Zdravé spermie má jen necelá polovina mladých Evropanů

Plodnost mužů posuzují lékaři podle kvality, pohyblivosti a také počtu spermií. Zatímco dříve se za normu pro zdraví považovalo 80 až 120 milionů spermií v jednom mililitru semene a nejméně polovina z tohoto množství se měla aktivně pohybovat směrem k vajíčku, dnes pro normu stačí na stejné množství ejakulátu jen 15 milionů spermií.

Celá řada neplodných párů se trápí i celé roky, aniž by si muž vůbec připustil, že by bylo vhodné, aby i on podstoupil nějaká vyšetření. Pokud muži k odbornému lékaři přijdou, jaká vyšetření je čekají?

1. Tělesné vyšetření

Základním tělesným vyšetřením lékař v první řadě zkontroluje sekundární pohlavní znaky a velikost varlat i penisu včetně jeho zakřivení a zejména umístění ústí močové trubice.

Normální varlata měří 4 × 3 centimetry a mají objem vyšší než 20 mililitrů. U nadvarlat lékaři sledují zejména cystické rozšíření nebo jejich zatvrdnutí, které může bránit ejakulátu dostat se ven.

Pokud je vše v pořádku, postoupí pozornost lékaře k chámovodům a druhotným pohlavním znakům. Eunuchoidní vzhled, nadbytek prolaktinu či estrogenů (například v podobě zvětšených prsou) mohou signalizovat vrozené nemoci.

Nakonec specialista přes konečník ověří velikost, tvar či ohraničení prostaty. V ideálním případě by měla být symetrická, o velikosti kaštanu se žlábkem uprostřed. Neměla by být bolestivá.

2. Spermiogram

V další fázi testování muž obvykle podstupuje mikroskopické vyšetření semene, tedy spermiogram. Odevzdá lékaři vzorek spermatu a ten zjistí kvalitu, tvar a pohyblivost spermií i hustotu ejakulátu.

Najde-li odborník ve spermiogramu nějaké odchylky od normálu, obvykle v první řadě poradí změnu životního stylu včetně zdravého jídelníčku. Doporučí omezit kouření, pití alkoholu a předcházet zbytečnému přehřívání varlat.

Vhodné je zvýšení příjmu vitaminu E, C, zinku, kyseliny listové a zejména selenu, který přispívá k normální tvorbě mužských pohlavních buněk. Podle výrobců podpůrných preparátů zaměřujících se na problematiku mužské neplodnosti není efekt okamžitý, ale projeví se nejdříve za dva a půl až tři měsíce, což je přibližná doba zrání spermií.

3. Hormonální vyšetření

Hormonální vyšetření čeká na muže, kteří mají i po třech a více měsících zdravé životosprávy stále nevyhovující hodnoty spermiogramu, tedy ty, jejichž koncentrace spermií je nižší než 10 milionů na mililitr, s poruchou sexuálních funkcí nebo ty, jejichž příznaky ukazují na endokrinologické onemocnění.

„V rámci hormonálního vyšetření se u mužů zaměřujeme na koncentraci testosteronu, luteinizačního hormonu, folikulostimulačního hormonu a prolaktinu a také jejich vzájemný poměr. Na základě těchto informací můžeme dobře vyhodnotit, zda má neplodnost muže hormonální charakter a kde konkrétní problém tkví,“ objasňuje sexuolog a gynekolog MUDr. Pavel Turčan.

Podle něj stojí za poruchou tvorby spermií poměrně často zvýšená koncentrace folikulostimulačního hormonu, tvořeného v hypofýze. Na vině může být také nadbytek estrogenů, což se často projevuje zejména poruchou erekce. „Hormonální porucha je však primární příčinou neplodnosti jen u méně než tří procent testovaných mužů,“ upřesňuje Turčan.