čokoláda 85 % čtvereček denně

rýže

červená čočka

kmín

alkalická voda (piji z Alberta - basic)

Omega 3 každý den jednu kapsli

denně deci červeného vína

Už jsem skutečně nevěděla kudy kam, a tak jsem ze zoufalství a ze strachu o svůj život zkusila alternativní medicínu, která se mi v té době naskytla, což bylo něco, čemu jsem sotva rozuměla. Více než rok jsem pak užívala nejrůznější byliny a homeopatika, ale bylo mi čím dál hůř.

Svěřila jsem se léčiteli

Úplnou náhodou jsem pak potkala léčitele, který je původem z Indie. Když viděl v jakém jsem stavu, nabídl mi nezištnou pomoc. Tvrdil, že mé problémy vyčte z mého horoskopu a mé dlaně! Musím říct, že jsem nikdy astrologiím ani meditacím vůbec nevěřila. A vůči podobným léčebným praktikám jsem bývala velký skeptik.

Jenže moje situace byla víc než tristní, navíc působil důvěryhodně a pozitivně a já se rozhodla mu důvěřovat. Řekl mi, že trpím extrémně nízkou cirkulací krve, nevstřebává se mi vápník, selhávají mi ledviny, tělo je vyčerpané. Na základě svých zjištění mi „přímo na míru“ napsal seznam toho, co mám jíst a v jakém množství, doporučil hodinu chůze denně se správným dýcháním, a také mě naučil meditovat, což se snažím alespoň třikrát denně.

Sedm let jsem se potýkala se zdravotními problémy a najednou jsem přibrala a za pouhé dva měsíce jsem byla zdravá. Věci mezi nebem a zemí sice nechápu dodnes, ale cítím se jako podruhé narozená.