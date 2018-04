Nepodléhejte vánočnímu šílenství

Kdo se honí, aby si pak svátky užil, dost možná zpláče nad výdělkem. Místo klidu a pohody prožije spíše svátky ukřičené, uplakané a vystresované.

Psychologové se shodují, že tak bohužel Vánoce vypadají čím dál častěji. Vše začíná nejčastěji u žen, které trpí utkvělou představou, že Ježíšek nepřijde, pokud se byt nebude blýskat a na stole nebude patnáct druhů domácího cukroví.

"Takové ženy bývají úzkostné a pedantické a svou nervózní náladu přenášejí i na další členy rodiny. Hádky jsou pak na denním pořádku. Ale je třeba si uvědomit, že je daleko důležitější být spolu v rodinném kruhu a pěkně si užít dny volna," radí psycholog Vladimír Veselý.

Ženy samy to však často nedokážou, a tak je třeba, aby pomohl někdo z rodiny. Řešením může být třeba odjezd na dovolenou či delší výlet.

Odškrtávání úkolů

Jinak je dobré si vše rozplánovat už předem a úkoly postupně plnit. Jednotlivé dárky si rozmyslet, vypsat na papírek, zjistit, kde je mají, a cíleně za nimi vyrazit. V dnešní době už také není problém si je objednat po internetu.

Jen málokdo se totiž nevystresuje v přeplněných obchodech, kde navíc na každém rohu útočí nějaká akce a hypervýhodná vánoční nabídka. Do ulic pak můžete vyrazit s dětmi jen tak na procházku, dát si třeba svařené víno a usmívat se na lidi spěchající okolo.

A úklid? "Ve většině domácností není žádná zažraná špína, která by ohrožovala zdraví. Stačí tak vyluxovat, utřít prach a věci na povrchu srovnat. Je uklizeno a okna se mohou umýt až na jaře, kdy nebude mrznout. Teď to stejně není nic příjemného," říká se smíchem Veselý.

Pokud někdo přesto nezvládne Vánoce bez depresí, neměl by se za to stydět. Špatně na tom bývají především starší a osamělí lidé. Mnozí vzpomínají na rozchody, smrt blízkých, o svátcích vyplouvají na světlo i skryté strasti. Takoví lidé by měli zavolat někomu blízkému nebo se obrátit přímo na odborníky.