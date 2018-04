Nepodařená plastika se může prodražit, lidé se obracejí na soudy

Plastiku spodních víček dostala čtyřicetiletá Gabriela jako "reklamní" dárek a jen část zaplatila sama. Bylo to výhodné pro obě strany – operace byla levnější a specialista měl možnost se předvést.

"Snažil se, aby mi víčka vypnul co nejvíc, ale na levém oku mi zkrátil kůži víc, než měl. Kůže tam úplně chyběla," líčí drobná žena. A tak musela na další zákrok. Při něm jí odebrali kus pokožky za uchem a transplantovali jej pod levé oko.

"Trnula jsem hrůzou, jestli se to povede. Povedlo. Ale už to nebude nikdy jako předtím, kůže reaguje jinak. Třeba se na ní vůbec netvoří vrásky," stěžuje si Gabriela.

Rutinní zákrok se tak proměnil v několikaměsíční martyrium, kdy kvůli zahlazení kůže podstoupila hned několik laserových terapií. Jejich cena se vyšplhala na trojnásobek původní částky.

"Už byste mohly vytvořit klub, kolik je vás pokažených," přivítala Gabrielu šéfka jednoho z laserových center, kde se žena léčila po nepovedeném zákroku.

Nejčastější stížnosti jsou na prsní implantáty

Lidí, kteří musí kvůli špatně provedené operaci opět na sál, přibývá. Rizika jsou velká – kvůli nečekaným komplikacím po plastice prsou nedávno zemřela jednatřicetiletá matka dvou dětí. Operovali ji na známé pražské klinice.

Tento případ je ojedinělý, ale stává se, že se pacientky po operaci probouzejí s různě velkými prsy, s nepovedenými hrboly na nosech či příliš vytaženou kůží v obličeji.

Podle rok starého průzkumu serveru plasticka-chirurgie.info žádá o opravu zákroku jiného chirurga pět procent pacientů. "Nejčastější příčinou nespokojenosti je nekvalitní práce operatéra, a tedy nedůvěra ve výsledek opravy," říká Pavel Hilbert z internetového portálu.

Co chceme měnit? Hity plastických operací Ženy 1. Prsa

2. Oční víčka

3. Liposukce Muži 1. Oční víčka

2. Liposukce

3. Nos

Novým trendem je plastika panenské blány, vaginy po porodu či prstů u nohou. Zdroj: www.plasticka-chirurgie.info

Na jednom ze zahraničích serverů se představují tváře hvězd, které plastiky zohyzdily. S nepovedenými plastikami tam pózuje herečka Priscilla Presley, herec Mickey Rourke nebo zpěvák Michael Jackson. V Česku podobná "obrazárna" neexistuje, celou řadu nepovedených zákroků lze však najít na webech klinik plastické chirurgie.

"Překvapuje mě to obrovské množství chyb. Za posledních 14 měsíců jsem v 63 případech operací nosu opravoval práci kolegů. Je to zhruba každá pátá operace a některé případy jsou skutečně tristní," říká plastický chirurg Jan Měšťák.

Nepovedené plastické operace zaměstnávají právníka Maria Švehelku. "Nejčastěji se setkáváme s tím, že se roztrhne implantát či je jinak poškozený. Řešili jsme i případ, kdy velká část implantátu v těle pacientky prakticky zmizela," říká právník.

V takových případech žena téměř vždy náhradu škody vysoudí, odškodní ji za bolest i náklady na výměnu implantátů.

Hůře se řeší defekty po liposukci, tedy odsátí tuku. "Na jednom místě se mi vytvořila asi pět centimetrů dlouhá jamka. Zkoušela jsem posilovat sval speciálními cviky, trochu se to vylepšilo. Ale zblízka je to pořád vidět," stěžuje si černovláska Helena. I tyto nepovedenosti patří do běžného rejstříku právních zastoupení.

"Tuková tkáň je v některých partiích odsáta příliš hluboko. Tady odpovídá za chybu zdravotnické zařízení. Pacient je odškodněn za trvalé následky, neboť jde prakticky o neřešitelný stav," říká Švehelka.

Soudy je odškodní, ale v Česku nejde o žádné horentní sumy. "Soudy nepřistupují na vyšší částky. Třeba v chirurgii nebo kardiologii jsou uznané náhrady o mnoho vyšší. Čeští soudci to berou tak, že žena chtěla být krásná, a tak na riziko přistoupila, " vysvětluje právník.

Český chirurg patří mezi nejvyhledávanější v Evropě

Podle dostupných statistik má Česko 151 plastických chirurgů, estetické operace provádějí i další specialisté – oční lékaři či gynekologové.

A mnozí se nařčení, že pracují nekvalitně, brání. "Odhaduji, že je asi tak deset procent nespokojených pacientů. Většina z nich je nespokojená ze subjektivních důvodů, ne proto, že by lékař operaci zkazil. Nejčastěji se to týká zásahů do obličeje, hlavně úprav nosu, které mohou změnit výraz celého obličeje. Ale děje se to i u liposukcí, u nichž mají lidé nereálná očekávání," vysvětluje David Štěpán, plastický chirurg brněnské kliniky Body.

Lékaři Jan Měšťák a David Štěpán se shodují v jednom: plastickou chirurgií se dnes živí kdekdo, protože je to ekonomicky výhodné.

"Mohou být třeba talentovaní, ale nemají zkušenost s operováním. A když dojde na komplikace, je pozdě," říká Měšťák.

Jak tedy najít dobrého plastického chirurga? "Větší šance je na klinice, kde se lékaři mohou poradit," říká Měšťák. "Vodítkem může být Společnost estetické chirurgie, která plastickým chirurgům po splnění přísných kritérií udělí certifikát," radí Štěpán.

Třetím klíčem může být takzvaná šeptanda. Podle serveru plasticka-chirurgie.info funguje například mezi zahraničními klienty. Mezi zájemci o plastickou operaci je Česko mezi deseti nejvyhledávanějšími destinacemi.

"Zahraniční klientela si u nás objednává až 15 procent všech zákroků. Nejvíce zájemců přijíždí z Německa, Rakouska a Velké Británie," míní Pavel Hilbert.