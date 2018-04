Nepodceňujte pálení žáhy, může vyústit v rakovinu jícnu

Pálení žáhy neboli pyróza vzniká jako důsledek refluxní choroby jícnu, kdy se kyselý obsah žaludku dostává do jícnu a bolestivě ho dráždí. Pocit pálení se pohybuje od oblasti žaludku vzhůru až do krku. Často se objevuje i nepříjemný kyselý pocit v ústech jako při zvracení.

Důvodem tohoto častého jevu je porucha uzávěrového mechanismu v dolní části jícnu. Dlouhodobé dráždění sliznice jícnu může vést k vážnému poškození, které může vyústit i ve zhoubný nádor. Pálení žáhy proto nelze podceňovat a refluxní choroba vyžaduje účinnou léčbu.

Pyróza se často týká těhotných žen díky vlivu hormonálních změn, po porodu se stav většinou sám upraví.

Při pálení žáhy není vhodné dvě až tři hodiny po jídle si lehat a hodinu po jídle byste neměli cvičit. Pyrózu zhoršuje i kouření, pití kávy a alkoholu a to zvláště před jídlem.

Mezi potraviny, které vyvolávají pálení žáhy patří rajčata, citrusy, cibule, česnek, čokoláda a perlivé nápoje. Pyrózu zhoršují i některé léky jako třeba Acylpyrin, Aspirin či Ibuprofen.

Při častém pálení žáhy je důležitý dostatečný přísun tekutin, který pomáhá odplavovat žaludeční kyseliny zpět z jícnu do žaludku.

Od pálení žáhy uleví zázvorový čaj nebo šťáva ze zelí.