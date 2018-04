Nebezpečná móda. Nepodařené tetování je nejen směšné, může i zabíjet

Zdobení těla je záležitost stará tisíce let. A vedle různých šperků jsou to nejčastěji kresby na kůži, které pomáhají vyjádřit naši osobitost. V minulosti tetování sloužilo jako ochrana před démony či zlými duchy a nemocemi, ale také k označení trestanců, zajatců či členů sekt.

Existuje několik druhů tetování, z nichž je nejběžnější vpichování barvy hluboko do kůže. „Při tetování se porušuje kůže pomocí jehly, která se předtím namáčí do barvy. Skrze malá poranění se do hlubších vrstev pokožky dostávají barevné pigmenty a zůstávají zde do konce života,“ popisuje dermatoložka Věra Terzijská z Perfect Clinic Dermatology.

Základem je pečlivý výběr

Když už se rozhodneme své tělo zkrášlit, měli bychom se velmi pečlivě rozhodovat, co přesně a kam chceme umístit. „Tetování je trvalé, zbavit se obrazů, které se vám nyní líbí, není lehké. Navíc je dobré pamatovat i na to, že stejně jak se věkem mění vaše tělo, mění se i tetování,“ upozorňuje dermatoložka.

Sbírky nepodařených malůvek se dají najít na sociálních sítích jako je Facebook či Instagram. Dokonce existují i speciální stránky, které zobrazují nešťastníky s odstrašující obrázky či nápisy na těle.

Přesto se stále najde dost lidí, kteří se nechávají tetovat pod vlivem alkoholu či drog nebo si vybírají motiv tetování velmi impulzivně. Zdaleka všude a vždy neplatí pravidlo, že tatér v takových případech usměrňuje svého klienta. Proto se nelze divit, že při prvoplánových impulzech vznikají prapodivné věci, které baví sociální sítě.

Podle deníku Daily Mail jsou to nejčastěji sprosté obrázky, gramatické chyby či jednoduché nepodařené malůvky. Najdou ale i nápisy, které nejsou k přečtení, vytetované účtenky, výhrůžky smrtí či loga fastfoodů nebo oděvních značek. Je s podivem, že někteří nositele nevkusných výtvorů jsou na své tetování patřičně hrdí a rádi se jimi chlubí.

Jiní naopak hledají cesty, jak vlastní faux pas napravit. „Nevydaření tetování lze opravit nebo překrýt jiným motivem. K předělání ale může dojít nejdříve po 4 až 6 týdnech po provedení, kdy je kůže už úplně zahojená,“ vysvětluje Věra Terzijská. Další možností, jak se nepovedené kresby zbavit, je její odstranění laserem. Jedná se však o zákrok, který je časově i finančně náročný a má nejistý výsledek.

„Obecně se lépe odstraňuje tetování provedené černou barvou než ta vícebarevná. K odstraňování se v současné době nejvíce používají lasery s ultrakrátkým pulsem. Dokáží pigment „rozmělnit“ na mikročástečky, které jsou z kůže postupně odstraňovány imunitním systémem, čímž dochází k postupnému výbledu tetováže,“ popisuje korektivní dermatoložka Gréta Wohlová z Laserového centra Anděl.

Ani majitelé zdánlivě podařeného tetování však zdaleka nemají vyhráno. Jestliže nedodržují správnou hygienu, může jim nová ozdoba pěkně uškodit. „Kromě běžných bakteriálních a virových infekcí jde zejména o riziko přenosu mnohem závažnějších infekcí jako je HIV, infekční hepatitida, syfilis nebo tuberkulóza,“ upozorňuje Gréta Wohlová.

Alergie a hrbolky pod kůží

Používání sterilních jehel a dalších tetovacích pomůcek, stejně jako pečlivé ošetřování tetovaného místa by proto mělo být samozřejmostí. Zhruba 24 hodin před samotným tetováním se také nedoporučuje pít alkohol a neměly by se také brát žádné léky. Pokud berete nějaké pravidelně, je vhodné poradit se nejprve s ošetřujícím lékařem.

Dermatoložka Věra Terzijská dodává, že problémem bývají i alergické reakce. „Alergie na tetovací inkoust nebo barvy není sice častá, ale pokud se vyskytne, může přinést velké potíže, protože odstranění inkoustu je složité a zdlouhavé,“ říká dermatoložka Věra Terzijská.

Alergická reakce na tetování hennou

V místě vpichu tetovací jehly se mohou objevit i tzv. granulomy. Jedná se o malé útvary, které vznikají pod kůží a mohou se projevovat jako jakési hrbolky. Jde v podstatě o obranou reakci na to, co tělo vyhodnotí jako cizorodý prvek. Zánětlivá reakce může způsobit, že se vytvoří jakýsi uzlík, který ohraničuje cizí těleso.

Zrádnost tetování spočívá také v tom, že se komplikace mohou objevit i po měsících, ale klidně i po 15 či 20 letech od provedení. Některé látky obsažené v tetovacích barvách mohou ohrozit lymfatický systém, pokud se do něj dostanou. Například nanočástice oxidu titaničitého, který může vytvářet v lymfatických drahách překážky a bránit tím jejich správnému fungování. Následkem toho je tělo náchylnější k infekcím.

Není studio jako studio

Tetování si proto mohou dovolit jen zdraví lidé, kteří navíc netrpí žádným kožním onemocněním jako je například chronický ekzém nebo lupenka. Velmi důležité je i výběr tetovacího studia. „Je třeba zvolit opravdu renomovaná studia, která používají jen vysoce kvalitní barvy, maximálně dbají na dodržení antiseptického prostředí a používají sterilní nástroje,“ radí dermatoložka Věra Terzijská.

Dejte na doporučení a reference, ale také na vlastní pocit. S tatérem o svém rozhodnutí mluvte a nebojte se na cokoliv ptát. Zkušený umělec je schopen vymyslet originální a vkusný motiv, který neutrpí ani stárnutím kůže.

Podle Gréty Wohlové je v současné době populární také tetováž dočasná či semi-permanentní. „Jde jednak o malování obrázků na kůži barvami na bázi henny, dále o tzv. permanentní make-up. Jedná se o metodu dočasné pigmentace kůže, kdy se barviva vpravují do povrchních vrstev kůže a jsou postupně odbourávány imunitním systémem, čímž dochází k jejich výbledu,“ říká korektivní dermatoložka.